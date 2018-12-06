【插畫】納稅錢砸出來的治水防洪演唱會

Photo Credit：事件地平線

今年南部水患，氣候變遷伴隨的異常雨量超過正常排水系統的負荷，就連行政院都表示這種雨量下到哪都無法因應，然而，屏東縣政府卻被發現在新一年度的治水經費提案，有八千多萬都歸於非治水的用途，實在荒謬。

辦些放煙火、買紀念品、親子狂歡、跨年的活動，然後前面加個水資源宣導的名稱，就好像跟防水患有關，這何止是治標不治本，根本就是假公濟私魚肉鄉民，難道辦這種活動水患就會解決嗎？屏東縣政府的回覆也很絕妙，「會這樣消耗這筆預算的原因，是因為地方考量額度不足，所以不會申請工程計畫而拿去辦公益活動，所以才會由各鄉鎮向縣府提出計畫」。

既然經費不足不就該更審慎的開源節流，把錢花在刀口上，這樣亂花納稅錢，到最後承災的仍然是老百姓，難道政客們又要出來拍拍屁股，說聲雨量太強了我們擋不住，就能敷衍了事嗎？

納稅錢的每一滴都是人民的心血，而天災的防範是政府與人民要共同面對的課題。如果一個政府不用心規劃與節省經費，只會整天做譁眾取寵的事，那最可怕的將不是水患，而是人患。

►以為砸錢就能改變水的路徑，人是多麼愚蠢傲慢

本文經事件地平線授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航