《大日本．滿洲帝國的遺產》導讀：滿洲國──潛入時間長河，再現歷史的諷刺

文：林志宏（中央研究院近代史研究所副研究員）

導讀：滿洲國──潛入時間長河，再現歷史的諷刺

近二十年來，滿洲國研究大抵朝向兩種趨勢來進行。第一種是擺脫純粹從政治的角度來思考，逐漸轉往探討那些非政治、非軍事脈絡的發展。這並不是說在這個由日本扶植的傀儡研究當中，傳統屬於政治或制度的層面已充分獲得廣泛的理解；而是必須另闢蹊徑，像是倚賴跨境、跨國，甚至跨文明的方式來解釋曾經出現在人類歷史上的政權才行。

也正因為如此，既有的歷史觀點往往可能基於成見，反而限制、阻礙了我們對滿洲國的認識，致使長期以來習於國族史觀牢籠的讀者們，無法離開類似的窠臼。例如杜贊奇（Prasenjit Duara）提出「東亞式現代」（East Asia Modern）思維，嘗試釐清滿洲國複雜的面相，儘管雖有不少創見，卻也引發了諸多爭議，即為證例之一。尤其在日本帝國對於中國東北帶來「殖民近代性」（colonial modernity）的影響上，迄今仍存在著正、反兩方面各自解讀的困難。

東北亞為場域的國際政治相關「紀錄」

第二項發展中的研究趨勢，是有關處理「帝國圈遺產」與戰後冷戰局勢之間產生的變動關係。滿洲國雖於一九四五年八月十七日宣告政權瓦解，然而它的影響並未因此就戛然而止，反而潛入到歷史長河的低音之中。

樂華瑞（Lori Watt）在研究日本人遣返課題就提醒我們：戰後駐日盟軍最高司令部（GHQ）重新繪製亞洲地圖時，是將日本從原來東亞多元民族帝國的核心地位，改造成為從屬於美國及其勢力範圍遠端的單一民族國家，促使「日本的獨特性」形象被取而代之。然而，相當耐人尋味地，參與昔日帝國圈建設的人們並未因此而轉換了他們的腦袋思維，還持續在「後滿洲國時代」裡編織著當初創建國度時未果的夢想，且在各種因緣際會之下發酵。由姜尚中、玄武岩合寫的《大日本．滿洲帝國的遺產》，其實就是從這樣的角度所完成的一本通俗、普及歷史著作。

但《大日本．滿洲帝國的遺產》並非只是一部屬於滿洲國或日本帝國的歷史書。與其說它是歷史作品，不如說是涉及了日本、朝鮮半島、「滿洲」──以東北亞為場域的國際政治相關「紀錄」。在寫作策略上，兩位作者其實運用了相關既有研究成果，分別考量到來自不同地方人們對「滿洲」的想像，整套建設計劃因為敗戰而未完成，然後形成「巨靈」般在冷戰時期延續下去。

嚴格說來，本書在性質上也不能算是主題式（monograph）學術專書，但有幾個別出心裁之處，倒成一家之言。首先，它是由兩位在日本的韓國學者共同完成。他們都屬於「二世」身分，具有學習朝鮮語的背景，卻擅長以日文來寫作，表達意見言論。由於「在日朝鮮人」有著特殊的時空背景關係，所以戰後對於國籍選擇上歷經過一段辛酸，因此民族自信心極強。本書作者之一的姜尚中即是參與相關文化活動、爭取權益的學者。這樣的背景下，《大日本．滿洲帝國的遺產》顯然具有不完全倚賴既有的日文閱讀世界之看法，跳脫了以往理解「滿洲」的意義。

滿洲人脈的偶遇，造就日韓歷史火花

其次，經由作者們的特殊身分，本書著眼於兩位擁有「滿洲人脈」的人物——岸信介和朴正熙的互動上，探討冷戰時期日韓兩國關係，同時呈現「帝國」的戰前發展與戰後延續。眾所周知，兩人在戰後分別成為日本與南韓政壇上的重量級人物，境遇看似偶然，卻非偶然；而他們的連結，也帶給了二戰時期國家社會主義瀕臨崩解後重生的機會。

一九三六年，岸信介先是擔任滿洲國總務廳次長，後為實業部次長，參與推動「滿洲產業開發五年計劃」，深信統制經濟的重要性。被稱為「統制先生」的岸信介，一九四一年以後擔任東條英機內閣的商工大臣，進行帝國勢力圈內軍需工業化。

至於朴正熙，一九四○年四月則進入到滿洲國陸軍軍官學校第二期，先後有「高木正雄」、「岡本實」兩個日本姓名。在執政南韓期間，朴正熙始終也是位極具爭議性的人物。他屢次設法締造連任的環境；南韓因為他推動重化工政策，從一個貧窮的農業國度發展成為已開發國家，朴甚至被譽為「漢江奇蹟的締造者」；而朴的鐵腕治理手段，帶給他諸多獨裁批評的聲浪與印象。最後，也如同兩位作者在書寫時所面臨的時代情境一樣，岸信介與朴正熙的後人直到二十一世紀初，依然影響著日、韓兩國的政壇甚深。

第三點，本書強調了戰後日韓許多開發經濟政策的起源，都有所謂「滿洲遺產」。特別是南韓，以具有「民族民主精神」來發展重化工業國防產業，當民主陣營老大哥美國都不願給予金援時，東鄰日本卻支持如此的「控管式資本主義」與動員，並從地緣政治的考量加以協助。如果環顧到人脈、理念乃至「未果之夢」，「滿洲遺產」顯然是在冷戰氛圍的土壤裡重新獲得養分，也在國際社會的權力政治體系下找到了復活之道。

Photo Credit: 八旗文化出版 關東軍司令部舊址，現已改為紀念博物館。

「再建體操」與馬基維利主義的歷史問題

兩位作者的成長背景，固然令讀者看到了不同於日文世界相關研究的特色，呈現出他們掌握不同語言上的優勢。惟因政治學領域的關係，本書尚有若干歷史問題，其實並未真正釐清，可供再進一步追索。以下即就筆者所知，略談兩方面。

首先，書中提到朴正熙推行「再建體操」，利用收音機廣播而進行民眾體操運動，還有樹立紀念碑、舉辦追悼式、以反共標語宣傳等國家儀式。這些利用集體主義所完成的意識形態統制，被作者歸咎於來自滿洲國精神的一種模仿。但究其實，應該要回到一九三○年代的國際思想背景之中，可以發現有許多「儀式展現」都是源自法西斯主義或狄克推多（dictator）政治的風潮。相信今日身處台灣的四十歲以上讀者，應該對本書提到的這段文字都不會感到陌生，甚至覺得相當熟悉。由此可知，本書強調模仿滿洲國精神，似乎有過度誇大之虞。或許應這麼說，在冷戰氛圍之下，當「反共」成為思想基調時，那些曾在一九三○年代備受矚目的政治宣傳形式和手法，不免因轉換時空之後而重新展現。

好比文藝復興時期《君王論》（The Prince）經由時光隧道穿梭來到二戰及冷戰時期，成為人人稱頌的聖經，政治領導者競相學習成為「馬基維利之子」（Machiavelli’s Children）。一九四四年海耶克（F. A. von Hayek, 1899-1992）的知名著作《到奴役之路》（The Road to Serfdom），就是警告計劃經濟與集體主義帶來這樣的後果。而戰後中日分別翻譯該書（日文譯本為一九五四年一谷藤一郎所譯《隷従への道——全体主義と自由》；中譯本為一九六七年殷海光所譯），也有其時代背景和軌跡可言。

冷戰環境下，東亞各國共同經歷的浪潮

另一個筆者認為可進而思考之處，是有關婦女角色的動員。滿洲國時期，傳統思想經常被拿來援用，充作意識形態的工具；加上日本社會對女性形象的演變，還有因應戰爭動員體制的需求，使得「賢妻良母」成為一種牢不可破的角色。因此翻閱當時報刊，婦女的功能與討論其實也不少，到底該怎麼解釋其中現象？有意思的是，冷戰時期日、韓、台均為工業後進國，擁有共同的歷史文化背景，又如何把這項「遺產」轉化為政策治理之效？本書已經給我們關鍵人物的思想成長背景，若能繼續投射他們於冷戰時在這方面的觀察，或許更可以深化本書的特色。

今日我們身處台灣，儘管無從明顯深刻地感受到「滿洲遺產」帶來的意義，但本書卻有一些蛛絲馬跡，可以讓讀者充分重溫歷史洪流裡的現實影響。譬如，戰後岸信介就任日本首相三個月後即出訪台灣，曾因組織反共聯盟而與蔣介石會談，雙方謀組「日華合作委員會」。直到一九八○年代，無論是在朝或在野身分，岸信介都與蔣介石、蔣經國父子的關係密切。擴而大之，在冷戰氛圍與體系之下，台灣、日本、南韓都有共同的課題及反共經驗，也連結形成一股美國「民主陣營」的外圍堡壘。同樣地，朴正熙的總統三連任之例，也讓我們想到一九六○年蔣介石打算三連任之路，引發胡適和《自由評論》等自由主義陣營的抗議反對，認為蔣有毀憲之嫌。在冷戰共同的環境之下，東亞各國或多或少都有相同類似的經驗可循，不可不謂為歷史的諷刺吧。

書籍介紹

本文摘錄自《大日本．滿洲帝國的遺產：強人政治與統制經濟如何影響近代日韓》，八旗文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：姜尚中（Kang Sang-jung）、玄武岩（Hyun Moo-am）

譯者：李雨青

透過滿洲國孕育的鬼胎

──「昭和妖怪」岸信介與「獨裁者」朴正熙的故事，

把大日本帝國、滿洲國，及戰後的日、韓精彩黏合。

計劃、統制經濟、國家社會主義，

「滿洲國試驗場」留給後世東亞的一筆重要遺產，

是無法迴避的歷史悖論。

「滿洲國」──歌頌王道樂土、五族協和，建國十餘年便海市蜃樓般消滅的帝國，在中國史上被視為偽政權而遭批判，在台灣也幾乎不可能納入「世界史」書寫的主體。本書是中文出版品中第一本把滿洲和大日本帝國合併書寫，納入興亡的世界史之體系的作品。

滿洲國，在大清帝國解體後，夾在日本、蘇聯、中國、朝鮮（當時是日本殖民地）之間，醞釀出獨特而不為人知的故事，培養了戰後日本、韓國的兩位政治巨人──岸信介與朴正熙。一位是任期最長的日本總理、安倍晉三的外祖父，一位是現在服刑的前韓國總統朴槿惠的父親。本書就是以這兩個人的故事作為主線，將二十世紀的滿洲、朝鮮與日本的歷史、政治、經濟「黏合」在一起。

滿洲帝國，無論她是民族融合的樂土，還是應該遭唾棄的傀儡國家，都已經是過眼煙雲。然而這個早夭的國家，給戰後的東亞留下了什麼「遺產」？滿洲國的魂魄，至今如何仍然附身在「東亞」的身上，帶來無可抹滅的影響？

「滿洲乃帝國之生命線」——日本視角的滿洲，如何走向滿鮮一體之路？朝鮮人在滿洲，扮演的角色又是什麼？

《大日本．滿洲帝國的遺產》能夠帶給台灣讀者什麼啟示？

台灣這座前日本殖民地島嶼，和海市蜃樓般消失的「滿洲國」貌似遙遠，實在關係密切。「大日本．滿洲帝國」的演變、戰前結構和包括統制經濟在內的戰後遺產，都是今天的台灣恍如了解自身前世一樣的存在，具有非常重要的借鑑意義。

台灣和滿洲國關係密切，日治時代的台灣也有非常多的台灣人到滿洲工作，包括身為滿洲國外交部長的謝介石、文學家鐘理和、及台灣總統蔡英文的父親蔡潔生等人。故從台灣視角看待「大日本．滿洲帝國」，會發現彼此之間的深層連接。而滿洲國留給今日東亞的遺產——國家社會主義和統制經濟模式，也可以檢討戰後台灣的經濟起飛模式，這些都不無啟發。

來自日本講談社的全球史鉅獻

《大日本．滿洲帝國的遺產》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第19卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九