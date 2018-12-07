曾引發台北市交通黑暗期的「三橫三縱」，現在進度如何？

文：YUCHIU

前些年台北三橫三縱話題炒得沸沸揚揚，市府一度陷入眾矢之的，到今日為止，當初公布興建的三環三縱自行車道到底完成了多少，默默被遺忘的又有多少 ?

三橫的部分：南京東路、仁愛路、信義路

三縱的部分：中山北路、松江新生南路、復興南北路

Photo Credit: 本文作者提供

隨著越來越多市民、觀光客使用台北共享微笑單車來做為主要通勤、短程移動工具，相對應專屬於自行車的道路也日漸重要，兩者之間存在著相輔相成的關係，市府為了因應城市交通變化趨勢，而開始計畫「三橫三縱」自行車道網絡。

基本上三橫的部分時至今日已經全數完成，屬於三縱線的復興南北路也幾乎完工，但中山北路與松江路等路段，真的是一波三折，從施工期吵到今日，好像也就慢慢被遺忘，有沒有完成也不得而知，三橫三縱完成後使用率如何也無從得知，今日就跟著單車實驗室一起去探討「三橫三縱」自行車道計畫的現況!

「三橫路線」信義路現況

Photo Credit: 本文作者提供

實際騎乘信義路段時，其實是滿舒服的，自行車道算寬敞，人行道、自行車道、汽機車道車流、人流都算順暢，不會有人車搶道的危險發生，這段自行車道單車實驗室給予正面的評價！

「三橫路線」仁愛路現況

Photo Credit: 本文作者提供

在騎乘仁愛路段時，基本上與信義路段大同小異，較明顯的差異在於機車停車格讓自行車道縮減了不少，自行車道與人行道、汽機車道的相互關係也是滿順暢的狀態，只不過在車流量的部分有明顯變多，可能學生族群、逛街族群占了很大一部分。

「三橫路線」南京東路現況

Photo Credit: 本文作者提供

南京東路實屬商業區交通要道，附近商業大樓林立，在上班時間實地考察其實還算順暢，路面平坦，騎乘體驗相當不錯，但可能下班尖峰時段車流、人流量變大，南京東路段又會呈現出另一種樣貌。

整體而言三橫路段的三條自行車道，單車實驗室都覺得對自行車算是相當友善的路段，微笑單車能夠成長我想多少也歸功於友善的自行車道路。

「三縱路線」復興南北路現況

Photo Credit: 本文作者提供

在騎乘復興南往復興北路的路程中，發現只有單向自行車道並沒有雙向通車，且許多路段呈現零星自行車道，同一條道路上並沒有完整規劃出自行車道，導致人車搶道的情況發生相當危險。

「三縱路線」松江、新生南路現況

Photo Credit: 本文作者提供

松江路騎乘起來基本上還算可行，可惜就是自行車道並沒有連貫有點瑣碎，時常過一個路口後自行車道就消失了，再下一個路口又出現，其實滿讓人搞不清楚狀況的。

但接上新生南路後，情況好轉許多，自行車道突然變很寬敞，騎乘體驗相當不錯，而且印象中台灣大學前的自行車道尚未規劃時，上下課的自行車潮是非常恐怖的，實際騎乘在拓寬的自行車道上發現真的是非常舒服且安全，還有一段人行道與自行車道利用路樹隔開，是相當棒的規劃！

Photo Credit: 本文作者提供

「三縱路線」中山北路現況

Photo Credit: 本文作者提供

騎乘完三條「三縱路線」後，認為中山北路段為三縱路線中最舒服的路段，雖然說車流並沒有較少，但行人、自行車、汽機車道都分離得相當好，三者之間保持著微妙的平衡。

實地考察後發現，還有一些路段尚未完工或是只開放單向自行車道，尤其是三縱路線特別明顯單車實驗室認為「三橫三縱」對單車族來說，無非是一大利多，不論是騎乘自有單車或是共享微笑單車。如果說未來有更多規劃良好的自行車道，可以期待這些自行車道使用率提升、共享單車周轉率提升、消化汽機車道路雍塞的問題。

但也有許多聲音指出，這些自行車道的產生，台北市的道路更加地壅塞，但我們不禁思考這個問題，難道自行車道路拓寬前，這些路段就不壅塞了嗎？再來看看這些違規臨時停車的朋友們，試想如果這些違規車輛全部移走了，道路是不是又多了一線道，整體車流順暢度想必會提昇不少！

要解決交通壅塞問題，必須將各種因素考量進去，並不是只有單一面向的問題。

綜觀來說，「三橫三縱」的三橫路段表現都相當不錯，雙向自行車道，人車分離，騎乘起來相當舒適，但「三縱路段」的三條道路，目前都只有開放單向自行車道或是零星雙向自行車道，整體規劃還不夠完善相當可惜，實際騎乘後發現，其實「三橫三縱」真的是可行的。不像媒體報導中這麼聳動，交通黑暗期像是要世界末日一般，只要好好規劃，台北市還是有成為單車友善都市的潛力！

目前「三橫三縱」這個系統與系統使用率來說，保持著相當微妙的平衡，或許在不久的將來，自行車道的使用率提升，隨之而來的便是整個系統的重新規劃、優化。「三橫三縱」雛形已經大致完成，不免私心期待著這整個系統的優化，到時就能享受在都市裡悠閒安全騎乘的感覺了！

本文經器研所授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航