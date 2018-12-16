给芳療新手的「純露」小知識：如何保存？喝下去真的沒問題嗎？

在芳療的世界，除了精油之外，「純露」也是經常被提起的產品，然而也有許多人對純露一知半解，小編有個朋友就曾經先把玫瑰純露倒在化妝棉濕敷後，又倒了幾滴進馬克杯裡喝下去，把一旁的老公嚇得大驚失色──喝下去真的沒問題嗎？

《女巫阿娥的居家香草保健萬用書》就提到，其實純露是植物透過蒸餾萃取法得到的產物，浮在上層的是精油，下層是純露。純露比起精油，效果力道溫和許多，也可稀釋飲用。只要懂得如何選擇、並妥善保存，純露的用途千變萬化，非常適合居家保健：

如何選購純露？

選購純露時不管是要外用護膚、泡澡或稀釋來喝，站在一個希望使用天然植物製品的使用者的立場，我們會希望植物是從栽種開始就是自然、有機的環境，是以不使用化肥與農藥的種植方式產生的。因為純露主要成分是水，所以用來蒸餾的水是否純淨也非常重要。此外，因為純露畢竟含水與有機物質，酸壞的機率比較高，有些廠商會在裡面添加防腐劑或酒精。也有些廠商會用水與精油混合，或更糟的是水＋溶劑／酒精＋精油混合之後，標示為花水或純露販售。這些都不適合做為保健與保養使用。

另外也可詢問廠商，純露是否經過0.2微米的微過濾系統過濾。純露可能夾帶植物的殘渣在裝瓶後形成混濁物體；或使用過程有空氣中的孢子、雜質等落入，日久慢慢滋生黴菌。經過微過濾的純露，在這方面的疑慮會少一點。

購買時除了慎選可信賴的廠商，蒸餾的農場之外，也得多靠自己的鼻子與皮膚，多嗅聞多體驗。這幾年台灣多了很多在地友善栽種與蒸餾純露的農場與店家，也可多詢問比較。不少人提供純露蒸餾的課程與體驗，建議對芳香植物有興趣的人參加課程，親近植物並動手體驗。自己前往蒸餾帶回的純露倍加珍貴。

純露如何保存？

純露的pH值落在2.9－6.5%之間，因不同的植物而定。保存得當的話，可以保存12－24個月，有些抗菌與抗黴菌成分比例高的植物，純露甚至可以放超過兩年沒有問題。但因為純露是有機的水溶液，有很多機會可能造成純露的污染。在購買純露之後，盡可能放在恆定的環境中，尤其是維持溫度的恆定。台灣環境潮濕容易滋生黴菌，一般多建議冷藏保存。但如果家中環境清潔乾燥，溫度變化不大，也可以置放在陰暗不照光的陰涼空間，只要不讓純露的環境溫度上上下下，瓶口也維持密封，不開開關關，原則上純露的保存跟精油一樣，要遠離光線、氧氣和高溫。此外，選購經過微過濾的純露也可保存較久。

我的純露發霉了嗎？

首先要說，在純露瓶罐中看到漂浮物，並不一定就是發霉。這些漂浮物有些是未過濾純露裡面含有的聚合物或蠟質，對純露的品質沒有影響。

台灣環境濕熱，如果保存不當，出現黴菌的機率相對來說比較高。一罐純露從生產過程開始，器具、管線沒有清理乾淨，包括蒸餾的器具、分裝的工廠與環境等等，都有影響。蒸餾流程中，可能把植物的某些非水溶性物質一起帶入收集槽內。這些情況都是使純露黴菌滋生的潛在因素。許多純露生產的品牌採取2毫米微過濾的步驟，確保這些情況不會發生。如果是自己蒸餾，至少可以用咖啡濾紙或家用的濾水器、其他過濾水設備處理過。

不管是購買來的純露，或是自己去蒸餾，經過靜置才開封使用的瓶罐，打開來使用的時候，空氣中的黴菌孢子就有機會落入。若搭配適當的環境，像是開蓋後未密封，溫度高高低低，從冰箱裡拿進拿出，居家環境潮濕悶熱等等，就有可能造成黴菌生長。建議每次取少量裝在噴霧瓶裡面使用，大瓶裝繼續在陰涼處收藏，減少開開關關接觸空氣的機會。

純露使用方法

化妝水：直接噴灑或以化妝棉沾濕拍在臉上，不需要稀釋。

擴香：倒入水氧機內，或是燭台加熱式的陶瓷擴香台，香氣出乎意料的溫柔迷人。

空間噴霧：可稀釋或直接裝瓶，做為空間的噴霧使用，增添香氣，降溫，或是提振能量。

保健飲品：以水200：純露1的比例稀釋，例如以1000ml的水瓶為例，倒入5ml左右的純露，再把水加滿，一整天慢慢喝。

增添飲料風味：在咖啡、茶或其他飲品內加入0.5－1茶匙的純露，增添風味。

料理：在適合的點心、蛋糕、派或湯品中，以適合的純露增添風味。

漱口：把適合口腔保健的純露跟水，以1：4的比例調和在一起，含在口中，漱口後吐掉。

泡澡：在泡澡盆或泡腳盆中，加入兩大匙至半杯左右的純露。

劑量更高的療方：選擇適合處理症狀的純露，每天一茶匙到一大匙，未稀釋或較高濃度比例稀釋喝下。依症狀需求飲用，並留意觀察身體反應。

可保養可當飲料的「玫瑰純露」

許多護膚產品會運用添加玫瑰純露來幫助護膚、保濕，處理皮膚的毛孔粗大、皮膚暗沉與曬傷等。玫瑰照顧女性生理的功效，讓玫瑰純露成為照顧女性機能的上上之選。對女性的各種經前相關症狀，可以噴灑空中嗅香，也可以將玫瑰純露稀釋用來當成茶飲，或添加到浴缸中泡澡。在皮膚有各種癬、疹、紅、腫症狀的時候，可以用玫瑰純露噴灑於患部。

使用方法

噴霧：以玫瑰純露噴灑在臉上，取代化妝水。

飲水：以純露1：開水100的比例，稀釋在當日要喝的飲用水裡面。

料理：添加在莓果類製成的甜點中增加香氣。噴灑在冰沙、奶昔或果汁裡面一起飲用。冰淇淋、優格等也很適合。

濕敷：皮膚暗沉、臉色不佳，或因曬傷發炎的時候，以紗布浸泡在純露裡面，敷在需要的部位。

面膜：以玫瑰純露調和甘油與礦泥粉，做每週的護理。

泡澡：在泡澡桶內加入約2－3大匙的玫瑰純露。

舒緩女性生理問題的「鼠尾草女人純露飲」

如果能取得或自己蒸餾鼠尾草純露，透過飲用主要為親水性成分的純露，也是一個很好的方式。針對女性的生理機能，鼠尾草純露具有類雌激素的功效，常被用來治療更年期相關的症狀，對各種週期的失調，經期前症候群、經期水腫等問題，也可以達到舒緩的功效。

材料

鼠尾草純露 5ml

貞潔樹純露 5ml

飲用水 1000ml

步驟

將純露稀釋於飲用水裡面，當成每日補充水分的飲品，於一日內飲用完畢。 可以每日飲用，但建議每三週休息一週，以一個月為單位，下個月可以更換飲用的配方，並同時觀察自己身體的感受，做為配方調整的參考。

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本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航