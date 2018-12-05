簡單，才能走得長久——林正盛導演的大人學

16歲離家北上、27歲報名電影編導班、35歲拿到人生第一筆電影輔導金、42歲奪下柏林影展最佳導演⋯⋯，如果林正盛的人生是齣戲，四部曲的章節名稱乍看之下是個典型的追夢戲碼，然而在看似一路向上的26年追夢過程中，有高潮也有跌宕，問他這齣大戲背後藏著什麼樣的生命底蘊，大導演認真解密——犧牲、節制，還有紀律。

要更精鍊地說，犧牲、節制、紀律，又是只為了兩個字：簡單。

「簡單，才能走一條漫長的路⋯⋯。我知道那是條很漫長的路，走了好多年才成為電影導演。」他回想當年離家後，原本擔任麵包師傅的工作，在1980年代的月薪已有三萬五之多，生活雖不富裕但絕不匱乏，直到27歲在偶然機緣下發現了人生志向，毅然決定改行當電影導演。他犧牲原有的生活習慣和品質，選擇節制開銷、降低物質慾望，讓生活回歸單純。有段時間，甚至為了節約生活而搬到山上居住，最低一年的開銷僅有七、八萬元。

回歸簡單的收穫頗豐。1990、1991、1992年，他連續以三部紀錄片獲得「中時晚報電影獎」，賺得電影路上的「第一桶金」，並終於在1994年以《春花夢露》劇本申請輔導金通過，正式成為電影導演。1997年他拍完《放浪》、《美麗在唱歌》，2001年再以《愛你愛我》獲得柏林影展最佳導演銀熊獎，攀上人生高峰。

Photo Credit: TNL Brand Studio

從生命的轉折，重新體會人生

儘管在42歲得到柏林影展青睞，林正盛的前景看似一片風光，44歲的離婚卻對他的人生揮出了一記重擊，直到結識第二任妻子韓淑華老師及其帶領的泛自閉症孩子，才為他的下一段人生打開另一扇窗。

「第一次接觸這些孩子，一個人一個樣，當時心裡很替他們擔心；但他們的精彩也就在一個人一個樣，用他們的方式呈現這個世界。他們並不理解世俗的遊戲規則，世俗的框架對他們沒有意義，這反而對我們提醒了很多事，可說是上帝給我們的禮物。」這些年來，他和妻子持續幫助泛自閉症的孩子激發潛能，並以引導方式教授這群生命特殊的孩子繪畫策展，甚至與學員的父母一同旅行、拍攝紀錄片，直到2016年發起「多寶藝術學堂」的創立，並將夢想在2017年正式實踐。

林正盛說，這些孩子不斷地提醒他去思考：「我們一般人所建構的遊戲規則，還有我們的生活，真的很完美嗎？」看著這些生命特殊的孩子，不斷地打破由世俗建構起的框架，也讓林正盛重新以「孩子」的角度回看身為「大人」的自己，透過理解、尊重他人與自己的不同，逐漸體會到真正的大人究竟為何。

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真正的大人該學會承擔

回首過去近六十年的人生，究竟在哪個瞬間才覺得自己成熟了？林正盛坦言，當他16歲偷了父親五百元，離家北上的瞬間，他就覺得自己是大人了，從此以後要對自己負責；還有一次，則是37歲時看了《小王子》這本書，書裡寫著一句引言「獻給所有的孩子，和曾經是孩子的大人」，讓他忽然明白：成長中社會的規則，會讓人忘記大人也都曾經是個孩子。

因此，他決定要拾回孩提時的目光，也允許正在成長的孩子犯錯，並適時拉他們一把，「真正的大人，到一個年紀是心靈和生理的壯大，要抱持著一種情懷：天塌下來要扛著。就算天從不曾垮下來，還是要做好準備，時時提醒著自己一旦發生事情，要懂得承擔、要站出來，不要沈默、不要裝傻。」

然而能力與肩膀不會憑空而來，更需要積累、眼光和投資。林正盛認為有別於傳統以金錢為標的，投資應該具有更廣義的解釋，甚至包含對人生的投資。這樣「無形的投資」在他身上有個極佳的例子，就是他從小培養的閱讀習慣。他的父親在家存有好幾箱藏書，書籍類型涵蓋廣泛，從各國文學到歷史故事等，其中不乏艱深難讀的內容；數年之間，他以小學生的程度看過上百本書，奠定其對文學的基礎與興趣，這無形的投資在當下或未能立竿見影，卻在日後啟迪了他的電影夢，也讓他有勇氣放下麵包師傅一職，開始學習編導工作。

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犧牲與節制的一體兩面，跳脫因循

為了成就夢想，他幾乎是頭也不回地，朝心中的目標一步步前進。「人到了一定年紀，在成就事業時要有一種節操：懂得犧牲。犧牲聽起來很可怕，從最小處來說，我要犧牲我的物質慾望，說來簡單但不容易；到有形的投資也一樣，那些放縱、沒有紀律的投資，注定會失敗。真正的投資要有紀律、要有智慧，最終才能成就自己人生的夢想。」在他心中，沒有紀律的投資、放縱，不但賺不到錢，甚至可能會危害正常的生活。「要知道自己的人格特質，如果無法改變，就只會不斷地因循。」

原來「犧牲」的另一面也可視為捨得，有捨才有得。當投資輔以「節制」和「紀律」，積累的理當不只財富。林正盛的大人投資學是對世界的理解、對生命經驗的投資，從無形到有形，逐步成就自己的夢想。我們從多寶學堂畫家們的純真笑容，以及林正盛的知足豁達，箇中的甘美豐收或可略窺一二。

42歲拿下金熊獎、44歲離婚、57歲成立多寶藝術學堂⋯⋯林正盛的人生大戲仍持續上演嶄新的精彩，而每一分精彩時刻，都來自於他緊抓的那一套、從「簡單」兩字出發的大人投資學。