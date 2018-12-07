【長照法律】許多遺產糾紛，源自繼承人對「付出」的認知差距

文：吳挺絹（律師）

王先生長年因工作的關係，被外派居住在國外，昨天打電話進事務所約諮詢時間時，還特別提到：「因為只會在台灣待一週，因此希望能盡快安排這兩天的會談時間。」因此今天一早，我便和他在事務所見面了！

「王先生您好，昨天電話中，您只提到有繼承的問題需要協助，請問是繼承遇到甚麼問題呢？」我問。

「吳律師，其實是我收到法院的開庭通知單！我妹妹告我，要分媽媽的遺產。通知單上寫下個月開庭，但我不會在國內，因此我想請吳律師幫我處理。」說著說著，王先生就把法院的開庭通知書遞給我了。

我接過來一看，案由確實清楚寫著「分割遺產」。

我接著問：「王先生，請問您母親在什麼時候過世的？遺產稅有申報完成了嗎？」因為，如果沒有申報完遺產稅，拿到國稅局的免稅或遺產稅繳清證明書的話，繼承人們是不能提起分割遺產訴訟的。

「有的，我媽媽在去年過世，遺產稅已經申報完成，有拿到遺產稅繳清證明書了！吳律師請看這份文件。」

我接過王先生遞給我的遺產稅繳清證明書，稍微看了一下上面申報的遺產，主要是銀行存款、股票，並沒有一般容易造成繼承人們分配意見不合的不動產。因此我又向王先生提問：「看您母親的遺產，還算單純，請問您們的父親還在嗎？您又有幾位兄弟姐妹呢？」問這些問題，是在釐清繼承人，到底有哪幾位？

「我父親10年前已經過世，我只有一位妹妹，就是現在要告我的這一個妹妹。」

這樣初步看起來，已故王媽媽的遺產狀態和繼承人，都很單純啊。為什麼妹妹要告哥哥，而無法用協調的方式談遺產分配呢？

「妹妹提告之前，有和您談過嗎？」

「從去年媽媽喪禮辦完之後，我們就有陸陸續續討論，對於媽媽的存款和股票，我們一人一半，當時都沒有意見！可是妹妹堅持要求，之前媽媽生前贈與給我的錢，也要算遺產，她也要分，我不同意；所以我這方面們就一直沒有達成共識。而我這次回來台灣，就看到家裡信箱有招領郵件，我去領之後，沒想到竟然是妹妹告我的法院通知書！」

看來，這筆王媽媽生前贈與給王先生的款項，就是今天二人意見相持不下的原因了！

「請問吳律師，我媽媽之前給我的錢，妹妹真的有權利分嗎？」王先生急切的問道！再仔細的看了一次「遺產稅繳清證明書」上面確實有一筆記載「死亡前二年內贈與財產」核定價額100萬元！

「雖然依據遺產及贈與稅法規定，這筆母親贈與給您的現金，您和妹妹當初在申報遺產稅時，必須併入遺產總額申報。但基本上，母親贈與給您的財產，就已經是您的財產了！」我向王先生解釋。

「可是我妹妹之前說什麼，民法有修法：死亡前兩年的贈與，繼承人都可以分？」王先生急著找出，他和妹妹之前的line對話紀錄給我看！

「我想那是您妹妹誤解了！她提到的可能是現在的民法第1148-1條的規定：『繼承人在繼承開始前二年內，從被繼承人受有財產之贈與者，該財產視為其所得遺產。前項財產如已移轉或滅失，其價額，依贈與時之價值計算。』」

「不過這個規定，法律的立法理由和法院的看法都認為，是在保障被繼承人（也就是您母親）的債權人的規定！是避免被繼承人生前把自己的財產都送出去，導致身故後，債權人的債權反而沒有辦法獲得清償。而繼承人們之間，彼此是不可以主張依據這一條，要求其他繼承人把生前接受的贈與又計算回來應繼遺產當中的！」

「那麼，我就可以放心了嗎？」王先生聽完我的解釋後，鬆了一口氣說。

「是不是可以放心，我還要跟您請教，當初母親為什麼要贈與您這一筆100萬元？」

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「我沒有問過媽媽，但這幾年媽媽退休沒有繼續工作了，我都從國外寄錢回來給媽媽當生活費。前年媽媽診斷出肺腺癌末期後，某天媽媽只告訴我，她有匯這筆款給我，叫我好好照顧自己。」聽著王先生緩緩道來，我可以想像王媽媽當初對於兒子的生活，放不下的那份心情。

「王先生，請問您結婚了嗎？」我忍不住開口問，或許王媽媽是擔心兒子身邊沒有人可以互相照顧？

「我還沒結婚。」王先生說。

「那是了，我可以理解您母親當初匯款時的心情，她可能想您身邊還沒有個伴，至少多留點錢可以照顧自己！」

「此外，民法是規定：如果當初您母親是因為您要結婚、分居或營業，才贈與財產給您，那麼今天妹妹可以要求把贈與價額100萬元，加入應繼遺產，到時候分遺產時，從您的應繼分扣除。」

「但是，今天聽起來『不是』因為這三個原因，您母親才贈與財產給您，因此，您妹妹就『沒有權利』這樣要求了！」聽到這裡，王先生才真正放鬆了下來。

「當初，母親生病後，是由誰去照顧她呢？」我問。

「那時候因為我的工作在海外，比較不好請假，所以我主要是定期回來看媽媽，但我有匯款請妹妹幫忙照顧媽媽，我其實也很感謝妹妹，在最後的時間，花了不少心力照顧媽媽。」

「您們沒有請外籍勞工看護或是照顧服務員來協助嗎？」我想許多台灣多數家庭，至少會請外籍勞工看護幫忙。

「都沒有耶！是不是妹妹現在覺得，她對媽媽付出比較多，所以對於媽媽有另外給我100萬元，心理不平衡！其實這幾年我有聽媽媽說，妹妹三不五時會因為先生工作比較不穩定，來跟媽媽要求金錢協助，媽媽也有資助她了啊，那些，我也都沒跟妹妹計較了！」

說到這，王先生似乎有些忿忿不平的情緒上來了。

「王先生，我想我瞭解目前您和妹妹在心理上，僵持不下的點在哪裡了！對於您提到的照顧情況，您們兩位有不同的立場，也很難說誰對誰錯。」我對他說。

「吳律師，那後面的法院程序就請您協助了！」

「好的，我想訴訟程序我們還是一樣進行，這中間我會盡我所能看看能否有機會透過雙方談和解，來把這個結打開。」

許多遺產糾紛案件，源自於繼承人們對於自己及其他繼承人對被繼承人（通常是父母）與這個家的「付出」質、量，認知頗有差距。

到底你我的付出，一分值多少？甚麼叫公平？是一個在繼承人們心中難以解開的結！而常常呈現出來的，就是爭產訴訟了！這不只是有錢人的專利，而是你我身邊一個個活生生的真實人生！

因此，我通常建議家屬們，當家人因生病、失智、失能等情況，需要長期照顧時，可「適度的」請專業相關人員來協助，例如：照顧問題請照顧服務員協助，財產問題請律師協助等等。以避免被照顧者上天堂之後，繼承人們間因照顧過程（甚至從小到大）不愉快而產生的心結，最後引發遺產大戰，在人間法庭不斷上演，我相信，這也不是在天堂的父母們所希望看見的！

延伸閱讀

參考法條

本文經愛長照授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航