《街頭精神》：引導世界改變的「公民」──萊比錫奇蹟、天鵝絨革命與電阻青年運動

文：斯蒂夫・克羅修（Steve Crawshaw）

普遍來說，政治領導人大多不願相信「公民」是引導世界上重大改變的主要角色。

當我在1989年夏秋之際漫遊東歐時，震驚地發現不論西方政治家或是共產主義統治者，都具有一個共通性：兩方都完全無法想像，賴以為生的要素居然可能改變。最重要的是，他們相信真正的改變只能來自像他們這樣有權力的執政者；其中，同時也最明顯的例子，就來自克里姆林宮。

柏林圍牆──冷戰中醜陋卻也最顯著的標誌，將歐洲分割為二，並被視為需要協商、但非移除的阻礙象徵。美國雷根總統（President Reagan）在1987年曾號召蘇聯改革政治家米哈伊爾・戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）一同「拆毀這道牆」，戈巴契夫剛在兩年前被任命為蘇聯領導人。然而，這只是一個政治口號，而不是為了改變而準備的處方籤。無論是雷根或是戈巴契夫，都不期望柏林圍牆真的倒下。

但是在東德，一如在波蘭，民眾的勇氣讓「不可能」轉變為大勢所趨。在1989的夏季及秋季，成千上萬的人民藉由新開放的匈牙利邊境，如潮水般湧出東德，大量的人民移出讓東德政府必須面對一系列問題。然而，最大的壓力並不是來自於那些離開者，而是留下來的人。

以這樣的角度而言，某一天終究會成為轉捩點。1989年10月9日傍晚，在南方的城市萊比錫，我便目睹了一連串非比尋常的事件──或者，該說是一連串非比尋常的「無事件」。事實上，那天最與眾不同的劇碼，就只由一件事構成：沒有事發生。

這一系列事件都在當權者的威脅之下進行。東德統治者希望阻止在萊比錫日漸增加的每週抗議，他們以公開的警告宣示了他們的計畫──當地報社收到了一封信，表達了當權者停止「反革命行動」（或者應稱之為和平抗議）的企圖：如果需要的話，「我們的手上將拿著武器」，這必定會發生。東德政府曾公開讚揚北京天安門廣場的大屠殺鎮壓，而天安門事件發生不過僅僅四個月，因此，他們試圖在警告中表達的威脅意味，是再清楚不過了。

10月9日之前，當權者已讓萊比錫陷入一級警戒。在東柏林的國外新聞工作者被禁止進入萊比錫（原本，記者是為了參與東德引以為傲的40周年國慶，戈巴契夫也將出席）；而早已抵達萊比錫的記者們，也被東德的祕密警察「史塔西」驅逐。槍火彈藥已經上膛，醫院的病房也已清空，所有的安排似乎都是為了結束抗爭。在傍晚的抗議開始前，我在一個巷弄裡，就看到十六輛滿載著武裝民兵部隊的卡車。

我們之中，有兩千人擠進了中世紀就興建的聖尼古拉教堂，教堂外更是集結了數以萬計的人們，大家都是為了禱告、祈求抗爭的和平。教堂內外，高喊著「我們是人民」的聲音迴盪在高聳的哥德式窗戶之間。

在那個傍晚，每一位參與示威遊行的民眾都知道他們正冒著生命危險。那天稍早，我甚至看見一位抗爭領袖試圖阻止他的女兒加入遊行。在當局充滿暗示的威脅下，這位領袖認為自己是被允許接受死亡的，但他的女兒不是。我在主廣場旁發現了一條小巷道，在掃射開始時，我想那會是一個安全的藏身之處，但即使如此，我的恐懼並沒有絲毫減少。參與遊行的廣大群眾們想必也都有著同樣的恐懼，因為當大家步行通過卡爾馬克思廣場時，嘴裡都反覆吟誦著「Keine Gewalt!」──「沒有暴力！」

令人驚訝的是，在那之後竟沒有任何事發生；沒有掃射、甚至沒有毆打或逮捕等被視為標準程序的事件。逐漸地，情況變得明朗──今晚不會有任何攻擊，即使讓人無法相信，將不會出現任何暴力。於是，與預期相反，廣大的人群沒有阻礙地走著，大家經過了火車站，再往上經過了秘密警察總部，最後回到卡爾馬克思廣場。一種恍惚的亢奮情緒開始蔓延，人們從微笑著，變成大笑著，並獻花給民兵們。抗議約在晚間八點結束，隨之結束的還有東德政府不容挑戰的權力。

當權者原本的計畫，是以武力威脅說服人們待在家中，但事實上，那晚走上街頭的民眾卻更甚以往。就像之後一位女子告訴我的，她描述著當她意識到當局退讓的那一刻：「我覺得我彷彿可以飛起來。這是我所知道最奇幻美妙的一天。」

當天的事件在後來被稱為「萊比錫的奇蹟」。「史塔西」在發現我實際經歷、並將報導這歷史性的一天時，訊問了我，而後將我驅離。但這一切，都無法減少我在當時，一起待在那個廣場的恩典與殊榮感。

自10月9日之後，東德的改變步調變得十分快速，正如波蘭作家雷沙德・卡普欽斯基（Ryszard Kapuściński）在描述1978－79年間的伊朗伊斯蘭革命（the Iranian

Revolution）時，將之稱為「前往懸崖的曲折小徑」一樣。萊比錫遊行結束的幾個禮拜之後，我在一篇關於獨立的文章中，描述了當權政府如何迫使並促成愈來愈多的妥協，最後我立下看來明確的結論：如果任何人認真思索萊比錫的勇氣所帶來的啟發，那麼在那之後的一切都可能發生──「柏林圍牆的移除不只是一個可能性，而是剩下的幾個合理選擇之一」。就在這些文字發表的幾天之後──11月9日，「萊比錫的奇蹟」屆滿一個月，柏林圍牆終於開放。

然而，無論在那之前的幾週或幾個月間發生了多少事，柏林圍牆的倒下仍然讓政治家們感到震驚。他們從來不曾想過，公民可以依靠自己的力量達到那麼多成就。直至今日，他們仍無法坦然地看待個人所展現的道德勇氣。

萊比錫事件成為一種動機：是安靜無聲卻又無法遏止的力量，撼動著顯然無法動搖的對象，同時也為瓦茨拉夫・哈維爾（Václav Havel）的理論提供了現實例證。哈維爾是捷克的劇作家，與政府持不同政見，在之後成為國家元首。

1978年，還是「冷戰」最嚴峻的時刻，哈維爾在他的文章《無權力者的力量》中，談論著如何選擇「活在真實中」。當時，還看不到終點有任何光明，但他仍然在看來沒有任何改變可能的狀況下，深刻思忖著改變的可能性。他在文章中舉了一個例子，假設了一位反對政府的蔬果商，他的反對方式是拒絕將政府的宣傳標語放在窗台，而這些標語「與洋蔥及胡蘿蔔」一起寄給了他。

讓我們想像有一天，在蔬果店中有某個東西突然應聲折斷，然後蔬果商不再張貼宣傳標語，而這僅僅是為了取悅他自己，⋯⋯在這樣的反抗中，他從活在謊言中站了出來。他拒絕一直以來的例行公事，並且打破了遊戲規則，⋯⋯他的反抗，是他想活在真實中的嘗試⋯⋯。

哈維爾曾說，這個國家的帝王是赤裸的。也因為帝王事實上是赤裸的，有些極度危險的事即將發生。蔬果商藉由他的行動向世界發聲，他讓每個人都可以從幕後細看，他向每個人展現了活在真實中是有可能的。

這位蔬果商微小的抵制行動為他帶來了麻煩，也沒有造成任何改變。但是，哈維爾問著，如果整個國家都與蔬果商一起抵抗當局呢？然而，正因為哈維爾相信著改變的可能性，他成為被嘲弄的對象，如同之後他曾提過的，他被視為「捷克的唐吉訶德，對抗著不可攻克的風車」。儘管如此，哈維爾終在十一年後證明了自己是正確的──不論是在他的國家或是其他地方。

柏林圍牆倒下的十天前，我在布拉格與哈維爾碰面。他說起他的國家就像「一個壓力鍋，等著爆炸」。僅在三個禮拜過後，這個鍋子在為人所知的「天鵝絨革命」中爆炸了。一如在六個星期前的萊比錫，當局以暴力威脅對付這些和平抗議者，即使他們唯一的罪行是向自己的國家要求基本自由，而官方的作為反而鼓舞了更多民眾走上街頭。一個男人在事後描述了他第一次決定反抗時的感受：「當我躺在地上被警察毆打時，我卻覺得我自由了。」

捷克的童話故事常以押韻對句結尾：「鈴聲響了，故事也結束了」。在布拉格，每天下午都有數十萬人來到瓦茨拉夫廣場（Václavskénáměstí，或稱溫塞斯拉斯廣場，Wenceslas Square），搖響著小鈴鐺或鑰匙，這是為了告訴這個國家的統治者，屬於他們的故事現在該結束了。1989年11月24日傍晚，在一個禮拜的抗議後，政府人員全體辭職，為此，安靜的布拉格狂野沸騰。一個月後，議會推選哈維爾為國家總統，而他在革命的幾週以前，還被總理視為不需重視的「無名小卒」。

就像在遠征途中、前往魔多的哈比人⋯⋯這小伙子說著：「我將帶著魔戒前往」。──斯爾賈・波波維奇（Srdja Popović），塞爾維亞行動主義者，以及《革命藍圖》（BLUEPRINT FOR REVOLUTION）作者

幽默是抗爭的元素之一，尤其是在最黑暗的景況中，將協助開啟許多扇門。橫跨1990年代，斯洛波丹・米洛塞維奇（Slobodan Milošević）以鐵腕手段統治塞爾維亞，他彷彿永遠不可能被免職或驅離；此外，塞爾維亞反對方的領袖們常常彼此爭論，次數就像他們與米洛塞維奇爭論一樣的多。

青年運動Otpor（電阻，英文“Resistance”）的興起，成為改變當時局勢的助力，而在他們非暴力的軍械庫中最關鍵的武器，就是創新。Otpor常能想出充滿創意的手法，例如，在一次機會中，他們將米洛塞維奇的圖像貼在一個油桶上，而後廣邀經過貝爾格勒（Belgrade，塞爾維亞首都）主要購物大街的民眾拿起棒球棒敲擊油桶，他們呼喊著口號：「只要一個硬幣（第納爾“dinar”，當地貨幣），就可以大聲地打碎他的臉」──在一開始的緊張之後，民眾熱情開心地玩起這個遊戲。

當權者不確定該如何因應這種狀況，除了活動籌辦者根本不見人影（他們在鄰近的咖啡店內就近觀察），「打碎油桶」也不是一個容易定義的犯罪行為。在缺乏更好的目標下，警方最後只能取而代之地扣押油桶（而且是拍照扣押）。米洛塞維奇看起來不再那麼無法侵犯，而當局也顯得愚蠢至極。

2000年時，藉由Otpor的協助，終於讓反對米洛塞維奇的黨員們團結起來，前所未有地聯合支持單一候選人。而在當年度的選舉結束後，因為米洛塞維奇謊稱勝利，終讓數十萬人走上街頭，要求他認錯下台。

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書籍介紹

本文摘錄自《街頭精神：抗議及惡搞的力量》，開學文化出版

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作者：斯蒂夫・克羅修（Steve Crawshaw）

譯者：林欣誼

極權政府常為鞏固政權，以強制手段剝奪了人民的自由與基本權利，甚或奪去他們的性命，使人民深感恐懼，多數人選擇噤聲不語。然而，與此同時掌權者也懼怕任何意有所指的反抗行為，哪怕只是集體在街頭吃三明治、於電車上閱讀喬治・歐威爾的《一九八四》，甚至僅在廣場上站立八小時，這些看似平凡無奇的舉措，卻在在挑動了掌權者的政治敏感神經。一場無聲卻有力的運動可能就此展開⋯⋯

《街頭精神：抗議及惡搞的力量》一書列舉世界各地諸項非暴力抗爭行動，有些行動寧靜和平，如土耳其抗議者為反對塔克西姆蓋齊公園改建案，發起的「站立的人」行動。有些行動滿佈戲謔嘲諷，如俄羅斯境內的抗議者讓玩具代替自己，舉上各樣抗議標語，令人驚訝的則是當局的反應，以這些玩具進行「未經批准的公眾行動」以及抗議者「非俄羅斯公民」（尤其是進口玩具）禁止了這項抗議行為，無不讓人感到荒謬滑稽。有些行動則是聰穎機智、暗藏巧思，以報紙標題、電影或漫畫的形式，躲過嚴格的審查讓真相傳遞給民眾們。各式各樣的抗爭活動，不論規模大小及形式，於此背後所支撐的是無比的勇氣與信念，他們勇於挑戰現實，努力追求更自由、更公義的社會。

Photo Credit: 開學文化出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航