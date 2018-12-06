華為CFO孟晚舟在加拿大被捕，中國抗議「違反人權」

日前川習會才演出一齣「美中貿易戰」停火的戲碼，加拿大《環球郵報》今（6）日報導，已在溫哥華逮捕華為技術公司的全球財務長孟晚舟，她因涉違反美國對伊朗制裁措施，現正面臨引渡至美國的命運。

（中央社）孟晚舟是華為創辦人任正非的女兒，擔任董事會的其中一位副董事長。根據《環球郵報》，加國司法部發言人指出，孟晚舟是在1日被捕，法院7日將為此舉辦聽證。華為是全球最大電信網路設備製造商之一。

針對報導，華為今天早上發出聲明表示，孟晚舟近期在加拿大轉機時，被加拿大當局代表美國政府暫時扣留，美國正在尋求對孟晚舟的引渡，面臨紐約東區未指明的指控。

聲明指出，關於具體指控提供給華為的訊息非常少，華為並不知曉孟晚舟有任何不當行為；相信加拿大和美國的法律體系最終會給出公正的結論。聲明也強調，華為遵守業務所在國的所有適用法律法規，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和制裁法律法規。

中國駐加拿大大使館今天也發表措辭強烈的聲明：

加拿大警方應美方要求逮捕一個沒有違反任何美、加法律的中國公民，對這一嚴重侵犯人權的行為，中方表示堅決反對並強烈抗議。中方已向美、加兩國進行了嚴正交涉，要求它們立即糾正錯誤做法，恢復孟晚舟女士的人身自由。我們將密切關注事態發展，採取一切行動堅決維護中國公民合法權益。

《路透社》和《華爾街日報》曾在4月報導，據傳至少從2016年開始，美國司法部就在調查華為是否將原產美國的產品出貨至伊朗等國，違反美國出口和制裁法。

《華爾街日報》11月也報導，美國政府已展開行動，試圖說服盟邦的無線通訊和網路供應商避免使用華為的電信設備。過去幾週，紐西蘭和澳洲也以國安風險為由，阻止國內電信商採用華為5G行動網路設備

華為動向近年來愈來愈受美國和其他國家密切關注，官方警告，使用華為產品可能有國安風險。美國擔心，北京當局會利用華為網路科技暗中監控美方。美國國防部5月下令，美軍基地商店停止銷售華為和中國中興通訊製造的智慧型手機。

消息人士透露，美國司法部的調查是由布魯克林聯邦檢察官辦公室負責。司法部未立即回應置評請求；布魯克林聯邦檢察官辦公室也不願置評。

根據加拿大司法部發言人麥克勞（Ian McLeod）在聲明中說，美國尋求引渡，還說法院預定在7日舉行保釋聽證會。《CNN》報導，麥克勞表示，加拿大司法部無法提供細節。法院同意禁止警方和檢方公布相關消息後，孟晚舟取得傳媒禁令（publication ban）。

在中國媒體產業任職多年的胡采蘋在臉書指出，這次比中興通訊還要嚴重的多，因為華為才是中國真正重要的通訊產業公司，中興的重要性遠不如華為，中興制裁案也沒有CFO層級的人被捕或被約談過，但孟晚舟是現在華為除了任正非以外最重要的人，雖然任正非有權力，但孟晚舟管的是執行。 「華為沒有上市所以等下不可能看到股價反應，但是如果連孟晚舟都抓的話，現在可以說所有牽涉國際貿易、敏感產業的中國企業都在美國政府陰影之下了。」不過，胡采蘋認為，華為不只有像中興通訊的選擇，接受制裁、接受美方派董事、監管機制進駐，被動的被打、等待北京救援，「但任正非絕非池中物，他對中國企業國際化的態度本來就和北京不同，也是有膽識能跟美方deal的人。這件事情有可能變成超級嚴重版的中興案。」

美國商務部4月才曾聲稱中興通訊（ZTE）向伊朗違規出口美國産品，並向美國政府作出虛假陳述，對其處以禁止與美國企業作交易的制裁。中興的經營迅速惡化，成為中美摩擦的對立焦點之一。通過中美首腦的對話，美國政府調整了對中興的制裁，條件是中興支付追加罰款等。

英電信鉅子拒用華為5G設備，4G也難逃封殺

（中央社）英國電信業鉅子英國電信集團（BT）今天也宣布，已開始移除中國通訊設備商華為的4G通信設備，並將華為排除在其核心5G網路設備的供應商名單。英國電信集團做出上述宣布之際，美國據報正在拉攏盟友禁止華為參與下一代5G網路建設。

《華爾街日報》上個月報導，華府已要求盟友切斷與華為的關係，因為這家公司的設備恐構成重大網路安全風險。在此之前，英國對外情報機構軍情六處（MI6）處長本週表示，這家中國企業存在潛在安全風險。

長久以來，華為據傳與中國官方情報機構關係密切，因而遭各方嚴格審查。北京當局和華為皆否認這類指控。

英國電信集團說，自2016年起，已啟動逐步移除華為3G和4G核心通信設備的程序。英國電信集團在聲明中說，這項決定是「2006年以來網路架構原則的一部分」。

英國電信集團還說：「我們將這些相同的原則，應用在當前5G核心設備的提案請求。」「因此，我們5G核心設備的供應商不包括華為。」

據中國新浪財經報導，包括中興通訊等大陸5G概念股上午開盤股價集體走低。華為事件也對港股產生一定程度影響。今早在個股中，與華為有生意往來的手機或相關供應商股價的跌幅較大，比如中興通訊下跌4.3%、舜宇光學下跌5.6%和瑞聲科技下跌4.7%。

受此影響，加上外資大摩對智慧機產業示警，手機供應鏈包括台積電、大立光、聯發科等今天也重挫。股王大立光今天開盤領跌，早盤最低來到3035元，重挫逾9%，可成打入跌停237元，台積電最低來到220元，跌2.6%，鴻海最低來到69.3元，跌近3%，聯發科挫逾4%，至231.5元。旺宏今天股價跌逾6%，至19.7元；華邦電下跌逾4%，至14.3元；南亞科下跌逾3%，至55元；台郡下跌約4%，至78.8元；穩懋重挫逾8%，至112.5元。

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核稿編輯：楊之瑜