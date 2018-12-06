想改善體態除了重訓，也別忘了「睡個好覺」

文：營養健身Peeta葛格（Peeta葛格網站、YouTube頻道）

今天要跟大家介紹的主題是睡眠。包括睡眠對體態、重訓及健康的重要性，以及怎麼樣睡個好覺。

睡眠對於每個人都很重要。從體態面來講，睡不好的人其減肥效果的效率可能減少高達50％。因為沒睡好會有瘦素、胰島素敏感度、飢餓素、皮質醇、睪固酮、生長激素、類胰島素生長因素等荷爾蒙異常的狀況，讓你比較容易堆積脂肪、不容易長出肌肉。食慾提升加上血糖控制出問題，等於就是在幫你增脂減肌。

簡單來講，好的重訓、飲食、睡眠這3個體態改善的關鍵是缺一不可的。飲食跟重訓顧得再好，只要睡眠出了問題，就容易長脂肪，不容易長肌肉。

重訓、飲食、睡眠也會互相影響，睡眠出了問題，重訓也會出問題，因為睡眠決定了你最大修復的訓練量，你練得越多就得睡得越好才能有效修復損傷。像我有位朋友他是每天都睡得超好的那種人，每個部位一星期都練30～40組；而我最近睡得不太好，我就覺得一星期練個25組都超累。

睡眠出問題，你頭腦會變得怪怪的。有點像喝醉酒，讓你覺得很想要吃很多作弊食物，加上荷爾蒙異常分泌，讓你很饑餓又很容易爆吃，所以通常頂尖運動員都會很在意睡眠品質。

我自己本來就蠻在意睡眠，也睡得很好。在紐西蘭的時候都是10點鐘睡覺、6點多起床。但前陣子太忙，還是會出現睡眠品質降低的情況。

我把睡眠的幾個重點，整理出來給大家參考。

1. 睡眠是重質不重量

睡眠是重質不重量。剛入睡的90分鐘是最重要的黃金時期，研究發現生長激素在這段時間分泌最多，如果能在這段時間睡得好的話，之後的睡眠基本上就會很穩定。一開始睡得不好，之後睡得再久都會覺得睡不好。

2. 每個人需要的睡眠時間都不一樣

睡眠時間越多不代表越好，但最少盡量不要少於6小時或超過10小時。

3. 第三，清醒時的狀態會影響到睡眠

清醒時的狀態會影響到睡眠，睡眠也會影響到清醒狀態，所以等等會介紹幫助入睡以及幫助起床的方式。

首先是光線。要把一開始的90分鐘睡好，最好是睡覺前2小時不要接觸太多藍光。最需要注意的是不要在黑暗中使用電子產品，否則會讓頭腦特別興奮。

睡眠的環境最好是完全沒有任何一點光線，有研究發現光是夜間小型夜燈的亮度，都可能影響到脂肪代謝的效率，進而影響到肥胖程度。

而讓大腦最快醒來的方式，就是一大早起來直接打開窗簾看見太陽的陽光，一整天至少要待在室外看得見太陽光的地方15分鐘以上。當然不是直接盯著太陽，這樣太閃。就算是陰天也是要照做。

第二個關鍵是體溫，體溫有分深層溫度跟表層溫度，通常深層會比表層高個2度左右。要把一開始的90分鐘睡好，就要在睡前盡可能把深層跟表層的溫度差減小。

有幾個辦法，像是睡前90～120分鐘去泡澡提升深層溫度，沒空泡澡就是60分鐘前去泡腳，沒空泡腳就是睡前15～30分鐘去沖澡，順便沖腳久一點，或是睡前都穿襪子睡覺時脫襪子。以上方式容易提升深層跟表層溫度，而表層散熱比深層還要快，所以可以達到減少深層跟表層溫度差的功效。

房間要保持乾燥、溫度舒適。冷氣可以開到大約25到27度，讓皮膚表層保持乾燥通風涼爽。睡覺起床後要盡量讓體溫升高，所以也是建議可以到室外接觸一下太陽暖暖身。

飲食方面，介紹一個和睡眠相關的荷爾蒙「褪黑激素」（Melatonin）。你可能聽過睡前喝牛奶可以幫助睡眠，就是因為牛奶裡有一點點褪黑激素。褪黑激素合成需要的主要原料中，其一便是色胺酸。色氨酸多多的食物，包括雞蛋、雞肉、波菜和海鮮，或是你就吃夠蛋白質就好，有正常吃東西的話飲食中就能夠攝取足夠的量。

影響褪黑激素分泌的另一個關鍵是光線，要分泌夠多這種荷爾蒙就一定要在很暗的環境。另外像是老年人、飲食不正常的人，或是在減脂中的人可能降低分泌褪黑激素，而比較需要注重飲食的補充（要有足夠蛋白質、要多吃蔬菜），不然就是要直接自褪黑激素補給品中攝取。

最後幫大家直接列出幾個重點。

睡覺前：

睡覺時：

保持環境舒服、不要濕熱、越黑越好。

不要穿太緊的，保持身體通風涼風。

起床時：

最好是固定時間起床。

設2個鬧鐘，間隔大約30分鐘，第一個鬧鐘小聲，時間短，第二個鬧鐘要吵一點、久一點。如果第一個鬧鐘輕鬆叫醒你，就可以起床了。如果第一個鬧鐘叫不醒你也沒關係，第二個鬧鐘叫了再起床就好。

起床後要接觸陽光，讓身體曬曬太陽也行。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航