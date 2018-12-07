招呼對方「多吃一點」，說「eat more」為什麼不禮貌？

有一次問學生Mandy覺得自己英文哪裡不夠好。她給了一個很有意思的答案：「我覺得自己講的英文太直。」太直，Mandy指的是太直白，我想我完全懂得她的意思。

我們講話有時需要一點含蓄，像接到客戶電話，而你在洗手間，你不會直說：「我在上廁所」。英文裡某些字，像是eat這樣的字，特別會帶來這種直白的畫面。我們一起來看看幾句餐廳裡最常見中式英文，是什麼樣的直白。

多吃一些。 （不好）Eat more.

（好）Help yourself.

東西方人關心的方式不同，我們經常問人吃飽沒、多吃一點，這些雖然是好意，但直譯成英文，聽起來就是不自然。Eat more是祈使句，像命令人的口氣。再看一個eat的例子：

這個蛋糕不錯，吃一些。 （不好）The cake tastes good. Please eat some.

（好）The cake tastes good. Please try some.

請別人吃一塊蛋糕，重點不在「吃」，而在「試」。Eat這個字是一個很具象的動作，劍橋字典裡的解釋是「to put food into the mouth, chew it, and swallow it」，意思是把東西放到嘴巴裡，咀嚼後吞嚥。但中文裡我們說，和朋友吃飯，重點不在怎麼個「吃法」

我和朋友一起吃晚餐。 （不好）I ate dinner with a friend.

（好）I had dinner with a friend.

用had dinner就包含得很廣，不會只專注在「吃」，因為吃飯時會聊天、喝酒、享受，等等一連串的活動。

有時候中文有「吃」，但說英文的時候，eat不用出現，例如：

你想吃馬鈴薯嗎？ （不好）Do you want to eat some potatoes?

（好）Do you want some potatoes?

Eat在這裡沒有錯，但要請別人吃東西、喝東西，不會講這麼白，不說「Do you want to eat...」或「Do you want to drink...」。

我想要訂位。 （不好）I want to book a seat.

（好）I want to book a table.

訂戲院的票可以用book a seat，但餐廳裡是book a table，如果餐廳訂位訂5個人，一定是同一桌5個人：

我想訂5人的位子。 （不好）I would like to book five seats.

（好）I would like to book a table for five.

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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