當我們的教育政策只剩下「免費營養午餐」

文：楊峻杰

每當選舉前後，各政黨候選人，為了獲得家長選票的支持，不乏提出許多教育政見，然而這些政見大多都是，免費營養午餐、教室硬體設備升級、增加公托幼兒園等。然而我們的教育的核心價值，只有免費的營養午餐嗎？

各候選人為了增取選票，總會將政見納入民眾最能直接看得見的東西，但教育絕不僅是仰賴這些，教學現場長期師資不足，學校僅開代課缺，新培育出的師資無法進入教育現場，現職的老師又缺乏資訊的更新，導致台灣的教育停滯不前，空有許多設備，也無法有效提升台灣教學上的品質。

中學教室放滿平板，卻缺乏軟實力

在科技化的時代，AI人工智慧、大數據、資訊大爆發的時代，許多學校裝設電子白板，購買教學型平板，宣稱擁有數位化教室，但這些都僅只於表象，老師上課依舊相關使用黑板，頂多放個影片，或使用教科書廠商提供的簡報，這些先進的的設備形同虛設，不只無法增進學生在資訊能力上的提升，還要浪費大量資金，進行設備的維護，最後學生對於資訊的處理能力，依然沒有得到上升。

而隨著全球化的影響，各國積極的招攬人才，人才跨國的流動已成為趨勢，台灣在這方面有些許的吃虧，原因在於台灣學生的英語能力不足，大多數學校也都以中文進行授課，甚至頂尖大學，同樣是以中文進行授課，學生缺乏在外語環境下學習，不論是在國際論文上的競爭力，又或是要前往外國進修，都受到一些影響；而在中文授課上，我們的競爭力又不及中國的大學，使得台灣許多青年，只能選擇西進中國，造成大量人才被中國吸收，最後讓台灣不只吸引不到外國優秀人才，連本地人才也不願留在台灣。

教改大喊口號，學生卻仍找不到目標

十二年國教的價值，希望培養出能有帶的走能力的人才，適性揚才的口號，畫了一幅美好的教育藍圖。

然而在實際層面，卻看不見任何進展，學校依然以升學為導向為主，想要培養出通才的學生，光是國中升學考試就有，國文、英文、數學、生物、理化、地科、公民、歷史、地理，九科之多，並要求學生要學習美術、音樂、健教、童軍、體育、家政、輔導、資訊，此外服務學習、參加競賽、擔任幹部都列入升學比序內，而高中學測同樣是如此，在這樣的情況下，要如何去期待學生能脫離填鴨式的教學？

學生拼命學習要考試的科目，及完成對升學考試有幫助的事情，卻完全沒有時間進行自我探索，不知道自己的興趣在哪，也不知道大學各科系實際在上哪些東西，導致許多學生到了大學後，才又多浪費時間，去準備重考或轉學考。

Photo Credit: Sai Mr. CC By ND 2.0

相比國外的「選修」系統，台灣教育制度需要檢討

從亞洲大學排名第一的香港來看，香港的中學除了中國語文、英國語文、數學、通識教育外，其餘科目皆為選修，選修並直接細分成專業科目，例如經濟、企業、會計與財務概論…等。能讓學生在中學時期，就針對個人興趣科目，進行專研，並在升學考試時，依據科系所需的專業，再選擇自己所需要讀的考科。

而反觀台灣，希望台灣甚麼都學，卻甚麼都不專精，考生得去學習各種領域知識，而升學考試的篩選標準，可能還跟該科系專業有所脫離，當進到大學時，所學的東西，可能是他國在中學階段就已經學習過的，台灣的大學端反而成為興趣探索的場域，最後學生可能因興趣不符轉系，或無法獲得相當的專業素養，因而被迫要再去讀研究所，導致台灣大學學歷貶值，教育競爭力逐年下降。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航