《熊與夜鶯》小說選摘：皮膚蒼白的森林精靈不吃馬，只吃愚蠢的旅人

文：凱薩琳・艾登（Katherine Arden）

名叫火焰的馬

齊利爾．艾塔孟諾維奇最愛捕獵長牙北方野豬。這種豬跑得比馬還快。大喜之日前一天，他建議去獵野豬。「打獵可以殺殺時間。」他對彼得說，一邊朝瓦西婭眨了眨眼。瓦西婭沒有說話，但彼得沒有反對。齊利爾．艾塔孟諾維奇是出名的獵人，而秋天有豬肉可吃是好事，尤其野豬吃了堅果特別肥嫩。一塊上好的腿肉可以為婚宴加菜，也能替他女兒蒼白的臉添一點血色。

全家人破曉前就起床，長矛已經亮閃閃排成一堆。獵犬前一晚聽見磨刃聲，徹夜在狗籠裡來回走動，嗥叫不停。

瓦西婭比誰都早醒來。她沒吃東西，而是去了馬廄。馬廄裡，馬被外面的狗叫聲弄得用蹄子焦躁刨地，齊利爾的花毛駿馬每聽見陌生的聲音就全身顫抖。瓦西婭走到他身旁，發現瓦奇拉也在，就坐在馬背上，便朝小傢伙微微一笑。駿馬朝她哼了一聲，翻起耳朵。

「你很沒禮貌，」瓦西婭對雄駒說：「但我想齊利爾．艾塔孟諾維奇老是揪著你嘴巴拽你走。」

那馬耳朵向前。妳看起來不像馬。

瓦西婭咧嘴微笑。「謝天謝地。你不想去打獵？」

駿馬沉吟片刻。我喜歡奔跑，但野豬很臭，我要是害怕，那人就會打我，我寧可在牧場吃草。瓦西婭伸手摸了摸馬頸安慰他。這馬才比駒仔大不了多少，齊利爾再這樣下去，只會毀了這匹駿馬。馬用鼻子蹭了蹭她的胸口，水和綠色的唾液沾上她的衣裳。

「這下我比之前更邋遢了，」瓦西婭喃喃自語道：「安娜．伊凡諾夫納肯定會很開心。」

「你只要動作快，野豬就傷不了你，」她又對歐岡說：「你是世上跑得最快的馬，小帥哥，不用怕。」

駿馬沒有說話，將頭湊進她懷裡。瓦西婭揉揉他光滑的耳朵，嘆了口氣。此時此刻她只想在秋日森林裡盡情馳騁，最好跟歐岡一起——他看上去在空曠的地方應該跑得贏野兔——卻只能到廚房揉麵團，聽一群來訪的三姑六婆說閒話，加上伊莉娜不停向她現寶，讓她必須忍著不放火把一切全燒光。

「如果有女孩這麼靠近我的馬，我通常會罵她蠢蛋，」一個聲音從她背後傳來。歐岡驚惶抬頭，差點撞斷瓦西婭的鼻子。「但妳對動物很有一套，瓦西莉莎．彼得洛夫納。」齊利爾．艾塔孟諾維奇笑著走到他們身旁，一把抓著韁繩將歐岡扯住。

「噓，小瘋子。」他說。駿馬翻了翻白眼，站著不動，身體發抖。

「你提前離席了，大人。」瓦西婭驚魂未定說。

「妳也是，瓦西莉莎．彼得洛夫納。」兩人呼吸吹出陣陣白霧。馬廄非常冷。

「事情還很多，」瓦西婭說：「明天要是天氣好，打獵完婦人們要騎馬去接你，而今晚又有晚宴。」

齊利爾咧嘴微笑。「妳沒必要解釋，德芙席卡。懂得早起又對男人的牲畜有興趣的女孩，我覺得是好事。」他一邊嘴角有一個酒窩。「我不會跟你父親說我是在這裡找到妳的。」

瓦西婭恢復鎮定。「無所謂。」她說。

齊利爾笑了。「我喜歡妳的脾氣。」

瓦西婭聳聳肩。

「妳妹妹比妳漂亮，」他沉吟道：「再過幾年就會成為乖老婆，像朵小花，夜裡不會給丈夫麻煩，可是妳——」齊利爾一把將她拉近，手滑過她的背，像是打量一般。「骨頭太多，」他說：「但我喜歡強壯的女孩，而且妳不會死在產房。」他自信滿滿，彷彿覺得她會任他處置。「妳想為我生兒子嗎？」說完便吻了她。瓦西婭還在疑惑，不曉得他手為何如此用力，就被他吻了。他的吻和觸碰一樣，果決中帶著一絲嫻熟的享受。瓦西婭試著推開他，但沒什麼用。他抬起她的臉，手指伸進她下顎後方的柔軟處。瓦西婭覺得天旋地轉。他身上飄著麝香、蜂蜜酒與馬臊味，一隻大手貼著她的背，另一手滑過她的肩膀、乳房和臀部。

成果似乎讓他心滿意足。他放開她，胸口劇烈起伏，鼻翼賁張有如種馬。瓦西婭僵立不動，努力嚥下想吐的感覺，抬頭看著他的臉。我是他的牝馬，她突然清楚意識到，要是牝馬不肯屈從於輓具，他就會粉碎她。

齊利爾的笑容褪了幾分。她不曉得自己心裡的自尊與責怪有多少被他看見。他的目光再次飄向她的雙唇與身軀，她知道他也看到了她的恐懼。但不安只在他臉上停留片刻。他再次俯向她，不過瓦西婭動作更快，閃身撞開他的手，頭也不回地奔出馬廄。當她回到廚房，慘白得讓敦婭立刻拉她到火旁坐下，灌她熱酒，直到她臉上稍稍恢復血色。

那一整天，寒霧不停從地面升起，在枝葉間徘徊。狩獵近午時有了斬獲。瓦西婭在廚房裡悶悶揮著麵包托板，隱約聽見獵物垂死的哀號，正好是她心情的寫照。

婦人們正午離開屋子，陪同的男丁負責滿載食物的馱馬。天色灰沉，坎斯坦丁與隊伍同行，秋光下臉色白皙興奮，村夫村婦望著他，敬畏中偷偷帶著幾分欽慕。瓦西婭避開神父，和伊莉娜待在隊伍尾巴。她刻意讓坐騎縮小腳步，好配合妹妹那匹小馬的速度。

濃霧瀰漫，婦人們抱怨天冷，紛紛拉緊身上的披風。

米許忽然仰起上身，連伊莉娜的溫馴坐騎也驚惶倒退，嚇得女孩悶叫一聲，緊抓韁繩。瓦西婭急忙穩住米許，同時攫住小馬的轡頭，目光順著米許的目光望去。只見一個皮膚蒼白的東西站在兩棵高大的樺樹之間，身形狀似男人，淺色眼眸，糾結的頭髮宛如灌木叢，而且沒有影子。「別擔心，」瓦西婭對米許說：「它不吃馬，只吃愚蠢的旅人。」

牝馬甩甩耳朵再次前進，但腳步有些遲疑。

「列許，列索維克。」姊妹倆經過那精靈面前，瓦西婭低聲說道，並彎腰鞠躬。列許（即斯拉夫神話中的森林精靈）是森林的保護者，很少這麼靠近人。

「我有話跟妳說，瓦西莉莎．彼得洛夫納。」森林精靈的聲音是清晨樹林枝葉的婆娑。

「待會兒。」她壓下心裡的驚訝說。

一旁的伊莉娜驚呼道：「瓦西婭，妳在跟誰講話？」

「沒人，」瓦西婭說：「我在自言自語。」

伊莉娜沉默不語。瓦西婭心裡嘆了口氣——伊莉娜一定會告訴她母親。

隊伍進入森林不遠，便見到狩獵的人馬正在一棵大樹下休息，旁邊已經吊著一頭野豬，母的，後腿綁著吊在粗樹枝上，劃破的喉嚨不停滴血到桶裡。此起彼落的說笑聲在林中迴盪。

瑟亞加覺得自己已經長大，好不容易才答應跟女眷同行，一見到狩獵隊便跳下小馬，奔到樹下瞪大眼睛望著倒吊的母豬。瓦西婭滑下馬背，將米許的韁繩交到僕人手上。

「瓦西莉莎．彼得洛夫納，我們獵到的這頭野獸真不錯，是吧？」聲音從她後方低處傳來。瓦西婭猛地轉身，只見齊利爾掌上的血已經乾涸龜裂，但臉上孩子般的笑容依舊燦爛。

「有肉總是好事。」瓦西婭說。

「我會把肝臟留給妳，」他打量地看著她：「妳需要吃胖一點。」

「你真慷慨，」瓦西婭朝他點頭致意，接著便像嬌羞得不敢說話的少女開溜了。婦人們從馬鞍袋裡取出冷食，瓦西婭小心翼翼一點一點朝樺木林靠近，隨即鑽進樹叢裡消失無蹤。

她沒發現齊利爾低笑一聲，跟了上來。

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書籍介紹

本文摘錄自《熊與夜鶯》，時報出版

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作者：凱薩琳・艾登（Katherine Arden）

譯者：穆卓芸

童話，藏著古老的魔法。

真正勇敢的人才能看見——

前所未見，根據俄羅斯大量民間童話為靈感，瑰麗迷人的奇幻史詩。

「童話奇幻」（Fairytale fantasy）的新經典！

亞馬遜年度百大編輯選書奇幻小說第1名

冬夜降臨大地。預言說：熊。將。來。襲。

被恐懼與惡夢威脅的族人，不再祭祀和榮耀家屋，精靈日漸凋零。

極北的白雪森林裡，沈睡千年的惡魔醒了——

能「看見」魔法世界的少女，

將不惜用三次死亡保衛心愛的家園。

「血統其一，靈視其二，但勇氣是最稀罕的——」

當現實內外的威脅逐步逼近，少女所擁有的神祕力量，即將甦醒。

「我寧可明天死在森林裡，也不要聽別人的使喚活一百年。」

古俄羅斯北部曠野的邊境，終年颳著寒冷的風霜，大地是一望無垠的白雪與森林。傳說那裡有各種精靈妖怪，會幫老奶奶打毛線，偷窺人類洗澡，幫馬梳毛，還會幫忙種田。不過，大部分的村民都看不見他們。對於少女瓦西莉莎而言，保母在火爐邊說著的童話故事意義非凡，因為天生擁有一對神祕綠眸的她，不僅能看見附著在樹林、湖泊及家屋裡的精靈，她甚至能感應到更黑暗的力量，隱藏在森林裡……

本書是美國作家凱薩琳・艾登一鳴驚人的處女作。俄羅斯蘊藏豐富的民間故事及神話傳說，從普羅普的經典「故事形態學」可見，作者從中汲取大量靈感，比如女主角取名家喻戶曉的瓦西莉莎，除了精怪妖異、凶祥卜夢，也不忘結合歷史及政治，帶領讀者回到中世紀的俄羅斯，北方領主之女瓦西莉莎的個人命運，將與王室的政權危機緊密交織。

這種「童話奇幻」（Fairytale fantasy）近年隨著「美女與野獸」「愛麗絲夢遊仙境」再度改編，大放異采。大多來自民間口述傳說的童話，篇幅短小，後世創作者取用當中的主題與情節，以嶄新的觀點進行新的創作。這種類型的大受歡迎也可視為讀者面對奇幻小說偏執地走向天馬行空的虛構幻想，所產生的反動。創作者卻非述而不作，比如近年動畫片「冰雪奇緣」大受歡迎的原因，在於將安徒生童話「雪后」加入女性主義，使其更符合當代精神。如今凱薩琳・艾登也將跟隨《英倫魔法師》作者蘇珊娜・克拉克，以及《盤根之森》作者娜歐蜜・諾維克，或者宮部美幸及梨木香步的路線，從家喻戶曉的童話或物語中聆聽根源，尋找面對當世苦厄的啟示與力量。

一部失控的俄羅斯童話，透過瓦西莉莎的雙眼，《熊與夜鶯》也是一部充滿冬夜魔法的奇幻故事。獻給所有喜歡虎姑婆、河童、雪女、羊男、火鳥、北歐精靈，喜歡伊索寓言、格林童話、天方夜譚，喜歡「美女與野獸」「愛麗絲夢遊仙境」的讀者們。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航