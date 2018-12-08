與死亡相伴的人生：30歲時，我舉辦了一場自己的生前喪禮

人死了以後，是道教的七日散去一魄，四十九日七魄散盡，魂魄分離？是佛教的六道輪迴、三界流轉？是基督教的身體歸於塵土，靈魂歸給神？無論為何，死後的世界會是怎樣，沒有人可以告訴你，親朋好友的眼淚，你不見得真能看到。

Photo Credit：陳偉霖（William）

幾年前我在香港電台主持人陳強所出的一本書《你睇我唔到》得知這位黑色素瘤皮膚癌患者陳偉霖（William）。幾年後的今天，透過朋友關係，我與他對話。對，他還沒死，活生生在我眼前，並且拿出一瓶角瓶直接喝。

死得好是你應該要做的事

「每個人都該正視自己的死亡如同出生一樣，唯一差異是出生時的我們並無太多意識，面對死亡，不管是意外或是病死，你總在這個世界上活過。」打從他出生起，皮膚癌便如影隨行，我想是辛苦的，儘管他不把它當一回事。我問關於死亡他怎麼想，他說：「死得好，是你應該要去做的，你該要好好跟他們Say goodbye。」

Photo Credit：陳偉霖（William） 走得招積，廣東話，意指死得很囂張

Photo Credit：陳偉霖（William）

據他所言，生前葬（Living Funeral）是從日本開始，北野武曾經在他每拍完一部片時舉辦，在北野武感受裡，是將一件事做完，埋葬於此再也不回顧。日劇《Dele》第二集，講述關於生前葬的故事，其中有句話說：

「無論怎樣表達感謝，對方已經走的話一切就太遲了。」

Wililam在30歲的時候，舉辦了自己的生前葬，他總認為自己的身後事，應該是照自己所想所願去安排，喝下一口酒後，他繼續說：「我只是想要好好跟朋友道別，趁自己還在世的時候，邀請的名單不論是家人、朋友或是仇人，都想藉此與他們告別，告別那些親情、友情與誓不兩立之情。」

幾年前，William自發性地弄了個「死嘢（Say Yeah）」出來，死嘢翻譯台灣話意思就是「死東西」，而在轉化為英文後有著另一番意思──Say Yeah。死嘢（Say Yeah）是一個與死亡相關的基金會，William主要做的多是些自殺相關案件。基金會裡只有他一人，其他多是些法律顧問的協助。他說，「畢竟當我接起電話後的回答可能會讓大眾、政府與法律有所牴觸與尷尬，因此需要法律顧問。」他總認為當一個人想死進而求助時，不會是想聽你問他「為什麼想死」，反倒是聆聽與建議更為重要。

Photo Credit：郭芳維

不要用「死」來當你的擋箭牌

「你打來說我要自殺，我都會說：『So what？那你找我幹嘛？你已經有想法了，你找我幹嘛？』」用他一貫看透生死的語氣回答，並聆聽著每一位來電者的心聲。一直在做的是How而不是Why，從不問原因的他認為每個人打這通電話，都是有自己的原因跟理由，能做的唯有百分百相信，並且毫不懷疑。

只是在他眼裡，總認為死亡的方法該要好一點，並非因為逃避而拿死亡當作擋箭牌。「你想要結婚，你會問『你會祝福我嗎？』但為什麼死亡你不會問？因為你心裡覺得現在用這方法去死掉，對別人來說是不好的，所以不敢講也不敢問。但如果你相信你死法是好的，你一定要跟他們說。」

沒有人一出生就知道什麼是好、什麼是不好，他的觀念裡，每個人出生下來尚無意識時都是求生的，至於如何去生存便是另一回事。「人是無法自殺的，你必須借助外力，割腕要刀子、上吊要繩子，跳樓也離不開地心引力。」我好奇地問他：「不是每個人的生存環境都能讓他求生，畢竟人生而不平等。」他則用他堅定的中心思想告訴我：「每個人都有權利去做讓自己舒服、喜歡的事，對我來說生命是取決於自己的。」

你死掉其實也不關我的事

「你的死亡應該是要很以你的死亡為榮才對，不是用死掉的方法去反對別人對你的看法。」曾經他接過一通台灣女生的電話，因課業壓力大而打來尋死，他告訴女生說，「為什麼要因為讀書壓力大？想賺錢的話，看自己現在擁有什麼，拿去直接賺錢也無妨。」不過想說的是讀書不是唯一可以到目標的方式，當然這之中的底線因人而異。他總愛用看似很輕浮的語氣，去化解每個看不開的人，並夾帶一句：「你死掉是沒問題的，只是不關我的事。」

黑色素瘤皮膚癌患者，生長在他們身上的那一點點黑斑都是種威脅，同時也是另一種受人注視的焦點。滑著他的Instagram，我看見他與捷運乘客惡言相向，緣由始自一名乘客盯著一位皮膚受到灼傷的小姐。他看不過民眾對她的注視而出聲，他不斷說的是：「你可以看她，為什麼我不能看你？」那是他的心中最原始的想法──為什麼不行？在他眼裡，歧視和霸凌是很平等的，每個人都有權利去做喜歡與不喜歡的事。

Photo Credit：陳偉霖（William）

他曾出過一本書叫《我的遺書》，事實上我沒看過，搜尋博客來時已售罄，亦不知何時可訂閱，暫且作罷，我猜測與我訪的他大同小異就好。「你看書嗎？」我問。「我看書會睡著。」他答。對他來說，書是別人的看法，別人的價值觀，倘若都是別人的，看來又有何意義？一直以來，他所堅信的是自己的價值觀，而這價值觀必須是靠自己所生，靠自己所想，被影響或受影響都不行。「我沒有要人家過來讓我改變，一直表達的都是我的想法，有用你拿去，沒用你拿去回收，就這樣而已。」

任何你要我做的事，都得與死亡攸關

人們總愛把麵包與夢想放一起說嘴，雖說是現實，但套一句星爺說的：「人如果沒有夢想，跟鹹魚有什麼兩樣？」不管出生再卑賤可能都有過夢想，那個夢想或許遙不可及，又或許努力就可以。但，如果你不想當一隻鹹魚，他說，「夢想對我來說就是活出你的價值觀，只有你的價值才是夢想。很多人的夢想可能是環遊世界，世界和平、買車買樓，這是一般人的定義，我對夢想的定義則是，你要忠於自己的價值觀、你要知道天生我材必有用這個材，這才叫夢想。」根據科學研究指出，人可以三天不吃不喝的活下去，而他，William便是想用這三天去實踐他的夢想。

「直接上門找人有很難嗎？」想到什麼就去做，那是他，沒什麼時間的他，直接是最快的方式。2014年與香港時裝設計師Oscar一起做服裝，服裝品牌叫做Fashion is Death，自掏腰包地做了一季的賠錢貨，而這賠錢貨的形象、模特兒、秀，全都是他即興的想法。

這樣的人生，不是人人都能感同身受，如前所述的捷運事件，人們往往會不自覺的對不同的事物產生好奇，甚至投以關注眼光；而William這與生俱來的標記，毫無疑問引起大眾的注目。他也說過，曾有過許多廣告商找上門來，但若是與死亡無關的，便一概拒絕。

如果死在台灣會是一件很開心的事

在台灣，他很欣賞的一間葬儀社叫做──小冬瓜禮儀公司，是他自行敲門後所認識的。時不時會來台灣的他，對台灣葬禮的印象是這樣的，「感覺死掉的方法比香港好一點點。因為比較重人的感受，香港就沒有。這就是文化。」他所謂的文化是社會環境所造就；好比說日本人感覺很有禮貌，但私底下不見得如此。台灣人感覺很重人情，但是是文化造就你必須如此；香港人看似很勢利，又或許不過是社會環境下所塑造出的一種自我保護機制。

Photo Credit：郭芳維

關於死亡，目前的我們無從體會。死後的世界會是如何？沒有人可以告訴你，唯有矯情地說一句活在當下。當有人以死為背書，去告訴你說該好好活著的時候，你可以不以為然，也可以想想怎麼活才叫好。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航