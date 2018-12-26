六個值得關注的國外網站，讓你的英文閱讀能力持續提升

文：Cheng Tina

學習英文的網站真的是百百種，找到一個適合自己的棲息地還真不簡單，VoiceTube在這邊介紹幾個國內比較少人使用，卻可以提升英文能力的外國網站給大家參考。

1. Sparknotes : Today’s Most Popular Study Guides

簡介：讀不懂文學？英文文章看得暈頭轉向？快來Sparknotes！這是美國著名的文學網，提供了海量優質的文學指南學習資料，包括作家簡介、作品介紹、寫作特色、人物分析、關鍵問題解析等等，其中的Sparklife深受美國學生歡迎，更被不少網友稱為神一般的存在！

VoiceTube的話：Sparknotes內文章資源豐富，大家可以多晃晃，首頁的TOP 5 STORIES可以作為每日的閱讀練習，有要考SAT的同學也可以多利用站內的SAT NOVELS.

2. The Atlantic

簡介：The Atlantic美國一個有著很長歷史的雜誌，就如同The New York Times和the Economist類似的操作模式，文章分成許多類型，也是一個可以當作每日讀物的好地方。

VoiceTube的話： The Atlantic不像一些新聞網一樣字體太小或是排版壅擠容易有看錯行的情況發生，它的網頁整體看起來滿舒適的。

3.X, the moonshot factory

簡介：X, the moonshot factory是Google旗下類似TED的極具前瞻性的網站，主要談未來的技術。

VoiceTube的話：這裡的內容跟本篇其他平台比起來稍微難了些，比較適合對於科技有興趣的同學使用。

4. Elllo

簡介：Elllo是英語聽力在線實驗室，有來自世界各地說英語的人的聽力素材，主要聚焦在練習聽力技能。有各種不同的話題，比如體育、旅遊、遊戲等，更棒的是每個音頻播放器下都會有相關的聽力文本，讓你可以邊聽邊對照。

VoiceTube的話：Elllo有各式各樣貼近生活的話題，是個可以聽到各國家不同英文口音的好地方，甚至有mp3檔和pdf檔提供下載，想要搜尋主題的時候可以用國家、程度和話題來檢索。

5. Feedly

簡介：有用Flipboard的朋友應該很容易就能上手Feedly，可以透過訂閱頻道來隨時接收各方的新聞和文章（Feedly也有APP）。

VoiceTube的話：推薦幾個頻道「ABC NEWS, CNN, BBC, TOP STORIES, YAHOO NEWS」，透過Feedly你可以隨時接受新知，閱讀文章，搭配APP後可以讓你輕鬆的就接收到來自四面八方的訊息。

6. BBC Learning English

簡介：是個免費又好用的英語學習網站，從BBC Learning English你可以學習英文聽力和閱讀能力，並訓練英語口說能力，累積增加英文單字片語，以及熟練英文文法與練習正確的發音。

VoiceTube的話：BBC Learning English在國內似乎有不少人在使用，裡面資源豐富、內容多元，又是個免費的網站，當然要拿來好好提升自己的英文能力！對於比較沒有時間的學習者，使用站內的6 Minute English專欄也是不錯的選擇。

小補充：辭典類

還在用Google翻譯和Yahoo字典嗎？試試下面幾個網站吧！

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航