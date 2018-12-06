習近平四訪拉美：巴拿馬與中建交是否「外溢」影響其他台灣友邦？

文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授、致理科技大學院拉丁美洲經貿研究中心研究員）

長期以來被認為係美國「後院」的拉丁美洲，中國現為其第二大貿易伙伴、第二大進口來源地和第三大出口市場，並為巴西、秘鲁、智利等國第一大貿易伙伴。另自2017年6月以來，拉丁美洲之中美洲暨加勒比海地區相繼有巴拿馬、多明尼加及薩爾瓦多改變對華政策；中國在拉丁美洲影響力之大幅提升，引起美國之高度關注。

習近平任內第四次出訪拉丁美洲

中共領導人習近平2013年3月正式出任國家主席後，2013、2014及2016年三度出訪拉美，並於2014年成立「中拉合作論壇」（China-CELAC Forum）；「中拉論壇」首屆部長級會議於2015年元月在北京舉行，「中拉論壇」成為推動與拉丁美洲地區整體合作核心機制，中拉關係發展進入新階段；2016年，中國第二度發表《中國對拉丁美洲和加勒比政策文件》。習近平任內第四次出訪拉丁美洲是出席今（2018）年11月30日至12月2日在南美洲阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）舉行之「20國集團」（G20）高峰會議，會後前往巴拿馬進行2017年建交後首次國是訪問。

中資國營企業大舉進軍巴拿馬

中國遠洋海運集團（China Ocean Shipping Group，COSCO SHIPPING）、中國銀行、華為、中興、中國港灣（CHEC）、中國建築等國際知名大型中資國營企業，於海運、通信、金融、基礎設施建設等領域在巴拿馬建立據點已有相當長時間。2016年6月26日，巴拿馬運河擴建工程峻工通航典禮中，通過新運河水閘的第一艘貨櫃輪即為「中國遠洋海運集團」旗下的「中遠海運巴拿馬」（Cosco Shipping Panamá）號。

2015年9月，中國建築美國公司獲得巴拿馬政府2250間公寓之綜合性大型社會住宅「希望之城」（Ciudad Esperanza）1.37億美元合約；第一期工程11棟公寓、400間公寓及大學教學大樓已於今年7月16日完工，巴拿馬總統巴雷拉（Juan Carlos Varela）親自出席完工典禮。中國建築公司並於2016年1月獲得巴拿馬國家會展中心1.93億美元合約。2016年5月，山東嵐橋集團（Landbridge Group）斥資五億美元收購瑪格麗塔（Margarita）島港口，計畫建造拉丁美洲最大的貨櫃深水港，在巴拿馬與中國建交前一週之2017年6月7日舉行開工典禮，巴雷拉總統亦親自出席。

中國與巴拿馬建交後，北京第二外國語學院與巴拿馬大學合作的孔子學院隨即成立。2017年7月，中國港灣工程公司獲得巴拿馬運河太平洋端之阿馬多爾（Amador）郵輪碼頭1.93億美元工程合約；2018年4月5日，中國國際航空公司開通每周兩班的北京—休斯頓—巴拿馬航線；2018年7月，巴拿馬運河第四大橋興建合約由中國交通建設和中國港灣工程聯營體得標，合約金額14.2億美元。其他在巴拿馬投資或開展業務的中資企業包括：中國鐵建、葛洲壩、同方威視、船級社、中水電、三一重工、金風科技等。

巴拿馬對習近平訪問高度期待

巴拿馬政府以最高規格迎接習近平之「歷史性訪問」，巴雷拉總統夫婦親至機場迎接，巴拿馬市進行大規模交通管制，在兩國總統見證下，簽署電子商務、服務贸易、經貿展會、海事、融资、農牧業、司法、文教、科技等領域19項合作協議。習近平並表示巴拿馬牛肉、鳳梨、海產等農、漁產品正在進行進口檢疫程序；巴拿馬成為中國公民组團出國旅遊目的地國。截至今年年底，中國共計為巴拿馬培養各領域官員和技術人員近6000人；近千名巴拿馬學生在中國就學。

巴拿馬高度期盼中國的，在於比過去我中華民國所提供更多的「援贈」，媒體甚至推測中國將提供巴拿馬1.5億美元之援贈。然而，習近平此行僅表示中國援建巴拿馬大西洋岸大城科隆（Colon）平安城市項目；正積極研究巴拿馬所要求援助的「希望之城」教育中心項目，改善當地教育環境和品質；另中國將以行動診所方式為巴拿馬偏遠地區婦女提供醫療服務。至於巴拿馬期盼中國援建的巴拿馬省至西部與哥斯大黎加接壤的奇里基（Chiriqui）省鐵路計畫之可行性研究，習近平此行僅於聯合新聞公報中表示「爭取儘早形成研究報告。」

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習近平對巴拿馬「此行充滿期待」

習近平在對巴拿馬進行訪問前夕，11月30日於在巴拿馬平面媒體《星報》（La Estrella de Panamá）發表題為〈攜手前進，共創未來〉的署名文章，文中表示「我對此行充滿期待。」習近平此行的「期待」，首要在於巴拿馬與中國建交之效應能外溢至拉丁美洲其他「未建交國」，再則為巴拿馬對「一帶一路」倡議的堅定支持，能擴及至拉丁美洲其他國家。

巴拿馬對「一個中國」的回應，為近年來最配合中國立場的國家。在2017年6月巴拿馬與中國的建交聯合聲明中，強調「承認」中國對「一個中國原則」的論述。2017年11月，巴雷拉總統訪中時所發布的聯合聲明中，更首見表述「巴拿馬政府將『嚴格』恪守一個中國原則，『堅決反對』任何有悖這一原則的行為，『積極支持』中國的和平統一進程。」在12月3日的兩國聯合新聞公報中，巴拿馬「重申一個中國原則是國際社會的廣泛共識。兩國建交是正確的決定」，強調「積極支持中國和平統一進程。」

巴拿馬為對「一帶一路」倡議最積極支持的拉丁美洲國家，2017年11月巴雷拉總統訪中期間，中國國家發展和改革委員會主任何立峰，與巴拿馬副總統兼外交部長德聖馬洛（Isabel de Saint Malo de Alvarado），分别代表兩國政府簽署〈關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世纪海上絲綢之路建設的諒解備忘錄〉。除了成為拉丁美洲第一個簽署有關「一帶一路」諒解備忘錄的國家，巴拿馬此次在兩國聯合新聞公報中，重申對「一帶一路」倡議的支持，「也歡迎其他有意願的國家積極參與，實現合作共赢，共同促進地區發展繁榮。」

美國對中國在中美洲與日俱增之影響力表示關切

巴拿馬連結太平洋與大西洋80公里長之運河兩側各八公里之運河區，原由美國「南方指揮部」（Southern Command）管轄，為美國在拉丁美洲最重要戰略據點及最大軍事基地所在地。20世紀結束前夕，巴拿馬運河歸還巴拿馬政府，「南方指揮部」撤回美國本土邁阿密。美軍撤離巴拿馬後，運河兩端港口經營權由港資「和記黃埔」（Hutchison Whampoa）集團得標，曾引起美國部分人士極大憂慮；巴拿馬與中國建交後，此一憂慮更加上升。

巴拿馬於2017年6月與中國建交後，時隔不到一年，多明尼加於2018年5月與中國建交。雖然美國學界、媒體及部分國會議員對中國與中美洲及加勒比海地區關係發展表示憂慮，但美國政府外交部門對此未置一詞。直至8月20日薩爾瓦多宣布與我斷交，美國政府方驚覺中國勢力大舉進入其「後院」之嚴重性。9月7日，美國國務院宣布駐薩爾瓦多及駐多明尼加大使、駐巴拿馬代辦三位館長返國述職，商討有關三國改變對華政策決定之相關事宜。

10月18日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對巴拿馬進行閃電式短暫訪問，與巴國巴雷拉總統會面。蓬佩奧提醒巴拿馬要睜大眼睛注意與中國的關係，警惕在當地投資的中國企業，直言中國在全球各地進行「掠奪性」經濟活動，「中國的國營企業明顯不透明，並非以市場為導向」，中國的投資目的不是造福巴拿馬民眾。

習近平巴拿馬之行能否對中美洲造成影響？

對於此次習近平訪巴拿馬，有許多學者專家分析為中國與美國在拉丁美洲影響力之競爭，並為中美兩國在全球競爭與對抗的一部份。雖然此有過度解讀之可能，但由於中美洲及加勒比海地區小國經濟上高度依賴美國，美國政府明確表示對其周邊國家與中國發展關係關切之立場，有助於我國與拉美地區現存邦交國關係之維繫。

我拉美地區邦交國對中國均懷有不切實際之過度憧憬，認為與世界第二大經濟體中國建交後，將可以獲得數倍與我中華民國維持邦交之利益，中國之高額援贈將可以解決其國內嚴重財經問題。殊不知該等國家之所以能獲得中國重視，係因為「台灣因素」之故，而無度之援贈期盼亦將造成中國極大之負擔與壓力。習近平此次訪問巴拿馬能否對中美洲及加勒比海地區造成影響？尚有待觀察。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航