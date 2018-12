招呼對方「多吃一點」，說「eat more」為什麼不禮貌？

有一次問學生Mandy覺得自己英文哪裡不夠好。她給了一個很有意思的答案:「我覺得自己講的英文太直。」太直,Mandy指的是太直白,我想我完全懂得她的意思。

我們講話有時需要一點含蓄,像接到客戶電話,而你在洗手間,你不會直說:「我在上廁所」。英文裡某些字,像是eat這樣的字,特別會帶來這種直白的畫面。我們一起來看看幾句餐廳裡最常見中式英文,是什麼樣的直白。

多吃一些。 (不好)Eat more.

(好)Help yourself.

東西方人關心的方式不同,我們經常問人吃飽沒、多吃一點,這些雖然是好意,但直譯成英文,聽起來就是不自然。Eat more是祈使句,像命令人的口氣。再看一個eat的例子:

這個蛋糕不錯,吃一些。 (不好)The cake tastes good. Please eat some.

(好)The cake tastes good. Please try some.

請別人吃一塊蛋糕,重點不在「吃」,而在「試」。Eat這個字是一個很具象的動作,劍橋字典裡的解釋是「to put food into the mouth, chew it, and swallow it」,意思是把東西放到嘴巴裡,咀嚼後吞嚥。但中文裡我們說,和朋友吃飯,重點不在怎麼個「吃法」

我和朋友一起吃晚餐。 (不好)I ate dinner with a friend.

(好)I had dinner with a friend.

用had dinner就包含得很廣,不會只專注在「吃」,因為吃飯時會聊天、喝酒、享受,等等一連串的活動。

有時候中文有「吃」,但說英文的時候,eat不用出現,例如:

你想吃馬鈴薯嗎? (不好)Do you want to eat some potatoes?

(好)Do you want some potatoes?

Eat在這裡沒有錯,但要請別人吃東西、喝東西,不會講這麼白,不說「Do you want to eat...」或「Do you want to drink...」。

我想要訂位。 (不好)I want to book a seat.

(好)I want to book a table.

訂戲院的票可以用book a seat,但餐廳裡是book a table,如果餐廳訂位訂5個人,一定是同一桌5個人:

我想訂5人的位子。 (不好)I would like to book five seats.

(好)I would like to book a table for five.

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航