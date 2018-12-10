《價值觀領導力》：從「分層負責，充分授權」到「分層當責，充分賦權」

文：張文隆

當責與賦權（accountability and empowerment）

美國管理學會（AMA）曾對會內兩千多家大中小企業進行過價值觀調查研究，結果發現，Accountability（當責）是第三多企業應用為企業價值觀的，僅次於第一多的客戶滿意與第二多的誠信正直。

當責，在美國不只企業界廣用，政府機構也廣用，如：國務院、聯邦調查局（FBI）、賓州警察局、德州聖安東尼奧市政府、紐澤西州政府、海巡隊、美國醫院學會（AHA）……不勝枚舉，更遠傳世界各國：如歐洲、非洲、澳洲、及阿拉伯世界的企業與政府機構。最近幾年來，也在亞洲許多國家深獲重視，成為企業與組織機構的核心價值觀。

台灣企業如何應用當責？ 從應用ARCI（阿喜法則）工具的一個故事說起。台灣有一家大型半導體企業的外籍顧問發現，他們工作現場的跨部門專案團隊的角色與責任不清，造成許多協作上的問題，於是招集所有成員介紹ARCI（ 舊稱RACI）這種工具——四種角色（A、R、C、I），四種責任，別再亂了。本以為大功告成，不料東方人的文化不熟A（Accountable）的真正意義，而與很熟悉的R（Responsible）還是很難分清；西方顧問也不知實情，於是好工具淪為紙上作業，無法發揮應有功能。

ARCI（阿喜法則）的角色與責任定義如下表所示，通用於國際企業中。

Photo Credit: 商周出版

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其中的A（Accountable，當責者）的角色吃重，任重而道遠，是要為最後成敗負全責的，正是這個跨部門團隊的經理人，或一個廠的廠長，或一個事業部的總經理，或一家企業的執行長。R（Responsible，負責者）是分頭執行各種工作的執行者。C常是A的老闆、或資助者、或顧問。我們為了讓角色與責任的範圍與定位更清楚，首創發展出如上戲稱為「豬頭加兩耳」的示意圖，簡單明白，深得企業界朋友喜愛與應用。

問題又來了，Accountable或Accountability偏向西方文化，東方人很難了解真義。例如：我是A，我應該為豬頭內所有白色地帶（white space，或稱灰色地帶）負責嗎？

於是，我寫了一本四百頁的《當責》，說明Accountability這個字，也花了約一年時間苦思後定名譯為「當責」——意思是「當仁不讓，責無旁貸」，也勉勵企業人作成「當家的責任」——做個大當家、小當家，或小小當家，交出最後成果；而不僅僅是大螺絲釘、或小螺絲釘，只完成該做的工作。從觀念、思想、原則、理念、行為、行動上負起全責，交出成果；提升自己的貢獻度與領導力。

很高興，十年來《當責》成了長銷書，企業界普遍接受了這種「為最後成果負起全責」的理念與應用，也提升了經理人的規劃力、執行力、溝通力與領導力。

我們認為：如果你對「當責」沒有刻骨銘心的認識與感受，你很難當好ARCI中A的角色……與C與R的角色。矽谷著名顧問與高管教練藍祥尼（Patrick Lencioni）更且說：

沒有當責，成果只是運氣。

「當責」不只用於ARCI成為團隊管理工具，也用為「價值觀」發展成為企業的當責文化。也希望更多台灣企業也把當責列入核心價值觀，接軌國際優秀企業，建立更好的共同語言與溝通平台。

所以，我曾仿柯林斯的名言「Good是Great之敵」，而提倡「負責是當責之敵」，請大家別停在「次好」上就不動了。

聽過「分層負責，充分授權」嗎？在台灣，這句話已在政府與企業等組織裡叫了至少五十年。五十年後的今天，我們負責上，還是無法分層，授權上也是無法充分。我們發現最重要原因是，因為我們的負責無法提升到當責，於是乎：「你不願也無法負起全責，我的授權怎麼可能充分呢？」東方人在接受當責文化的當時，應是很掙扎的。

A＋R團隊有了一位充分了解當責，也願意負起當責的大當家，才能做到「分層當責」。分層「當責」後，老闆（即C）就更敢於授出更多權給A，當授權（delegation）很充分有用時，就是賦權（empowerment），於是C敢於賦權給A，A敢於賦權給眾R們，而A、R、C們也各都能賦權自己！

所以，未來有效率、有效能的團隊，必然是能做到「分層當責，充分賦權」，不再只是「分層負責，充分授權」了。

賦權的「權」，不單單是指在該職位或職務上應有的「權限」（authority），還應包含進一步的權力（power）——例如，影響力、激勵、腦力。可給的盡量給，給不成的就鼓勵培養成。此外，還有一大部分是心理激勵的部分，為了方便記憶與應用，我們在充分賦權上提出了ARIA（阿利亞）與MICS（蜜可思）兩法則以供參考應用。

ARIA是指要至少賦權如下：

A：Authority，是該有的權限或權柄。

R：Resources，是資源，C別忘了給，A別忘了規劃、也別忘了爭取。

I ：Information，是資訊，別因機密未給，影響A的決策力。

A：Accountability，是當責；沒有當責，也很難建立互信。

上述這些ARIA只是比較偏向外在的、硬體的；幫助A成功，C你還有什麼創意嗎？在心理激勵方面，例如MICS（蜜可思）：

M：Meaning，意義；說明清楚這項工作的意義。

I：Impacts，影響；這工作會在那裡造成影響？

C：Competencies：能耐；A與R有否有足夠技術與執行能力。

S：Self-determination：自決；考量A的意願與自決程度。

MICS似軟而空談，但我們在歷次的研討會裡，卻造成與會者很大的感動與行動。例如，在上海一家美商大型製造業的亞太高管兩天研討會後，亞太區執行長有感而發說，他有次與專案副總由無錫開車回上海，在兩三小時的車程裡，執行長激勵專案副總成功運作的正是MICS法則，只是當時激勵的次序不一樣就是了。記得，副總當時也起身正向回應各個細節。

ARCI是個簡單有力的工具，但運作成功的最關鍵是成員們對當責的體認，別讓權責分配又成了無聊的紙上作業。深刻體認後，A有很強的團隊當責與個人當責，而R們也有很強的個人當責，乃至個體當責——成員們會有相互正向挑戰的。

古人說：徒法不足以自行。不管工具多好，做事要成功還是常感到力有未逮。有了ARCI，還要有ARIA＋ MICS，更需要把當責列為核心價值觀，在團隊裡或整個組織裡形成當責文化，以改變成員們的行為、思考與想法。形成文化後，在行為改變上，大家也可以互相支持、提醒與激勵，交出團隊成果就更有希望了。

讓我們一起創造一個能「分層當責，充分賦權」，有責有權，權責明確的個人、團隊與組織。

還有，建立共同語言與溝通平台，與國際文化與實務接軌。

相關書摘 ►《價值觀領導力》：「價格 vs. 價值」有公式推算

書籍介紹

本文摘錄自《價值觀領導力：緊抱核心價值觀，盡展卓然領導力》，商周出版

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作者：張文隆

價值觀≠價值！

由國際視野，以實案圖例，敘述價值觀帶來的強盛領導力，

可用於領導個人、團隊、企業、組織與國家社會上！

這是一個價值觀迷亂的時代，我們總是把「價值觀」誤認或混用為「價值」。

上至國家、企業領導人，乃至普羅大眾一般人，都常簡用「價值」替代「價值觀」，但這是大錯特錯。

「價值」通常有個數字，它的重點是：值多少？

把價值觀簡化或混用為價值時，理念也可以加進來成為利益計算因素之一，

乃至機關算盡、無限妥協，身陷道德淪喪、違法亂紀而不自知，讓濃濃金錢味的「價值」取代或包含高風格的「價值觀」。

現今的優秀企業皆開始採取以價值與價值觀互為手段與目的作法。

許多專業領導人也站出來大聲疾呼，提醒大家價值（Value）與價值觀（Values）的差異。

在卓越企業運作裡，違反前者會被要求改善；違反後者，常會被要求離職。

一個積弱不振、缺乏共同價值觀的企業文化，就算有先進技術、優質產品、聰穎人才，

終究會陷入穀倉效應，各自為政，甚至勇於內鬥；組織內的文化亂度滋生莫大負向能量，嚴重影響企業經營。

台積電張忠謀董事長深深重視企業文化中的核心價值觀，不只躬身實踐，還率眾力行，在各種場合更是竭力倡導。

他早期談的「這三環」，或是晚期的「三個基本面」，無非都點明了領導人在整體經營上應具有的大邏輯架構。

本書從剖析張董事長的「這三環」，到「機制化」能力與流程的論述，讓人頓悟何以強調價值觀似乎在打高空，

卻能促進強盛的領導力，支持公司的策略與文化，為利害關係人創造價值。至此，你就不再只是「半個領導人」了。

我們需要在市場裡、各種網絡裡、組織／企業裡、家庭裡、朋友間重新連結起價值與價值觀──不是單向而是雙向。

我們要學習如何做到讓價值觀同時是一種工具與一種目的，也主張價值與價值觀兼容並蓄的商業倫理。

本書將從為「價值觀」正名開始，帶領讀者踏上深入認識與應用價值觀的旅程，並建立起價值觀領導力，帶領你領導自己、團隊、組織/企業，與國家社會：

明確價值觀的真義、效用與刻意經營

開展價值觀在各層級上的具體應用

迎向更高價值的事業與人生

本書以國際視野，用全息視角，看清、看透價值觀在企業/國際/個人上的關鍵經營。

提昇你的價值觀領導力，心意動，起而行，行必果，在台灣啟動一場價值觀革命。

本書特色

從正名開始，將「價值觀」於社會、企業、個人的價值，及其帶來的領導力完整闡述。 知名國際企業案例，搭配簡明易懂圖表，讓軟綿綿的「價值觀」得以落地、落實。 由知名管理顧問、《當責》作者撰寫，兼具國際視野與在地操作實務。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九