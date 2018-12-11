《田野裡的生活家》：傳統市場「小清新」，收服婆婆媽媽的心

文：史法蘭

身為高雄人的小温和台北人的雅晴，本來都在台北做設計的工作，過幾年之後，他倆覺得與其為人打工，不如自己做老闆，決定回小温的家鄉務農並做農產品銷售的生意。

這本書的採訪其實不是很容易，得遇到願意受訪、說出心路歷程的小農，也需要實地探訪農作以確保真實性，還得將收成與採訪的時間抓得剛好才能完成。

知道我為採訪名單頭疼的好朋友朵拉，大方地分享了搬去台南之後收集到的口袋名單，趁著一次去台南採訪時，跟著她拜訪位於台南市水仙宮市場的「小温蔬菜坊」，原本希望能藉由小温，推薦更多在地農人，後來發現小温家裡本身就產農作，採取父子二代產銷合一的模式。而小温十幾年的廣告背景，讓蔬菜坊整體的風格清新自然，從擺設到字體，一看就知道有專業的設計背景支撐著。

雖是初次見面，卻與攤主小温和雅晴有著熟悉感，所以即使知道他們平時並不太開放參觀農作，我還是厚著臉皮要求採訪，也很幸運地成行。

「小温蔬菜坊」位於台南，但家裡的菇寮和農地在高雄市永安區，在台南的市場拍完照之後，又另約了一天，搭著火車晃到高雄，再坐上小温家結實的小貨車前往農場，縱然遇上南部難得的大暴雨，並沒有澆熄我們的熱情，而這趟採訪，也在豔陽高照和狂風暴雨的交替中，略帶戲劇化地完成了。

父子二代攜手，將產銷合一最大化優勢

一進菇寮就看到温爸爸用大鍋煮著黑木耳，一面說明黑木耳的營養價值極高、喝起來像燕窩，一面叨念也許待會就能給我們喝到現煮的木耳露了；温媽媽則在一旁將採好的杏鮑菇和酒杯菇依大小分類包裝，看他們熟悉的操作，很難想像小温家原本並不是從事這個行業。原來在十幾年前，小温讀高中的時候，家中工廠訂單日漸萎縮，温爸爸開始思考著轉型，發現當時控溫的菇寮還不盛行，在南部也沒有這樣的聚落，因此決定嘗試種植溫控的菇類，像是杏鮑菇，另外也種植常溫菇類，例如：靈芝、珊瑚菇、白雪菇、木耳、酒杯菇、秀珍菇等。

家裡種植的菇類以生鮮為主，唯有靈芝會日曬，也有做成如木耳露、靈芝茶等加工品。一開始拿到批發市場販售，進而演變成批發給別人賣，又經由很多人介紹，也有部分的直客銷售。

小温家的菇種類不少，全都是用RO過濾水種植，温爸爸說，每種菇的給水量、溫度不一，要控制好才行。一開始先參加彰化的產銷班學習，除了技術的合作之外，也能集中力量跟廠商反應，現在菇的產量和品質都很穩定。

而身為高雄人的小温和台北人的雅晴，本來都在台北做設計的工作，過幾年之後，他倆覺得與其為人打工，不如自己做老闆，決定回小温的家鄉務農並做農產品銷售的生意。家裡除了菇寮之外，旁邊有一塊農地，本來小温的爺爺、奶奶就在種菜，使用低農藥、天然介質的方法，之後由回鄉的小温接手種植，選擇無毒、無農藥，使用有機肥及自作堆肥，不用除草劑，一律使用人工除草及小機器除草的種植方式。

在蔬菜坊裡，常常會看到很特別的蔬菜，而小温家的農地不算小，該如何判斷要種什麼呢？

小温和雅晴說，第一年種了超級多品種，慢慢覺得需要作市場的區隔，除了線上的農民在種植的農作物，自己也想種一些不一樣的作物或是選擇特別的農產販售，所以會看到黑金鋼絲瓜、無花果和各種生菜類。這是個不斷調整的過程，邊看市場上需要什麼、可能被啟發的需求，邊決定要種或是賣什麼，這樣才能掌握真正產銷合一的優勢。

高雄人到台南擺攤，選物標準與他人不同

至於在高雄種植的他們，為什麼要去台南擺攤呢？在台南讀書的小温，熟悉台南，覺得地緣關係較多，從市中心到各區大都是30－40 分鐘，送貨交通比較方便；相對高雄是狹長地形較不便利，且永安到高雄市區，和到台南的距離是一樣的，因此索性選擇了台南。

回想在市場看到小温家多采多姿的蔬菜，很好奇初期就是這樣的規模嗎？小温回答，一開始只是想賣自家種植的菇類和蔬菜，後來發現市場的需求很多元化，決定增加選物，本來也有賣慣行農法的作物和進口農品，後來逐漸改變想法，決定改販賣在地的、有機無毒的好產品。

談起除了自家種的菜，小温蔬菜坊選物的標準，雅晴表示，除了在地種植、有機無毒之外，所有選擇販賣的蔬菜，都必須親眼確認過種植狀態，並與農人相互了解。他們也曾遇過農人覺得農藥是對農作物，除草劑是對草的，是不一樣的東西，只有用除草劑沒有用農藥，而認定自己是友善種植這樣誤認的狀態；而這些問題，都需要與農人有較深入的溝通才能覺察。

再來就是選擇的品項需要有別於一般的蔬菜攤，種植的方法是有機或無毒的農場及小農，人力、資材等成本會比較高，而自己種的菜價格就會調得較低一點，因為不需要被盤商剝削，所以回饋給消費者。

收服婆婆媽媽，從不被理解到接受

在傳統的水仙宮市場看到文藝氣息濃厚的「小温蔬菜坊」，不免疑惑客源會是誰。小温笑著說，一開始來買菜的婆婆媽媽，大多是好奇地觀望，直覺這樣有設計感的菜攤賣的菜一定很貴；對有機種植的蔬菜也不太能接受，挑剔菜長得不好看，也非常喜歡殺價，一直到現在看到他們還在賣，才開始接受與嘗試。

而蔬菜坊營業一年之後在網路上逐漸打開知名度，也被更多的年輕人認識，所以一些餐廳和小型的工作室會來尋求合作。而這半年有許多新手媽媽，因為想給孩子吃更健康安心的食材，選購小温的蔬菜來做副食品。雅晴解釋，其實他們並沒有設定目標客群，只要是想買好蔬菜的人，無論採買的數量多少都好，只希望大家都能吃得到、吃得完。

小温和雅晴這麼年輕，真的耐得住農作的辛苦和單調嗎？有沒有想要放棄呢？兩人相視一笑，堅定地表示，剛開始覺得很辛苦，因為一整年都在忙、幾乎沒有休假，不是要去擺攤，就是要拜訪農人拿菜，第一年還要去批發市場，每天凌晨3點就要起床。現在比較熟練，速度也加快許多，可以睡到清晨5點，菜攤營業到中午，而一週會有兩天的下午去送菜，說真的是很耗體力的工作。

但身體的勞累比不過心理的衝擊，很多婆婆媽媽「好心」地質問他們：「年輕人為什麼不去上班好好工作？而要在這裡賣菜？」這時候兩人就會覺得有點洩氣，因為他們種菜、賣菜並非為了好玩，而是把健康有機的蔬菜和友善土地的概念分享給更多人，這是他們給自己的使命，也是非常看重的工作。當客人不斷嫌棄新鮮卻不一定好看的農產品，會有種不被了解的委屈。

還好這兩年慢慢地認識了很多在做一樣事情的人，感覺自己不再那麼孤單，經由這些合作夥伴的介紹，也擴展了更多客戶。例如：台南市的「島旬」餐廳，老闆阿光非常重視食材，也很擅長將食物的原味加上舉重若輕的調味，做成美味的蔬食料理。當初阿光來到「小温蔬菜坊」只是不斷觀察，還和小温大眼瞪小眼了很久，後來開始嘗試購買，認可後才表明自己的身分，還推薦了很多客人去購買。

問起最開心而驕傲的事情，兩人毫不猶豫地回答，最高興客人訂了菜，回家做了料理再回來分享給他們，而因為能吃到新鮮食材的原味，導致很多客人發現，以前不敢吃的食材現在都敢吃了，彷彿開啟了料理和食材的另一扇窗。

書籍介紹

本文摘錄自《田野裡的生活家：12位在地小農的種植故事╳43道美味食譜提案》，四塊玉文創出版

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作者：史法蘭

你知道，小農的一天是怎麼度過的嗎？

他們以雙腳穩實地踏在泥土地上，

留下辛勤的汗珠，用最善待土地的農法耕作，

只為種出不愧對自己和土地的食材。

與小農懷著同樣理念，希望能回歸自然的初衷，

經營著「找找私廚」的史法蘭踏上尋訪小農的旅程。

從東部為起點，行經宜蘭、台東、高雄、台南、台中……

只為尋找不愧對自己和料理的食材。

本書使用友善耕作的食材，煮出富有靈魂的創意料理，

吃得到食材原味，讓身心回歸初衷、回歸自然。

好好料理，好好品嘗，就是對台灣農業最好的回報。

希望你也可以在這本書裡，看見一片最樸實美好的田野風景。

本書特色

►12位在地小農，不一樣的人生故事

有毅然轉職的；有傳承父輩、為家人健康而從農的；也有致力於推廣自然農法、友善土地觀念的小農……

►40+3道食譜提案，餐桌上的創意美味

運用小農栽種的天然食材，加上私廚的奇思妙想，烹調出無負擔的好味道。

►農法大哉問，是生活態度，也是哲學。

每位小農都有自己友善土地的方式，包含不使用農藥和除草劑的自然農法；如苦行般的秀明農法；還有用牛角和牛糞製作堆肥的BD農法……

Photo Credit:四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航