「心臟二尖瓣脫垂」很嚴重嗎？還能不能運動？

文：李紹榕（萬芳醫學中心心臟血管外科主任、外科部副主任）

二尖瓣脫垂是個成人常見的瓣膜性心臟疾病，盛行率約2～3％，其嚴重程度因人而異，病人多半平時可能都沒什麼異狀，僅在激烈運動後感到些微胸悶或喘，然而部分嚴重者可能在日常活動下便會感到心悸、恐慌、喘不過氣、胸悶胸痛，甚至影響日常生活及工作表現。

Photo Credit：問8

二尖瓣脫垂是二尖瓣閉鎖不全最重要的成因。解剖學上二尖瓣位於左心室和左心房間，負責區隔兩房室間血液流通。左心室收縮時，為了確保血液能順暢地流入主動脈，二尖瓣會關閉，防止血液逆流回左心房。然而二尖瓣脫垂合併閉鎖不全的病人左心室收縮時，二尖瓣由於脫垂的關係無法完全密合，會造成部分血液逆流，除了產生收縮期心雜音外，也造成心臟打出的供血量減少。

正常活動下雖影響不大，但當生理需氧量上升（如運動時）時便會有供不應求的問題，因而產生喘不過氣、胸悶胸痛等缺氧症狀。

Photo Credit：問8

目前研究顯示埃勒斯－當洛症候群（Ehlers-Danlos syndrome）、馬凡氏症候群（Marfan syndrome）以及身體質量指數（body mass index, BMI）較低者，有較高的機率有二尖瓣脫垂的問題。

如何診斷？

心臟超音波檢查對於診斷二尖瓣脫垂十分重要，藉由觀察左心室收縮時血液是否有逆流以及瓣膜活動狀況，來判斷是否有脫垂問題。

除了心臟超音波外，有經驗的醫師利用聽診器便可聽到些許的收縮期雜音，搭配胸悶、心悸等症狀便會懷疑是否有二尖瓣脫垂的問題，然而最終的確診還是需依賴心臟超音波背書。

輕、中、重度的治療方法

治療上依據症狀嚴重程度而有所差異，輕度患者（多半時間無症狀）不太需要積極的藥物介入，定期回心臟科門診追蹤即可，生活上宜避免惡化因子諸如熬夜、壓力、咖啡等，適度的運動是可以的，但若有胸悶、心悸等不適感就要停止運動。

中度患者（有症狀但沒有十分嚴重）需要藥物治療（乙型交感神經阻斷劑、鈣離子阻斷劑）以及每半年到一年追蹤心臟超音波，若患者同時伴有中風病史或心房顫動病史，則必須服用抗凝血藥物避免血栓形成。重度患者（症狀嚴重、逆流口面積過大）需要外科手術修補。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航