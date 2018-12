「Taiwan in everywhere」，外交部串連全球外館換臉書大頭貼「正名」

(中央社)駐洛杉磯辦事處及多個駐外使館處的臉書專頁,近期陸續更改為駐地語言「台灣」的登錄名稱、換大頭貼或貼出將更名公告,希望提升台灣在各國的鑑別度。

外交部去年7月成立臉書粉絲專頁,為藉由新媒體推動公眾外交,外交部鼓勵各駐外館處成立自己的臉書專頁,增加國際社會對台灣的了解。近來陸續有外館修改原有的粉專名稱,改以Taiwan開頭加上外館所在地點,藉此提升台灣的能見度。

外交部國際傳播司司長陳銘政表示,目前已有54個大使館、代表處、辦事處等駐外館處成立自己的臉書粉專。

這次更名由外交部發出通電,駐外館處官方臉書名稱可由原有「中文加上駐地語言」,改為只用駐地語言,以台灣為開頭。駐外館處設置社群媒體是外交部政策,目的是與各國民眾有直接聯繫管道。

以洛杉磯辦事處為例,目前臉書專頁全名是「駐洛杉磯台北經濟文化辦事處」,英文為Taipei Economic and Cultural Office in Los Angeles,更名程序需臉書方面同意。

洛杉磯辦事處臉書公告指出,為彰顯代表中華民國(台灣)駐外館處的官方臉書,專頁名稱將於近日內更名為Taiwan in Los Angeles。

除更改專頁名稱,各駐外館處也將大頭貼照片陸續換上白底、湖水綠畫筆勾勒的台灣輪廓圖形與彩色英文字TAIWAN的照片。

外交部國際傳播司司長陳銘政說,因為外館臉書的名稱與圖案有時不一致,難以辨識是來自台灣的外館。因此,外交部11月左右去函給有設立臉書的外館,建議外館使用統一圖像以及名稱,希望透過齊一的做法,凸顯台灣的鑑別度。

陳銘政表示,外交部提供統一的圖樣給外館參考使用,也建議外館臉書名稱用Taiwan開頭,加上外館所在地點。由於外館包括大使館、代表處、辦事處等,比起Taipei office,使用Taiwan更為直接、清楚。

他補充說,國傳司只是建議外館,並沒有強制外館一定要更改臉書名稱或是更換圖案。

目前已經更名的外館臉書粉專包括駐丹佛辦事處的臉書名稱為Taiwan in Denver。駐洛杉磯辦事處也在臉書粉絲專頁公告,粉專名稱將於近日改名為Taiwan in Los Angeles。

由於近來東奧正名公投引發關注,對於外交部建議外館臉書更名是否有政治考量,陳銘政強調,沒有政治考量,僅是單純希望外館的臉書有齊一的形象,提升鑑別度,一看就知道是台灣的外館。

他說,推動公共外交,「統一發揮宣傳效果才有用」。

至於推特等其他社群媒體,陳銘政表示,目前有設立推特帳號的外館並不多,外館目前主要是使用臉書,因此希望從臉書開始推動齊一的圖像與名稱。

截至5日,外交部100多個外館中,已有54個外館成立臉書粉絲專頁。陳銘政說,這些臉書專頁粉絲人數累積超過10萬,平均每個月的總瀏覽量超過100萬次。

已更換大頭照的駐外館處包括舊金山、波士頓、芝加哥、亞特蘭大、聖保羅、溫哥華、秘魯、那霸分處(日本)、印尼、智利、愛爾蘭、捷克與拉脫維亞等。

已更改名稱並換上圖片的有西雅圖、丹佛、歐盟與布魯塞爾、帛琉、日內瓦等駐外館處。貼出公告宣布將改名的有洛杉磯辦事處與荷蘭代表處。

像「駐美國台北經濟文化代表處Taipei Economic and Cultural Representative Office in the US」就是已經換頭跳,正在向臉書申請將粉絲專頁名稱改名為「Taiwan in the US」。

「Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站」也進一步說明,在許多國家台灣的駐外單位並不是大使館跟領事館,而是代表處和辦事處,但是雖然名稱不同,基本上負責的業務和大使館跟領事館是一樣的。

不過,在名稱上通常不使用較為「正式」的稱呼,這需要與駐地國的政治默契。像是在美國,位階等同於大使館的單位,就叫做「駐美國台北經濟文化代表處」,這個命名邏輯和「中華台北」一樣的外館名稱,常被人開玩笑「那如果要去台南玩,台南辦公室在哪?需要不同的簽證嗎?」

所以,雖然這次不是正式更改外館名稱,但像這樣幾乎所有外館一起,把社群媒體上的名稱改成「Taiwan in XXX」,也算是一個外交上的大動作。

不過《聯合報》報導,我駐美前代表沈呂巡質疑,在正式用語上,這樣的語意是不妥適的稱呼,他也從沒看過外交用語這麼簡化,「一個代表國家的機構可以這樣使用?這樣改下去簡直是笑話。」沈呂巡指出,像是「Taiwan in the EU and Belgium」這樣的用法,有「籠罩、無所不在、把人家占領的意味」

沈呂巡還表示,許多國家對我國簡稱「台灣」,但在某些場合還是要顯示正式名稱「中華民國」,要在臉書粉專上更名或換圖案他沒意見,但至少應該註明中華民國,或有國旗圖樣,「這是最起碼的標準」。

國民黨立委李彥秀也質疑,外交部這些舉動是否會引起額外的負面效應?她抨擊,民進黨政府老是畫錯重點、搞這麼多小動作,友邦可能會以為我們自己都不認同中華民國,「對外還在搞分化,只是讓外界看笑話而已。 」

新聞來源:

核稿編輯:楊之瑜