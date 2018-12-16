單車騎士田野調查：炎炎夏日的台北市適合單車通勤嗎？

文：YUCHUNGKEN

在炎炎夏日的台北市，到底適不適合單車通勤呢？單車實驗室抱著實驗的精神，親身體驗，要以多個面向剖析台北單車通勤這件事情，告訴你是不是也可以成為單車通勤族。

從小時候在鄉下騎單車穿梭水稻田與朋友追逐，死命趕在教官關起校門前衝入學校，到後來慢慢開始接觸公路車、鐵人三項；來台北後，跳入單速車的坑又是好幾年，我的生活中一直伴隨著單車。直至開始上班後，幾乎就再也沒有騎車的時間。我想不少人也像我一樣，有著單車通勤的憧憬。

剛好藉由這次的企劃，我們將時間定在台灣最炎熱的7月，以騎乘無動力單車的方式通勤上下班，為期一個月，以單車騎士的身份，做為台北市的共同使用者，觀察整個城市與單車的交互關係，嘗試將單車帶入我們的生活中。

久違踩上踏版的感覺，真的是令人特別興奮，又再次感受到雙腳的大腿肌在燃燒，從住家到公司平均來回距離是15公里，依每日的路線不同，距離上有會有些許落差，之後會說明為什麼我每天都騎不同的路線。這個距離說長不長說短不短，以我的平均速度差不多20分鐘左右可以騎完，和我搭捷運上班的時間相差不到5分鐘，其實是比想像中有效率的！

統計這個月以來我每天的騎乘數據：

平均每日距離15.2 Km

平均速度22.6 Km/hr

平均騎乘時間21分鐘

累積下來一個月，我已經騎了300 km左右，以通勤來說也算是不小的數字，看著自己累積出來的里程數，是非常有成就感的。

騎單車好處挺多的，將原本上班無聊的通勤時間變成規律的運動時間，雖然15 km不算長，但長時間持續下來也是很可觀的運動量。單車就算在交通先鋒時段也不用在車道上跟大家人擠人，可以悠哉地騎單車道，還可以避開很多紅綠燈，不用和機車族爭道，也不用閃突然靠邊載客的沒注意其他用路人的計程車。還有一些小小的好處，像是原本一大串的鑰匙，拿掉車鑰匙、車庫遙控器，整串就少了一半的體積，清爽許多。

Photo Credit: 本文作者提供

總體來說在夏天騎車沒有想像中的那麼熱，過程中其實不太會停下來，流一點汗，加上一直會有風吹來，其實還算涼爽，不像機車要帶著厚重不透氣的安全帽，又要停紅燈在太陽底下曬個99秒，安全帽內就像個蒸籠，腦子都快被蒸熟了。唯獨停下來的時候才會意識到身體很熱，因此我會去運動中心沖個澡再進公司，反而比平常更清醒，可以更快進入工作的狀態。

騎了一個月最大的轉變是心理上的，剛開始的第一周是非常新鮮的非常興奮的，再次與單車為伍，隨著年齡成長，腳踏車從交通工具慢慢變成運動的工具與玩具，現在又從新回來扮演交通工具的角色，那個感覺是很特別的。也不知道從甚麼時候開始，我們都開始害怕流汗，騎上單車又讓我回想起流汗是多麽舒服痛快的一件事。興奮感過了之後伴隨而來的是比以往多一分的安頓感，不像以前都要拖到最後一刻才匆匆出門，現在就是起床簡便盥洗，檢查車子，差不多差不多就出門了，反正是去騎車嘛，就少了那份被時間逼出門的厭惡，回家時也少了想要趕快脫離下班壅塞洪流的焦急感。除了這些，騎乘里程的累積，運動帶給人的自我成就感，還換來更強健的體魄，真的是難能可貴。

單車通勤優勢

和一般汽車與機車不同，騎乘在單車道上的單車是可以雙向通行的，利用這個特性，就可以巧妙地閃躲大部分的紅綠燈，遇到紅燈的時候就轉彎，不斷的反覆過程，只要朝著對的方向，終究會到目的地。從下圖可以看到，我每日的騎乘路線都不盡相同，也因此繞到了許多不曾經過的小路，讓我對台北的樣貌又多認識了一些。

Photo Credit: 本文作者提供 這樣的騎乘方式，除了可以避開車潮，還節省了等紅燈的時間！

在台灣騎車有一些特別的現象，一般來說騎車都是靠右騎，但是不知為什麼一騎上單車道，大家會車時都不知道到底要靠左還是靠右，好幾次都是兩個騎士面對面直接停下來，一點默契都沒有。

另外，台灣很多道路是行人與單車共用，但是大多數走在共用道上的人們，都沒有意識到這條路同時也是單車的路線；時常遇到一群人在聊天直接佔滿整條道路，又或是響鈴提醒路人時，只換來其白眼以對。

而值得一提的是，在復興南路上雖然有規劃明確的單車道，但是單車道卻直接穿越公車站與公車停靠區之間，等車的人們只要看到公車要來了，全部一湧而上、站到路邊揮手，眼中只有他們要搭的公車，完全不會看到騎單車經過的騎士，已經好幾次差點要撞上突然衝上前要搭公車的人，相信也有不少人被這個不良規劃害慘了。

Photo Credit: 本文作者提供

騎單車最大的威脅

個人認為騎單車最大的威脅是欲右轉切入小巷子的汽機車，駕駛人通常只會注意後方來車和斑馬線上的行人，但是在自行車道上行進的單車往往是會被忽略的，好幾次都是汽車沒打方向燈，轉入小巷，突然看到單車而急煞。

Photo Credit: 本文作者提供 單車的車速比行人快，汽車右轉很容易沒有注意到後方單車，單車騎士在路過小巷口時要特別留意後方是否有要右轉的汽機車。

機車待轉時對單車的威脅也是很大的，待轉格通常是緊貼在單車道旁，機車要待轉必須繞一個弧線，就一定會壓縮到單車道，而且大多數的騎士要靠右進入待轉區時是不會打方向燈的，法規上也沒有強硬規定機車待轉一定要打方向燈，甚至在交通尖峰時段，單車道是會完全被待轉的機車占據的。

Photo Credit: 本文作者提供

從這些例子我們可以發現，大多數的問題都是，其他用路人沒有意識到單車的存在。單車在路上的數量太少，以至於大家遇到單車沒有默契的應對方式，又或是無意間壓縮到單車騎士的權益。這個問題是值得探討的，而且是全球共通的問題，這又是另一個議題了。

說實話，在台北要以單車完全取代通勤方案是有點困難的。夏天的台北熱到不行，大多數的人都是無法承受的；冬天的台北又一直下雨，別說騎單車，騎機車都很麻煩。況且單車騎乘人口還是遠遠不及汽機車的人口，相對的，政府對單車路線的規劃也不是那麼完善，導致單車在路上常常處在一個尷尬的狀態。

總總因素成為單車通勤的阻力，但是在秋冬季遇到難得的好天氣偶爾騎個單車上下班是很不錯的。現在的台北，機車依然是路霸，我們也期待看到政府能將各種車種間路權規劃得更為平衡，讓台灣能成為一個對單車真正友善的國家。

延伸閱讀

本文經器研所授權刊登，原文合併〈台北適合單車通勤嗎？30日挑戰–序曲〉和〈台北適合單車通勤嗎？30日挑戰–續曲〉後發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航