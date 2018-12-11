《熊與夜鶯》小說選摘：妻子下葬那天，小女娃從頭哭到尾，有如哀號的風魔

文：凱薩琳・艾登（Katherine Arden）

乞丐與陌生人

瑪莉娜陣痛那天，十一月第一道狂風吹得光禿的樹木沙沙搖晃，疾風夾雜著嬰兒的第一聲啼哭呼嘯而來。瑪莉娜微笑望著出生的女兒，對彼得說道：「她叫瓦西莉莎，我的瓦西婭。」

清晨風停了，瑪莉娜輕輕吐了口氣，溘然而逝。

妻子下葬那天，彼得面色鐵青，白雪紛紛有如眼淚。小女娃從頭到尾都在大哭，有如哀號的風魔。

那年冬天，屋裡隨時迴盪著女娃的啼哭。敦婭和歐爾嘉不止一次束手無策，因為她是那麼瘦小蒼白，瞪著大眼，手腳孱弱。柯堯不止一次半認真地揚言要將妹妹扔出屋外。

但冬天過去，女娃活了下來。她不再號哭，靠著農婦的奶水愈長愈壯。

時光如落葉飛逝。

某個天氣和她誕生那天類似的早晨，冬天才剛要露出牙尖，瑪莉娜的黑髮小女兒溜進冬廂的廚房，雙手摁在爐灶頂上，兩眼閃閃發光，拉長了脖子想看個究竟。敦婭正從灰燼裡撈蛋糕，屋子裡滿是蜂蜜的香氣。「蛋糕好了嗎，敦婭席卡？」女孩探頭到爐灶裡說。

「快了，」敦婭一邊說著一邊將女孩往後拉，免得她頭髮著火。「妳要是能乖乖坐在凳子上縫妳的上衣，瓦西婭，待會兒就能吃一整塊蛋糕。」

瓦西婭想到蛋糕，立刻乖乖回到凳子邊。餐桌上已經擺了一疊蛋糕在放涼，棕色外皮沾了幾許灰燼，小女孩望著蛋糕，其中一塊突然崩了角，露出仲夏陽光般的金黃內裡，微微冒著熱氣。瓦西婭嚥了嚥口水，早上吃的熱粥彷彿是幾百年前的事情。

敦婭警告似的瞪了她一眼。瓦西婭乖乖閉起嘴巴，繼續縫上衣，可是衣服的裂口好大，她肚子好餓，她平常就沒什麼耐心，何況現在。只見她針腳縫得愈來愈寬，有如老人齒間的縫隙，終於忍不住放下衣服，溜到熱騰騰的蛋糕旁，伸手就能摸到。敦婭正背對桌子彎腰盯著爐灶，什麼都看不到。

小女孩繼續悄悄靠近，有如鎖定蟋蟀的小貓，接著突然伸手一抓，三塊蛋糕瞬間消失在她的亞麻袖子裡。敦婭猛地轉身，瞥見女孩的臉。「瓦西婭——」她開口正想罵人，但嚇到的瓦西婭已經笑著躍過門檻，跑到陰霾的屋外了。

秋去冬來，灰褐色的田野上全是收割後的殘株與稀疏白雪。瓦西婭一邊啃著蜂蜜蛋糕，一邊想著要躲到哪裡。她跑過前院，穿過農人的小屋，出了鐵柵門。天氣很冷，但瓦西婭毫不在意。她是寒冬出生的。

瓦西莉莎．彼得洛夫納是隻醜小鴨，身體瘦得像蘆葦，長手指，大腳丫，眼和嘴大得不成比例。歐爾嘉都叫她青蛙，完全不把她看在眼裡。但小女孩的眼睛綠得像夏天暴風雨中的森林，嘴巴甜得像蜜，明明很理智，而且聰明，但偶爾就是會犯傻，想出一些魯莽的點子，讓家人面面相覷，不曉得她為何要這樣。

收成後的黑麥田邊，有一墩翻過的土在零星的白雪旁，昨天還沒有。瓦西婭決定過去瞧瞧。她一邊跑著，鼻子裡聞到風味，知道今晚會下雪。烏雲有如溼漉漉的羊毛掛在樹梢上。

到了土墩她往下一看，只見一名長得像是彼得翻版的九歲男孩正在大坑裡挖結霜的土。

「你在幹嘛，艾洛席卡？」她滿嘴蛋糕這麼問。

艾洛許倚著鏟子，瞇著眼睛對她說：「妳覺得咧？」他很喜歡這個妹妹，你叫她做什麼都行，簡直跟弟弟一樣棒。但他比她大了快三歲，不能讓她沒大沒小。

「不知道，」瓦西婭邊吃邊說：「要不要吃蛋糕？」她將剩下的半塊蛋糕遞出去，心裡有點後悔。這塊最順口，最沒沾到灰。

「拿來。」艾洛許放下鏟子伸出髒兮兮的手，但瓦西婭站在他搆不著的地方。

「先跟我說你在做什麼。」她說。艾洛許怒目而視，瓦西婭瞇著眼作勢要吃，於是他讓步了。

「我在蓋碉堡，」他說：「這樣韃靼人來的時候，我就能躲在這裡，用箭把他們射成豪豬。」

瓦西婭沒見過韃靼人，也不曉得碉堡需要多大才能抵擋韃靼人，但她還是狐疑地望著土坑說：「看起來不怎麼大。」

艾洛許白眼一翻說：「所以我才在挖呀，把洞挖大一點，妳這蠢人。好了，蛋糕拿來。」

瓦西婭手伸到一半突然停住。「我也要挖洞用箭射韃靼人。」

「不行，妳沒辦法。妳又沒弓箭和鏟子。」

瓦西婭一臉氣憤。艾洛許七歲生日那天得到一把刀和一副弓箭，而她求了一年還是什麼都沒拿到。「無所謂，」她說：「我可以用樹枝挖土，爸爸之後會給我弓箭。」

「才怪，他才不會給。」瓦西婭把蛋糕給他之後，還是去找樹枝了，而他也沒有反對。兩人默默聯手挖了幾分鐘。

但用樹枝挖土很快就無聊了，就算不時跳起來看韃靼惡魔來了沒也一樣。瓦西婭心裡開始盤算，不曉得能不能說服艾洛許別再蓋碉堡，跟她一起去爬樹。這時，一道陰影忽然遮住坑頂上方。只見姊姊歐爾嘉氣喘吁吁，氣沖沖地站在洞口，顯然是從灶火旁被叫來找亂跑的弟弟妹妹。她低頭瞪著他們說：「泥巴都沾到眉毛上了，敦婭會怎麼說？爸爸——」她話還沒說完，就看見兩個小鬼像受驚的鵪鶉鑽出坑外，可惜艾洛許手腳較慢，被姊姊一個箭步從背後抓個正著。

瓦西婭手長腳長，行動敏捷，而且她寧願被罵也想安安靜靜享受最後一點蛋糕，因此她頭也不回地往前跑，有如野兔奔過光禿禿的田野，歡呼著閃過殘株，直到身子隱沒在午後森林裡，留下氣喘吁吁的歐爾嘉和被她揪著領口的艾洛許。

「妳為什麼老抓不到她？」艾洛許被姊姊拽著往家裡走，忿忿不平地說：「她才六歲。」

「因為我不是不死的卡謝伊，」歐爾嘉沒好氣說：「也沒有跑得比風快的馬。」

回到廚房，歐爾嘉將艾洛許扔在灶旁，對敦婭說：「我抓不到瓦西婭。」老婦人抬頭翻了翻白眼。瓦西婭只要不想被抓，就很難被逮到，只有沙夏有辦法。於是敦婭決定拿縮在一旁的艾洛許出氣。她扒光他的衣服，拿布沾水幫他擦身子——艾洛許覺得那布一定是蕁麻做的——再換上乾淨的衣服。

「搞什麼，」敦婭幫男孩擦澡，嘴裡唸唸有詞：「我下回一定告訴你爸爸，讓他罰你拉手推車、砍柴和堆肥一個冬天。搞什麼，弄得全身髒兮兮，還挖洞——」

敦婭還沒罵完就被打斷了。艾洛許的兩個哥哥大步走進廚房，高大的身體飄著柴煙和牲畜的氣味。他們跟瓦西婭不一樣，完全不耍小把戲，直接拿起蛋糕一口塞進嘴裡。「起南風了，」小名柯堯的長子尼可萊．彼得洛維奇嚼著蛋糕，口齒不清地對妹妹說。歐爾嘉已經恢復平日的文靜，坐在爐灶旁織衣服。「今晚應該會下雪。我們好不容易才把牲畜趕回欄裡，屋頂也弄好了。」柯堯將溼透的靴子扔在灶火旁，一屁股坐在凳子上，順手又拿了一塊蛋糕。

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書籍介紹

本文摘錄自《熊與夜鶯》，時報出版

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作者：凱薩琳・艾登（Katherine Arden）

譯者：穆卓芸

童話，藏著古老的魔法。

真正勇敢的人才能看見——

前所未見，根據俄羅斯大量民間童話為靈感，瑰麗迷人的奇幻史詩。

「童話奇幻」（Fairytale fantasy）的新經典！

亞馬遜年度百大編輯選書奇幻小說第1名

冬夜降臨大地。預言說：熊。將。來。襲。

被恐懼與惡夢威脅的族人，不再祭祀和榮耀家屋，精靈日漸凋零。

極北的白雪森林裡，沈睡千年的惡魔醒了——

能「看見」魔法世界的少女，

將不惜用三次死亡保衛心愛的家園。

「血統其一，靈視其二，但勇氣是最稀罕的——」

當現實內外的威脅逐步逼近，少女所擁有的神祕力量，即將甦醒。

「我寧可明天死在森林裡，也不要聽別人的使喚活一百年。」

古俄羅斯北部曠野的邊境，終年颳著寒冷的風霜，大地是一望無垠的白雪與森林。傳說那裡有各種精靈妖怪，會幫老奶奶打毛線，偷窺人類洗澡，幫馬梳毛，還會幫忙種田。不過，大部分的村民都看不見他們。對於少女瓦西莉莎而言，保母在火爐邊說著的童話故事意義非凡，因為天生擁有一對神祕綠眸的她，不僅能看見附著在樹林、湖泊及家屋裡的精靈，她甚至能感應到更黑暗的力量，隱藏在森林裡……

本書是美國作家凱薩琳・艾登一鳴驚人的處女作。俄羅斯蘊藏豐富的民間故事及神話傳說，從普羅普的經典「故事形態學」可見，作者從中汲取大量靈感，比如女主角取名家喻戶曉的瓦西莉莎，除了精怪妖異、凶祥卜夢，也不忘結合歷史及政治，帶領讀者回到中世紀的俄羅斯，北方領主之女瓦西莉莎的個人命運，將與王室的政權危機緊密交織。

這種「童話奇幻」（Fairytale fantasy）近年隨著「美女與野獸」「愛麗絲夢遊仙境」再度改編，大放異采。大多來自民間口述傳說的童話，篇幅短小，後世創作者取用當中的主題與情節，以嶄新的觀點進行新的創作。這種類型的大受歡迎也可視為讀者面對奇幻小說偏執地走向天馬行空的虛構幻想，所產生的反動。創作者卻非述而不作，比如近年動畫片「冰雪奇緣」大受歡迎的原因，在於將安徒生童話「雪后」加入女性主義，使其更符合當代精神。如今凱薩琳・艾登也將跟隨《英倫魔法師》作者蘇珊娜・克拉克，以及《盤根之森》作者娜歐蜜・諾維克，或者宮部美幸及梨木香步的路線，從家喻戶曉的童話或物語中聆聽根源，尋找面對當世苦厄的啟示與力量。

一部失控的俄羅斯童話，透過瓦西莉莎的雙眼，《熊與夜鶯》也是一部充滿冬夜魔法的奇幻故事。獻給所有喜歡虎姑婆、河童、雪女、羊男、火鳥、北歐精靈，喜歡伊索寓言、格林童話、天方夜譚，喜歡「美女與野獸」「愛麗絲夢遊仙境」的讀者們。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航