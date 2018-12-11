《人人都有強迫症》：購物強迫與產後強迫——寫給具有強迫症狀的普通人

文：王旗

普通人常見的強迫症狀

寫給具有強迫症狀的普通人

第二和第三章的內容屬於專業的精神醫學領域，通過上文的閱讀，部分的讀者可以簡單判斷自己的強迫症狀是否達到精神障礙的級別。而對於大部分沒有專業背景的讀者，判斷可能有些困難。我們將在後面的內容中列出一些進一步諮詢的建議。不過，本書並不是一本深奧難懂的專業書籍，相信大部分選擇本書的讀者只是有一些強迫症狀而已。

我們中有些人可能有反復關車門的習慣，可能洗手的頻率比較高，可能在頭腦裡也經常產生某些無意義的想法，揮之不去，但這並不一定說明你就有強迫症。我們每個人一生都會或多或少地出現精神障礙症狀，就像我們每個人一生都會或多或少罹患各種身體疾病一樣。在這個意義上，我們可以說，人人都有強迫症，更確切地說，是人人都有強迫症症狀。有一個簡單的標準可以給自己作一個粗略的、但不專業的評估：這些症狀對現實生活與工作影響會有多大；若是沒有多少影響，僅僅有些強迫症狀是不必大驚小怪的，它們很可能會隨著時間的推移、生活環境的變化、年齡的增長而消失的。

下面分別介紹一下生活中常見的強迫症狀，並作一些簡短的解析。相信這些症狀大家並不陌生。

購物強迫

2013年11月11日，光棍節。24小時內淘寶網銷售額達350億，這是歷史性的時刻，讓很多對淘寶購物不是很熟悉的人瞭解了網路購物，而推波助瀾的新聞是11號之後，網上廣為流傳的一篇文章《女子光棍節網購消費兩萬，丈夫起訴欲離婚》。妻子小米有個習慣，天天晚上回家就是一件事——上淘寶。而且往往到後半夜三四點，老公每每要三催四請，小米才會睡覺。光棍節這天，小米網路購物透支兩萬多。一怒之下，老公把小米告上了法庭，執意離婚。老公抱怨道，自己娶的不是老婆，而是一個移動淘寶客戶終端。

能通過淘寶買到更便宜的生活用，確實很實惠，但家庭生活完全被購物所充斥，就有點過了。到了讓家庭財務一直處於赤字狀態，並且讓婚姻如履薄冰就得不償失了。小米只是國內無數個夜夜逛淘寶的女性同胞之一。最初往往是因為淘寶購物更便宜，日久天長發現逛淘寶買東西成了下班後的必修課，而且欲罷不能！殊不知，自己很可能是患上了網路購物強迫症。以下是購物強迫症狀的一些特點：

家裡總有許多沒拆開包裝的商品（這類人只管買，不管用）。 買的很多東西都不適用，購買原因僅僅是便宜（不是因為需要而購買，是因為打折而購買）。 心情不好就去購物（購物狂通常有情感方面的障礙，而購物成了療愈其情感疾病的手段，只是這個手段比吃藥、做心理諮詢成本還要高得多，而且無效，但是可以像吸毒一樣，在購物的瞬間得到滿足）。 購物時特別興奮（購物狂享受的是購物的過程，樂此不疲）。 買完東西感到懊悔（就像吸毒之後詛咒發誓再也不吸了一樣）。 隱瞞自己的購物習慣（一般淘寶購物狂不敢看淘寶的電子對帳單，更不允許別人看，那是絕對的秘密）。 不買東西就會焦慮（上癮，不買就難受；不買也會一直翻看淘寶網頁，一直看，每天看，直到最後點擊購買，心裡才會舒服）。

很多男性朋友讀到這裡，熟悉嗎？你的女朋友、妻子是否有以上特點呢？你會為女朋友、妻子的這些行為抓狂嗎？其實，絕不是女性才有購物強迫症，只是女性的購物強迫症會稍稍比男性多一點。2006年斯坦福大學的一項研究表明，大概6%的女人、5.5%的男人都是購物狂。購物強迫會一生這樣發展下去嗎？這可是很多購物狂的家人非常關心的事情。畢竟金錢有限，家也不是超市的倉庫。事實上，購物強迫在其通過頑強努力戒斷之前會一直發展！治療與戒斷不一定容易! 購物強迫非但不容易戒斷，還會衍生出其他症狀——儲物強迫症！愛普裡·佩尼班森，一位紐約心理學家在《買還是不買：我們超支的原因及避免它的建議》中預計三分之一到二分之一不等的購物狂們最後都會變成儲物狂。買多了，總得想著怎麼放啊。

購物強迫的動機是什麼？瘋狂購物在普通人眼裡有些瘋狂與不可思議，但對購物狂來說，卻非常有必要。購物狂的內心世界是失控的，一片混亂。購物，是他與外界的聯繫方式，通過購買物品（具體什麼物品並不重要），可以在購物的瞬間獲得一種對物品的控制感——這東西是他的了——這種感覺對購物狂很重要。這背後是他對現實生活的失控與無助。很多購物狂的童年往往並不幸福，不幸的方式各異。父母只是提供禮物與金錢，而很少給予關愛與溫暖，導致很多孩子長大後會無法自控地想得到更多的東西，這是對愛、溫暖的渴望，只是當事人很難意識到。但童年關愛的欠缺是無法用購物來彌補的，內心的缺失一直存在，瘋狂購物、囤積物品就會一直持續。

很多從小就一直寄宿在貴族學校的孩子，往往因為長期缺乏與父母相處，但父母又會過度給予金錢來彌補情感的缺失，而導致孩子對物品有一種瘋狂的崇拜，在情感缺位、物質又極其豐富的反差下，炫富等於炫耀自己有更多的關愛，但悲哀的是，這正是缺少關愛的明證。還有一種情況是從小物質跟情感都極其匱乏，導致孩子長大後往往需要比普通人多得多的物質才能夠感受到一點點的安全。若早年得到了足夠的情感，人們往往對物質的需求不會過分。

通過購物來彌補內心情感的空洞是一條不歸路。購物並非療愈內心情感匱乏與混亂的良藥，而是飲鴆止渴，越飲越渴，越購越狂。因為購物而導致家庭破裂那更是得不償失，反而連家庭成員給予的情感支援都會失去。

小建議

購物狂的痛苦有點類似于賭鬼的痛苦。他們不是不想戒，而是戒不掉。不是不知道自己有問題，而是不敢向親人述說自己的問題。不是沒有嘗試過戒斷，而是不知道戒斷後怎麼應對內心的痛苦。以下建議可供參考：

第一步：交權。跟家人達成協議，交出自己的財政大權，讓家人先替自己掌管金錢，這是釜底抽薪。而且要跟親人講明，無論什麼原因，每月、每週花費的金錢限量供應。

第二步：辭職。購物狂往往是家庭的採購員，甚至會非常熱心地幫助親戚朋友購買各種物品，以自己買的東西便宜而自豪。主動放棄這個角色定位，把家庭採購員的工作交給家人去做！

第三步：發展新的興趣愛好。購物往往佔據了購物狂的大部分閒置時間，不購物的話，購物狂往往下班後不知道做什麼。有意識地發展一些新的興趣愛好來替代購物行為是關鍵的一步。做做家務，打打羽毛球，與家人一起看看電影。

參加一些集體活動，當閒置時間被各種健康有趣的活動填滿的時候，購物沖動才有可能自然消退。

產後強迫

產後抑鬱大家都比較熟悉。產後強迫的普遍程度並不比產後抑鬱低，給產婦帶來的精神折磨也並不比產後抑鬱輕，只是還未被大家所熟知。

歌手孫悅在訪談節目《說出你的故事》中講述了自己產後強迫的難忘經歷。生產之後，孫悅慢慢對家裡的衛生有了超高的要求：不顧生產之後身體虛弱親自動手擺正沙發、更換窗簾、擦拭餐桌。收拾家原本是一件好事，但孫悅對衛生的要求顯然有些過了，甚至發展到達不到她的要求就一直收拾到半夜的地步。老公慢慢地感覺到不對勁了，便帶著孫悅去就醫。原來是產後強迫惹的禍。孫悅開始在醫生幫助下，對症下藥，接受治療，才慢慢走出了這種情緒。

在孫悅的故事裡，丈夫發現妻子產後的行為產生了比較大的偏差，積極尋求醫生的幫助，妻子意識到自己是情緒上得了疾病，也積極配合醫生的建議接受治療，最終讓整個家庭走出了產後強迫的困擾。但不是所有的小夫妻都有這麼好的運氣，他們往往對產後強迫缺乏基本的瞭解。在臨床心理諮詢中，普遍碰到的情況是，妻子聲淚俱下地控訴丈夫不愛乾淨，孩子的奶瓶不洗乾淨，回家不勤洗手，對孩子不好。丈夫卻非常委屈地說，自己已經忍受到了極限：回家後要在妻子的監視下洗兩三遍手，只要跟孩子接觸都要先洗手，對妻子的要求再也忍受不下去了。夫妻倆幾乎天天為這些問題吵架。丈夫說妻子有病，妻子說丈夫不愛乾淨，不愛孩子。殊不知，這是產後強迫惹的禍。

產後強迫是指在產後發生的強迫症狀，與普通的強迫不同，其強迫症狀多數指向與傷害嬰兒有關的可能：奶瓶沒洗乾淨，孩子會得病；丈夫手沒洗乾淨就抱孩子，會傳染各種疾病；保姆看孩子，會不小心傷害孩子，甚至保姆照顧不好會導致嬰兒死亡等念頭。這些念頭往往揮之不去，無法自控。但產婦往往缺乏對這些侵入性想法的覺察與自知，在這些恐懼念頭的支配下，瘋狂地控制丈夫、保姆的每一個行為細節，最後達到大家都無法忍耐的地步。

美國一項研究調查顯示，新媽媽患產後強迫的幾率比普通人高5倍左右，達到10%左右。在美國，新媽媽在第一次生養孩子的過程中，可能有十分之一的人會得產後強迫。此項研究跟蹤調查了461位女性，這些女性都因為生育而檢查出焦慮、沮喪和強迫的症狀。在跟蹤調查的一半案例中，強迫症行為在生產6個月後開始有所改善。但仍有些女性在生育一年後強迫症狀仍未消失，最典型的例子就是她們反復檢查細菌和污垢，以確保自己沒有犯錯。所幸的是，當撫養第二、第三個孩子的時候，產後強迫的症狀往往會減弱很多。產婦有了第一次撫養孩子的成功經驗後，會相當容易地通過撫養第一個孩子的事實經驗明白，自己在撫養孩子之初的很多焦慮與擔心都是多餘的。但第一次，難免會有更多的焦慮與擔心。第一次撫養孩子時，她們把孩子看得過分重要是可以理解的，尤其是在我國現實國情下，女性往往一生只有這一次撫養孩子的機會，情緒會更加嚴重一些。

把撫養孩子當作最重要的事情不過分，但有個病與非病的度，否則，受到傷害的不僅僅是妻子與丈夫，還有年幼的孩子。過度地關注孩子的衛生與健康，最終會增加孩子長大了也出現強迫症狀的概率。因為衛生條件差，傷害到孩子的確讓人擔心，但母親強迫的情緒一直籠罩著年幼的孩子，會給孩子帶來更難以治癒的情緒傷害，這樣的孩子更加容易產生焦慮、緊張、抑鬱的情緒。或許有一天，在這樣的氛圍中長大的孩子，也會在她產後繼續延續產後強迫，這絕不是聳人聽聞的事情。發現產婦的強迫症狀後，最好是積極去尋求心理醫生的幫助，接受心理諮詢治療是一個不錯的選擇，為了自己，也為了孩子。

產後強迫是相當普遍的，讀到這裡也不必大驚小怪，只是以前我們認識不足，而且往往在孩子誕生6 個月之後有一個自動消退的過程，很多年輕的媽媽，在經歷了幾個月的撫養之後，可以自動修正最初很多過分擔心的念頭，然後慢慢恢復到正常照顧、撫養孩子的喜悅情緒中。但依然有少部分媽媽會在生產6個月後持續這種症狀，這往往就需要引起更多的重視了，這往有可能是患者在生產之前就帶著一定的強迫症狀或者強迫人格特點，生養新生命所必需的精細與細心誘發了患者心中蟄伏已久的強迫情緒。

把孩子當作重中之重是無可厚非的，但年輕的媽媽首先要關注自己的情緒與心理健康，才可能給孩子一個健康的情緒！孩子的身體健康重要，孩子的情緒健康同樣重要！

小建議

第一步：確認病情。由於產後強迫並不像產後抑鬱那樣廣為人知，患者很難接受自己有產後強迫症的事實，更容易把自己對孩子健康的過度擔心，解釋為對孩子的呵護與關心，並認為丈夫、保姆等人對新生兒不夠關心與照顧。明確自己對孩子的過度擔心是一種病態，是走向康復的第一步。

第二步：肯定丈夫、保姆、外公、外婆等人都是愛自己的孩子的。可能照顧新生兒的能力有差異，但都具備照顧嬰兒的基本能力，這是事實。患者反復擔心其他人可能因為各種失誤而導致新生兒生病，甚至死去的想法往往是脫離現實的。肯定他人對新生兒有著與自己一樣的愛與呵護的能力，是患者從自己扭曲的想像走到現實的關鍵一步。

第三步：與反復出現的強迫思維作鬥爭。一旦內心又出現強迫性擔心的想法，就馬上在心裡報警：「這些病態的想法又出來了。」拿張紙記錄下自己的病態想法，並寫出相對應的客觀事實。例如：病態想法——要是我不盯保姆，保姆一定照顧不好孩子，孩子一定會得病，甚至死亡。客觀事實——很多時候我都無法盯著保姆，但孩子也未因此出事，何況保姆也照顧過很多孩子，還從未聽說保姆把哪個孩子照顧出了大問題。

書籍介紹

本文摘錄自《人人都有強迫症：善用你的執著，從日常生活中獲得成就感、更有自信》，高寶出版

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作者：王旗

你有潔癖嗎？你有偶數情節嗎？

你將不對稱的設計風格視為光怪陸離嗎？

你的手機滿滿都是購物網站的app嗎？

又或者，你的情人天天問你愛不愛她／他？

你的父母天天叨念著一堆瑣事？

事實上，這些在你的生活如跳針般上演的情節，都是強迫症的症狀！

強迫症、強迫人格正是現代社會最普遍的心理問題之一，它不是一種病，但發作起來卻讓我們像個神經病！

本書特色

詳細測驗表格，解密自己的強迫指數

強迫症心理治療Q&A

你知道嗎？成龍每天都要求身邊的人一起上廁所，然後一次性沖水；貝克漢冰箱裡永遠只有偶數瓶飲料，多一瓶，他就會扔出來或喝掉；潔癖、購物狂、沒事卻硬要晚睡、女友頻繁的「你愛我嗎」、「我和你媽同時掉到水裡，你會救誰？」這些都可能是強迫行為的症狀，身為世界上最普遍的心理問題之一，強迫症其實離我們並不遠！

到底什麼是強迫症？它如何如此劇烈地影響我們的生活與人際關係？本書以輕鬆易懂的文字，揭密這項現代人發作頻率最高的心理問題，搭配趣味插圖，一看就懂，更提供強迫症療癒小方法，讓你的生活不再瘋狂！

Photo Credit: 高寶出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航