當代法理學經典《法律的概念》：「義務」隱含著「契約」，而「責任」潛藏著「債務」

哈特(Herbert Lionel Adolphus Hart)

義務的觀念

將法律當作強制性命令的理論雖然是錯誤的,但是它的出發點卻是基於對以下事實完全正確的掌握,即凡有法律之處,人類的行為在某個意義上就不是隨意的,或者說是「具義務性的」。這個理論因為選擇了這個出發點,而得到很大的啟發。因而,當我們要從初級規則和次級規則間相互作用的角度,來對法律進行全新的闡釋時,我們也將從同樣的想法出發。不過,當我們要踏出關鍵的第一步時,我們必須從這個理論的錯誤中學得教訓。讓我們回想一下搶匪情境。A命令B交出他的錢,並且威脅他說,如果不遵從的話,就要射殺他。根據強制性命令理論,這個情境闡明了義務或責任的一般觀念。而我們可以在一個擴大了的搶匪情境中,發現法律義務的觀念:A就是被習慣地服從的主權者,並且其命令一定是一般化的,意即它規定了某個種類的行為,而非某特定的單一的行為。

之所以有人主張搶匪情境能夠顯示出「義務」(obligation)的意義,是因為我們確實會把這個情境描述為:如果B服從的話,他就是「被強迫」(obliged)交出錢的。但是,同樣確實的是,如果我們把這些事實描述為:B「有義務」(hadan obligation)或「有責任」(duty)將錢交出,那麼我們就錯誤地描述了這個情境。所以,從一開始就很清楚,為了理解「義務」觀念,我們尚需要其他的東西。我們必須區分以下兩種說法的差異,即說某人被強迫(was obliged)去做某事,與說他有義務(had an obligation)去做。第一個說法通常是關於行為人的信念或動機:B被強迫交出他的錢,如同搶匪情境所示,可能只是意謂,他相信如果他不把錢交出,他會遭受某些傷害或不愉快的後果,所以為了避免那些後果,他將錢交出。在這種情形中,當行動者不服從時所將發生在他身上的事,使得他本來寧願去做的事(比如將錢保留下來),變得遙不可及。

我們現在進一步考慮另外兩個因素,這兩個因素會使被強迫去做某事的觀念,變得稍微複雜一些。有一點似乎是清楚的,那就是根據普通常識的判斷,如果B所受威脅的惡害,相較於若B去遵從命令所會承受之不利益或嚴重後果來說,是微不足道的,例如:A若只是以捏B一下來加以威脅,則我們應該不會認為B受到了強迫要把錢交出去。同樣地,如果沒有任何合理的根據認為,A能夠或有可能實現他所威脅的嚴重傷害,或許我們也不應該說B受到了強迫。雖然在「受到強迫」這個觀念中暗含著根據客觀常識對傷害所做之判斷以及對惡害發生可能性之合理評估,但是說一個人被強迫服從於某個人,大致上仍然是一句指涉被強迫者之信念或動機的心理學陳述。

相較之下,說某人有義務去做某事的陳述則屬於相當不同的類型,而且我們可以從許多地方看出兩者的差異。因此,儘管在搶匪情境中關於B之行動及其信念和動機的事實,已經足夠讓我們說B被強迫交出他的皮夾,但這些事實卻不足以讓我們說他有義務做這件事;而且此類關於信念和動機的事實,不只不足以使「一個人有義務去做某事」這個陳述為真,甚至對它而言根本不是必要的。所以,說一個人有義務去做某事,例如:說實話或服兵役,這個陳述可以仍舊是真,即便他相信(無論合理地或不合理地)他永遠不會被發現違反了義務,並且相信不服從的後果沒有什麼好怕的。更甚者,說某人有服兵役的義務,與他事實上是否去服了兵役,在相當程度上是相互獨立的;相對於此,說某人被強迫去做某事,卻通常帶有這樣的意含,即他實際上做了這件事。

有些理論家(奧斯丁也在其中)或許是看到了,人的信念、恐懼和動機與他是否有義務去做某事,並沒有一般的相關性,因此他們並不以這些主觀事實來界定這個觀念,而是以負有義務之人在不服從時,會遭受懲罰或「惡害」的機會或可能性來加以界定。這種界定「義務」概念的方式,沒有把義務的陳述當成心理學的陳述,而是當成對遭受懲罰或「惡害」之機會的一種預言或評估。對許多後來的理論家而言,這是一個太有意義的創見,因為它將一個難以捉摸的觀念帶回到現實之中,並且以清楚、可靠一如科學用語的經驗性語言加以重述。的確,在「義務」或「責任」觀念的闡釋上,這樣的作法有時被接受為除了形而上學的設想之外唯一的替代方案,而形而上學的設想將義務或責任當成是神祕地存在於日常可觀察的現實世界「之上」(above)或「背後」(behind)之不可見的客體。儘管把義務陳述視為某種預測性陳述可以替代形而上學式的闡釋,但是我們仍有許多的理由加以拒斥,而且事實上,這種看法並非是唯一的替代方案。

根本的反對理由是,預測式的詮釋模糊了以下事實,即凡規則存在之處,違反規則的行為,不僅僅構成預測敵對反應或法院制裁的基礎,而且也是這種反應和制裁的理由或證立。在第四章中,我們已經注意到這個對規則內在面向疏忽的情形,而在本章稍後之處,我們將仔細地說明。然而,對於義務的預測式詮釋,有第二個較為簡單的反對理由。如果「某人負有義務」這個陳述的意義就是,他在不服從的情況下極可能遭受損害,那麼在以下的情形中,說「他負有義務」就會產生矛盾,例如:一個人有義務服兵役,但是由於他已逃出該國管轄權之外,或成功地賄賂了警察或法院,從而他連被逮捕或遭受損害的最小機會都沒有。可是,事實上,這麼說並沒有任何的矛盾,而且人們常常這麼說,而毫無理解上的困難。

當然,在正常的法體系中,絕大部分的違法行為都會受到制裁,因此違法者經常冒著被懲罰的風險;所以,說一個人有義務,與說在不服從的情形中他極可能遭受損害,兩者經常都是真的。甚至,這兩個陳述的關聯在某種程度上要來得更強。因為,至少在國內法體系中,除非一般而言極可能對違法者施以制裁,否則說某人負有義務將只有很少,或甚至是沒有用處的。在這個意義下,這種陳述可以說是預設了,說話者相信制裁體系能夠持續而正常地運作,正如同板球中之「他出局了」這個陳述預設了(雖然不是斷言),球員、裁判和計分員將會以通常的步驟來進行比賽。然而,對於義務觀念的理解而言,相當關鍵的一點是瞭解到,說一個人在某規則下負有義務,和預測他在不服從的情形中極可能遭受損害,兩種陳述是不同的。

顯然我們在搶匪情境中是找不到「義務」的,雖然「被強迫去做某事」這個較為簡單的觀念,可以用該情境中的要素加以界定。為了闡明法律義務的觀念,我們必須先理解義務的一般觀念;而要理解義務的一般觀念,我們就必須轉向一個有別於搶匪情境的社會情境,其中存在著社會規則,這個情境在兩個方面可以幫助我們理解「某人負有義務」這個陳述的意義。第一,把某些類型的行為視為標準的社會規則,其存在是人們做出義務陳述通常的背景或適當的脈絡,儘管人們並不會將它說出來;第二,這種陳述的獨特運作方式是透過把某人的情況涵攝到規則底下,而把該規則適用到他身上。

我們在第四章已經看到了,任何社會規則的存在都包含了規律的行為模式,以及人們將該行為當作行為準繩之獨特態度。我們也已經看到,社會規則的種種特性與單純社會習慣的主要歧異所在,以及不同的規範性字彙(「應該」、「必須」、「應當」)如何被用來引起人們對於此行為標準和違規行為的注意,並且用來明確地表達以規則為基礎的要求、批判或承認。在規範性詞語的類型中,「義務」和「責任」這些詞語形成了一個重要的次類型(sub-class),它們帶著某些其他詞語所無法包含的意涵。因此,對義務或責任之觀念的理解而言,掌握在一般層次上區辨社會規則和單純習慣的要素確實是不可或缺的,但是僅止於此是不足夠的。

說某人「有義務」或「負擔義務」的確是隱含著規則的存在;但是在規則存在之處,被規則當作標準的行為模式並非總是能夠課予人們義務。「他應該有......」(He ought to have)和「他有義務......」(He had an obligation to)並非總是可以相互替換的表述,儘管它們在以下的面向上是相像的,即兩者皆暗暗指向既存之行為標準,或者皆用來從一般規則在特定個案中得出結論。禮儀或正確說話的規則當然是規則:它們不僅僅是眾人偶然輻合而成的習慣或規律的行為;人們教授這些規則,而且努力地加以維持;我們援引這些規則,以典型的規範性字彙來批判我們自己和其他人的行為:「妳應該脫掉妳的帽子」,「說『you was』是錯誤的」。但是若有人把「義務」或「責任」這些詞語用在這些規則上,就會使人大惑不解,而這不只是文體上的古怪而已。他將錯誤地描述這個社會情境,因為雖然義務規則和其他規則的界線在許多點上是模糊的,但是這個區分主要的思路是相當清楚的。

當人們對遵從某規則的一般要求是持續且強烈的,而且對那些違反或有違反之虞之人所施加之社會壓力是強大的時,我們會將此規則當作並說成是課予義務。這種規則可能完全是源自於慣習:對於規則的違犯可能不存在任何集中地組織起來的懲罰體系,或者社會壓力的形式可能只是廣佈的敵意或批評,而未達到身體上或實質上制裁的程度。它可能僅限於在言辭上表明不贊同,或對違規者訴諸他對他違反之規則的尊重;也可能極為仰賴人們的羞恥心、良心責備和罪惡感等情感的作用。當某規則所施加的壓力是剛剛最後提及的那種壓力時,我們可能會將這些規則歸類為該社會群體的道德,而在這些規則之下的義務即屬道德義務。

相反地,當某規則所施加之壓力主要或經常是身體上或實質上的制裁時,即使這些制裁並非由官員嚴密地加以界定及執行,而是由社會大眾來實施制裁,我們仍會傾向於將這些規則歸類為原始或初步形式的法律。當然,我們可能在相同之行為規則的背後,同時發現這兩種強烈的社會壓力;有時,甚至在這個情形中我們可能無法指出,同一個規則背後的兩種社會壓力,哪一個應該是主要的,哪一個應該是次要的。從而我們所面對的是道德規則或是原始的法律規則這個問題,可能就不容易給出答案。但是就目前而言,我們無需為劃出法律與道德的界線而停留。重要的是,人們對規則背後之社會壓力的重要性或嚴重性的堅持,是這些規則是否產生義務的主要因素。

義務的這個主要特性很自然地帶出另外兩個特性。由強烈的壓力所支持的規則之所以被認為是重要的,是因為人們相信,對社會生活的維持,或對社會生活之某些被高度重視之特徵的維持而言,它們是必要的。比如限制濫用暴力這個明顯不可或缺的規則,就被認為可以產生義務。同樣地,要求誠實或真誠、要求遵守承諾,或者規定在社會群體中扮演獨特角色或具獨特功能的人必須要做什麼,諸如此類之規則亦可以被認為產生「義務」,或者「責任」。其次,我們普遍地承認,這些規則所要求的行為可能對他人有益,但卻可能與負有義務之人心中所願相衝突。因此,義務和責任在特性上被認為是包含了犧牲或放棄,而義務或責任與利益之間永遠存在衝突的可能性,在所有的社會中,對法律人和道德家而言,都是不證自明的公理。

「義務」(obligation)這個詞彙中,隱含著拘束負義務之人的「契約」(a bond,亦有「枷鎖」之意)這樣的意象,而「責任」(duty)這個詞彙之中則潛藏著債務(debt)的觀念,這兩個觀念都可以從這三個要素的角度來說明,而這三個要素則將課予義務或責任的規則與其他的規則區分開來。在這個經常縈繞於法學思考中的意象中,社會壓力就像是一條束縛著那些負有義務之人的鎖鍊,所以他們無法隨心所欲,恣意而為。這條鎖鍊的另一端有時為該群體或官方代表所執,他們堅持負有義務之人必須履行義務,否則就要施加刑罰:有時該團體將此權力信託於私人,使其可以選擇堅持負有義務之人必須履行義務,或者要求給付對他而言等值的行為或事物。第一種情況象徵著刑法上的責任或義務,而第二種則是象徵了民法上的責任或義務,在民法中,我們認為私領域中的個人有著與義務相對的權利。

雖然我們所想到的這些意象或隱喻是很自然的,或很有啟發性的,但我們不能容許被它們誤導而對「義務」產生錯誤的想法,以為「義務」之本質在於那些負有義務之人所經驗到的某種壓力感或強迫感。義務規則一般由嚴重的社會壓力所支持的事實,並不必然意味著,在規則之下負有義務,就是經驗到強迫或壓力的感覺。因此,對某個詐欺慣犯的以下說法並沒有任何的矛盾,而且可能通常是真實的,即他有義務支付租金,但是當他使用完畢而未付錢時,他並未感受到任何要付錢的壓力。感覺到被強迫和負有義務是有差別的,雖然它們經常相互伴隨。將此兩者等同起來,導致人們錯誤地以心理感覺的角度詮釋規則的內在面向(第三章曾提及)。

的確,在我們對預測理論的主張作最後處理之前,規則的內在面向是我們必須再次注意的。因為預測理論的擁護者有足夠的理由可以問道,如果社會壓力是義務規則如此重要的特徵,為何我們卻如此強調預測理論之不妥;預測理論是透過違規行為所招致之懲罰或敵視反應發生的可能性來定義「義務」,而賦予這個特徵以核心的地位。或許有人會覺得下述兩種看法的差別是微不足道的:一種看法將義務陳述視為,對違規行為之敵對反應發生可能性的預測或評估,另一種看法,也就是我們的看法,認為雖然義務陳述預設了違規行為一般而言會遭到敵對反應這個背景,但是其典型的用法並不是去預測這一點,而是去說某個人的情況落在此種規則的規定底下。可是,這個差別事實上並不是微不足道的。的確,除非這個差別的重要性能夠被掌握,否則我們就不能夠恰當地理解,在規則存在之處,整個人類思考、說話和行動的獨特方式,也就不能了解這些思考、說話和行動方式所建構起來的社會規範結構。

以下我們將再次比較規則的「內在」和「外在」面向,藉以說明為何此區分對理解法律以及任何社會結構而言如此重要。當一個社會群體有著某些行為規則時,這個事實讓人們得以表達許多緊密相關但卻屬於不同種類的說法;因為針對規則,人們可以站在觀察者的角度,而本身並不接受規則,或者人們可以站在群體成員的角度,而接受並使用這些規則作為行為的指引。我們可以將此兩者分別稱為「外在」觀點和「內在」觀點。從外在觀點所做出的陳述本身也可能有不同類型。因為本身未接受規則的觀察者可以斷言,某群體接受了規則,因而他可以從外在指涉他們從內在觀點看待規則的情形。

但是,不論規則為何,不論它們是遊戲規則,例如:西洋棋或槌球規則,或者是道德規則或法律規則,只要願意,我們就能夠站在另一種觀察者的地位來看待規則,這種觀察者甚至不以這種方式點出群體的內在觀點。這種觀察者滿足於記錄可觀察之行為(對規則的遵從部分地展現在這些行為之中)的規律性,以及進一步地,伴隨違規行而來之敵對反應、譴責或懲罰的規律性。在一段時間之後,外在的觀察者就可能在觀察到之規律性的基礎上,將違規行為與敵對反應關聯起來,而能夠在相當程度上成功地做出預測,並且評估違規行為遭遇敵對反應或懲罰的機會。這種觀察者透過這樣的觀察所取得的知識不僅讓人更了解該群體的生活,並且可以使他能夠生活在這個群體中,而不會有不愉快的後果;相對地,一個企圖在該群體中生活,但缺乏此種知識的人,則不免會嚐到苦果。

然而,如果觀察者真的嚴守這個極端的外在觀點,並且對接受規則之群體成員如何看待他們自己的規律行為,沒有提出任何的說明,他就沒有辦法從規則的角度,也不能從建立在規則上的「義務」及「責任」的角度來描述他們的生活。相反地,這樣的描述將是以行為可觀察之規律性、預測、可能性和徵兆等措辭做成的。對這種觀察者而言,群體中某成員對正常行為的偏離,將只是敵對反應可能隨之而來的徵兆,而且僅止於此。

他的觀點就像是以下那個人的觀點,有個人在交通繁忙的街道上對紅綠燈(行車管制號誌或三色燈光號誌)觀察了一段時間,而只允許自己說:當紅燈亮時,交通極可能會停止。他將燈光當成僅僅是人們將以某種方式舉止的自然徵兆,就像烏雲是將要下雨的徵兆。當他這麼做時,他遺漏了他所觀察的那些人的社會生活的一整個面向,因為對他們而言,紅燈並非僅僅是其他人將會停下來的一個徵兆,而是要他們停下來的信號(signal),這個信號同時也是他們停下來的理由,因為他們事實上是在遵守「當紅燈亮時要停下來」這個規則,這個規則使得「紅燈亮時要停下來」成為行為的標準和義務。我們若提到這一點,就是把群體看待自己行為的方式引入我們的說明中,也就是引入了從他們的內在觀點所看到的規則內在面向。

外在觀點可能在相當的程度上呈現了規則在某些群體成員的生活中發揮作用的方式,這些人不接受群體的規則,並且只有在他們判斷不愉快的後果極可能跟隨違規行為而來時,才會遵守規則。

他們的觀點需要用以下的陳述來表達,即「我被強迫去做這件事」,「如果......,我極可能因此而受害」,「如果......,你可能因此而受害」,「如果......,他們將會對你......」。但是他們不需要像「我有義務......」或「你有義務......」之類的表達方式,因為這些表達方式只有對那些從內在觀點來看待他們自己和其他人之行為的人,才是必要的。將觀察對象限制在可觀察之行為規律性上的外在觀點,所不能呈現的,是規則在那些通常是社會多數之人的生活中發揮作為規則發揮功能的方式。這些人可能是官員、律師或私人,他們在一個接一個的情況中,使用這些規則作為社會生活中的行為標準,作為主張、要求、允許、批判或懲罰的基礎,也就是在所有根據規則運作的常見生活事務中使用規則。對他們而言,規則的違犯不僅僅是預測敵對反應將隨之而來的基礎,同時也是敵視的一個理由。

在任何時刻,任何依照規則(無論是不是法律的規則)運轉的社會生活,皆可能處於以下兩種不同類型的人所構成的緊張關係中。一方面,有一種人接受規則並自願合作以維持規則,並願意從規則的角度來看待自己和他人的行為;另一方面則是那些拒絕規則的人,他們從外在觀點來看待規則,將之視為懲罰可能發生的徵兆。任何渴望周延公正地處理此事實之複雜性的法理論,所面對的困難之一就是要同時記得此兩種觀點的存在,避免在界定時遺漏其一。或許我們對義務之預測理論所做的全部批判可以簡單地表示為:這就是該理論對義務規則之內在面向所做的處理。

