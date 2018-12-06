民進黨避免選後崩盤，可參考柯林頓「三角策略」找出制高點

文：Raphael Lin（作者本科念法律，博士專攻政治哲學、中國研究。會點小提琴、喜歡 圍棋；半夜常吃鹽酥雞，陷入減肥永遠不成的惡性循環難解）

美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）名言：「成功有100個父親，失敗是孤兒」，結果論傾向的勝負判準舖天蓋地不絕於縷人世間，這眾所皆知。我想選戰敗陣原因分析已然太多也精彩，或許談談接下來可能發展與民進黨可以選擇的因應措施。

《孫子兵法》：「併敵一向，千里殺將」

首先，我以為一定要釐清的最最要點是……同時開打數個戰場、一併推動幾個改革是做不到的！

2016選完領先300萬票做不到，現在更是做不到！不是「該不該」的問題，而是「有沒有能力」的事實。蓋「進步人士」人人都有心中核心價值，理念奉若神明……一邊痛批民進黨一邊希望她做到。

這些價值平心而論誠值珍視，也能讓我們的國家更好。惟就現實言，現在加護病房的民進黨能做的非常非常有限，先明快回應民意，站穩腳步喘口氣求生存，才有餘力其他。

Dick Morris在他的《新君王論》中有名言道：「政治是政治人物希望走的路，和選民希望他走的路之間的拉鋸」，此中隱然矛盾可以很大也或很小，而若用一句投射目標理想，那就是「政治上兩點間最短距離常常不是直線」，這道理想來不難。

逼死了民進黨，更加保守的勢力取得政權則全盤皆輸，什麼都別談！正如中國東漢「清議」名士的高潔政治批判，畢竟「盛名之下，其實難副。」

復又，我也覺得至今檢討反應強度速度都不夠，但除此外，我以為最最重要是盤點民進黨手中鞭長，先看清楚想做和能做間差異，葉孤城式的「決戰紫禁之巔」不可採，有謀略的緩步逐個拿下目標，方饞上策。

圍棋十訣之勢孤取和

現下民進黨四面楚歌危疑待囚之勢甚明，到底是「勝敗兵家事不期，捲土重來未可知」，還是就此骨牌兵敗一崛不振？結果取因慘敗後DPP面對社會態度和反敗方法。

先說態度。我想蔡總統輸掉大選後發表和直播的這幾篇優美文稿是不夠的，應該坦白、直率的誠懇道歉，白話不修飾的向頭家報告已經聽到怒吼，誠心改過，請頭家再給民進黨機會！而且這道歉時效有限，拖久不成。

它如快刀斬換不適任官員；避免鏡中找人、權重大官互換位置；立馬亮眼政策解決久來沈痾等，都是「態度」展現的。至於「我因為推動改革所以民調低落」這種馬英九式句子務必別說，雖然蔡政府推動年金改革勇氣令人敬佩，但我們現在談的是向人民展現知錯的態度，再行貧嘴辯解並無幫助，更且政府於許多手腕細節不夠成熟也是事實。

質言之，敗走項城的台派勢力如今該做的是向「全民」展現道歉真誠，而非回頭基本教義取暖。我們不該放棄核心價值，但要找出策略方法說服選民，尤其是板塊位移的那塊選民，拿出手段「逐個」落實理想。

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孫臏兵法：「善戰者，因其勢而利導之」

要論反敗方法首要看清大勢何如？正所謂「善戰者，謀勢不謀子」，認清局勢再「順勢而為」取勝機率才可提高；再者《呂氏春秋》言：「三代所寶莫如因，因則無敵」同理。

延此容我很悲哀的承認，此次北京似「超限戰」的捲千堆雪入所有管道影響台灣大選，其勢導之功堪稱大勝！此誠來自外部招招進逼的併吞危機。

除了草偃兵敗的民進黨，國內更有「反建制」、「非典型」化的政治人物喜好；加以「反政黨」傾向並著眼直觀、反射的聽說接收，最好明白快速且簡潔易懂，管你引用鄉土連續劇還是星爺電影，（看起來）真誠最重要！更且公民相信Line群組早安圖假消息、信奉外星人名嘴的習性深植，要透過各式平台操縱投票意向不難，就像俄羅斯影響美國總統大選一般。

阿肯色州彼得潘的逆風戰術

汽車巨人艾科卡（Lee Iacocca）的「反敗為勝」饒為企業經營佳話，而除克萊斯勒經驗外更貼政治實務者，或許我們可以談談柯林頓（Bill Clinton），談談他在慘敗後如何在普遍低估他的聲音中逆轉取勝。

1993年上任的柯林頓終結了12年共和黨天下。毫無世家背景的小柯從小岩城走入華府只花了短短13年，然而風采迷人、選戰驍勇的柯團隊「下馬治天下」立即深陷泥淖，在同性戀者軍中服役、健保制度改革等慘遭滑鐵盧。

尤有甚者，民主黨在1994大選遇逢空前大敗，丟了9個聯邦參議院席次、54個眾議員、11個州長，象軍幾乎席捲全美。

從而共和黨議會領袖金瑞契（Newt Gingrich）領著七十幾位眾議員高舉新保守主義大旗欲行「美國契約」，劍指預算案的領銜大右轉，一時媒體有「金瑞契政府」之謂，柯林頓朝風雲飄搖。

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《三國志・蜀書》：「非惟競利，且以避害」

惟暴風雨中的小柯向有聰明狡詰、圓滑靈活、不限框架特質。期中大敗益發顯其善於輸面反轉要義！

柯林頓找回此前為他州長參戰操盤的共和黨籍策士莫利斯（Dick Morris），莫利斯則為老闆擬定著名的「三角策略」（triangulation）為軸心方針。 謂「三角策略」者，乃在民主黨和共和黨各自傳統之上，再立一個制高點，據此支點擬定政策，「化約共和黨的部分主張，但以自己獨特的方式實踐。」

這類似但不同於「第三條路」的政治操作是敗局中先婉轉低頭的智慧；是吸納反對砲火轉弱的路徑；也是整理步伐他日再起的虎狐方略。

柯林頓的作法是宣告一條「新民主黨」的道路，在民主共和兩黨最主要戰場之一「政府角色」上，柯林頓公開稱「大政府的時代已經結束」，一方面大幅減弱共和黨攻擊面；二者調整政府財政結構、負債；三則隱形拉引可以變遷的中間選民，用溫潤取代對抗。

當然，此中仍然可能有前後失衡左右失據之困，還是會逢「不管怎麼做都有人罵」問題；更且「放棄核心價值」的質疑勢必如影隨行。

我以為這個問題仍然回到上揭大局盤勢的延展，也就是身處弱局暫且不要端著自己理念硬要說服選民，逆勢操作；這就像是開車遇打滑向右，正確的方式乃方向盤先打右圈再緩慢左轉，這才不會翻車。

《三國志》中提到劉備「機權幹略，不逮魏武」，然「折而不撓，終不為下者」就因為他「非惟競利，且以避害」，可以為我們取徑。

白話的說，我以為先避滅黨、中國直入之禍，再行其他。中國侵門踏戶的踩線正在發生，台派同志卻仍忙亂火場之中，令人深深擔心。我「絕不是」要說我們原本的信念因為一場地方選舉就被「證明」錯誤，因此我們必要認錯、投降、改弦，而是我們該以柔軟出招，繞道狡慧行軍，力奪大營。

具體而論，既然公投結果依法應遵行，那我們就該調整核電政策進程，不用拘泥2025年這個時點，正面肯認多數公民公投結果，核能政策「技術面再微調」；這就像當年柯林頓對傳統民主黨選民喊話的，大政府政策「應該調整它，而非終結它。」這和前面所提「大政府時代已經結束」好像矛盾，但奧妙就在其中。

柴契爾夫人：「再沒有比流行的共識更頑固的東西」

我十分不贊成柴契爾夫人（Margaret Thatcher）當年英倫的「新自由主義」施政，但我以為這話還頗具道理，送給曾經說過欣賞柴契爾夫人的蔡總統。

一旦「反民進黨」成為流行；民進黨和資本家站在一起成為共識，再多的說帖文告都難挽頹唐，硬是抓著選民扭頭也只會讓她更頑固罷了。我以為，挽狂瀾於既倒首要認清事實敗局，從下風出發，在明白釐清的射程中綿裡藏針，逆轉求勝。

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法國社會黨籍總統密特朗（François Mitterrand）以熱愛閱讀、謀略高超著稱，在他過世後有3位法國記者合著一本《上帝的右手》，揭露密特朗2任14年任期中，曾經秘密支持（金援、人才）極右派的「國家陣線」，以期裂解整體右派勢力，阻斷他們艾麗舍宮之路，且事實上也操作成功。

這樣的作法當然極其權謀，然現實政治本係合縱連橫、殘酷絕情，懸崖邊上的民進黨應該靈光調整兵法，勇敢變陣，「圍棋十訣」中另著「動須相應」、「棄子爭先」皆可卓參。畢竟一旦走出總統府任何理想都難實現，更糟的是還要眼見虛假的「九二共識」推台灣入極權深淵，此中萬險台派勢力實在不可不慎！

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

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