如何讓不存在的足球員登上「明日之星排行榜」？

文：西門思（本業和運動無關，因為在波士頓讀書而體會到運動如何成為一種文化，從林書豪身上發現到運動員背後的故事，大部份時候比球賽本身更有趣，所以努力想寫出不同於一般的運動故事）

Declan Varley是兵工廠足球俱樂部（Arsenal Football Club）的狂熱球迷，每年夏天，他總是不停地在網路上追蹤每則小道消息，期待知道哪位球星將會穿上兵工廠的球衣。另一方面，Varley也是一位記者，他想要了解假新聞可以傳播得多快、多遠，於是他設計了一個實驗。

Varley虛構了一位叫做Masal Bugduv的16歲少年，他來自東歐的摩爾多瓦共和國，這是大部分足球迷都不會去追蹤的地方，以免他的實驗太快被拆穿。Varley形容Bugduv是個「強壯，但不足以成為超級英雄」的球員，因為虛構的情節不能偏離現實太遠，所以Bugduv在摩爾多瓦國家代表隊裡較常擔任助攻的角色，而不是每場都能踢進球的明星。

接著，Varley利用他記者的才能，將一篇又一篇類似報導的文章貼到公開網站上，他沒有用太華麗的文字，只是平鋪直敘地寫出宛如真實的比賽過程，他甚至為此虛構了一家摩爾多瓦的報社，在維基百科裡建立Masal Bugduv的條目，還為他虛構了一位經紀人，「我不能透露和兵工廠的會談細節，但是Masal很開心自己可以和這支偉大的足球隊連在一起。」這位名叫Sergei Yulikov的經紀人在杜撰的新聞裡說道。

慢慢地，Bugduv的故事似乎得到一些注意，於是Varley開始下一步計畫，他將Bugduv若有似無地和兵工廠隊扯上關係，很快地Bugduv的名字開始在網路上傳播開來，一開始所有消息的源頭當然都是Varley的文章，但故事似乎慢慢有了自己的生命，開始自行繁殖。

「人們相信他們想要相信的。」Varley說：「人們渴望在他人面前呈現出無所不知的樣子，而不想承認你對這些一無所知。」

Varley的「實驗」最後當然被拆穿了，但是那時他的虛擬球員已經登上《泰晤士報》，在「足球界的明日之星排行榜」中名列第30名，還有知名足球雜誌《週六來臨》（When Saturday Comes）和網站Goal.com。

Declan Varley的實驗獲得巨大成功，這點或許足以令人反思，但更令人驚訝的是，這場實驗發生在2008年，遠在當今有關假新聞的議題開始為人所注意的十年之前，因此Varley將Bugduv稱為「史上第一位後真相（post-truth）足球員」。

Photo Credit：Reuters／達志影像

如果Declan Varley的實驗還不夠令人印象深刻，Sam Gardiner的故事也許更能讓你好好思考。

Samuel Rhodes是個小有名氣的獨立記者，專門報導足球界的消息，他在推特上的照片是個有著一頭金髮、藍色眼珠和英俊外表的中年男性，他會不時上傳球員專訪、比賽分析和小道消息，據說他的報導曾經登上《每日電訊報》（The Daily Telegraph）和《金融時報》（Financial Times），他的推特有超過兩萬名跟隨者。

但其實這一切都是虛構的，真正在幕後寫出這些故事的是Sam Gardiner，一位只有17歲、住在北倫敦的男孩，而這一切只是為了證明自己。

「當我15歲時，我開設了自己的推特帳戶—Sam Gardiner，兵工廠隊球迷，但是沒有人認真看待我。我只有300位跟隨著。沒有大人會聽15歲男孩的話，老實說，我不會怪他們。但是我真的覺得很挫折，因為我熱愛足球，我喜歡討論足球，我只想要讓越多人聽見我的意見。」Gardiner說。

Gardiner細心研究在社群媒體上發言的策略，哪支球隊的球迷不停在尋找下一個救世主，哪支球隊的球迷喜歡簽下頂級球員，哪支球隊的球迷總是想花大錢，這讓他的跟隨者迅速攀升。2012年11月，Gardiner說自己有來自切爾西足球俱樂部的消息，說Roberto di Matteo教練將會被炒魷魚，這件事果然成真，讓Gardiner（或者說Samuel Rhodes）更顯權威，但事實上只是Gardiner瞎貓矇到死耗子。

就像是Declan Varley，Gardiner也說自己不是出於惡意。「我的動機不是要故意誤導人們，我只是想讓自己的意見登上最大的平台，並且傳播到全世界。」他說。

隨著社群媒體的蓬勃發展，每個人都可以侃侃而談，不需要任何資格條件，人人都可以有自己的「消息來源」，在網路上傳播難以證實的小道消息，有時候就連球員本身也在中間參了一腳，透過社群媒體發布一些曖昧的訊息，讓球迷任意揣測，或者也為自己在球隊間製造出更高的身價。

在所謂的「後真相時代」，或許就連球迷也都得對事事小心求證，仔細思考。

延伸閱讀

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航