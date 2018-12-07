習近平巡視後，禮佛故鄉大理開始「鐵腕治海」

文：郭志榮（漂浪島嶼部落客）

洱海位於中國雲南省大理白族自治州大理市西北方，面積約256公頃，在昆明滇池之後，成為雲南省第二大淡水湖，也是中國第七大淡水湖。洱海呈南北長、東西窄的條狀湖泊型態，平均水深約10公尺，流域北起大理市上關鎮，南至下關鎮，最後流入瀾滄江。

洱海西方是蒼山，中間是廣大平原地帶，由於東有洱海，西有蒼山，作為天然屏障，唐代成立南詔國，經過戰亂再建大理國，興建大理都城，就是現今的大理古城。

大理古城旁的洱海，面積256公頃，成為雲南面積第二大湖泊 | 攝影：郭志榮

大理古城以白族為主，但是從古就是通往東南亞的取經要道、經貿通道，許多族群往來、定居，文化相當多元。特別是金庸小說《天龍八部》書寫大理國，翻拍成影視作品，更是打響大理古城名號，加上機場、高速公路、高速鐵路，不斷興建開通，帶動蒼山—大理—洱海的旅遊熱潮，2016年旅遊人數高達3859萬人次，帶動一年約200億台幣的旅遊經濟。

高度的旅遊經濟，造就繁榮的旅遊產業，根據大理市官方統計資料，2010年大理市常住人口為61萬人，到2015年為66萬人，但是一旦加入未落籍的居民，在此工作的流動人口，大理市常住人口高達86萬人，環繞洱海區域約有2000多家客棧、餐廳。

大量的居民，產生的生活廢水，加上大量的遊客，產生的污染廢水，在過去環保不佳的時代，全部流往洱海，造成洱海的污染，水質的優氧化。在1996、2003、2017年分別爆發過嚴重藍藻現象，外界驚覺洱海受到高度污染，中國政府長期宣稱整治洱海，道路上處處可見標語。

面積廣大的洱海，不只是古代大理的天然屏障，也是現代大理的水源與觀光依靠，更重要洱海也是生物的棲地、物種的寶庫。根據1978年的大調查，魚類有35種，其中原生種21種，水鳥有45種，留鳥13種，候鳥24種，水生植物有32種。

2015年到洱海，前往參訪由官方設立的紅山灣工作站，經過站內工作人員介紹，工作站主要進行洱海水生植物的保護工作，調查污染對水生植物的危害，以及採取提高水位稀釋污染，對於水生植物的影響與對策。在水域上一池池的水生植物種植基地，研究不同的科學項目，防止延緩污染對洱海生態的傷害。

洱海生態豐富，中國政府設立工作站，進行水生植物的研究與保護 | 攝影：郭志榮

根據研究分析，洱海污染七成來自沿岸的農業、畜牧業，動物糞便、肥料、農藥是污染源，三成污染是家庭與旅遊業，垃圾、生活污水是污染源。在早期的污染整治上，重心放在農業、畜牧業，管制污染排放，以及進行農場蓄污，環湖截污的工程，但是效果有限，甚至被評為只管農業，不碰商業的整治行動。

2015年在中國國家主席習近平巡視洱海後，宣示整治洱海，地方政府開始「加大力道」進行整治。在整治污水上，加速環湖截流除污，污水下水道工程。在清除藍藻上，引入民間企業，以引水凝藻的生物科技，進行固藻回收的水質汰換工程。

同時在解決污染源問題，箭頭開始轉向旅遊產業，2017年規定在洱海沿岸100公尺的核心區內，大型餐飲、旅館一律勒令「自行停業」，接受核查後可再復業，但是沿岸15公尺，所有人工建物一律拆除。2018年再到洱海，在當地環保工作者帶領下，看見岸邊所有大型餐廳、旅館，全部被勒令停業，卻在門外貼上「自行停業」的封條，官方甚至製作大型告示牌，懸掛在交通要道上，告示遊客不要前往居住消費。

2017年，洱海環湖沿岸大型餐廳勒令停業，政府製作告示牌，勸阻遊客消費 | 攝影：郭志榮

中國政府的鐵腕手段，確實產生效應，降低洱海水質污染，因為不只觀光產業污染減少，就連依賴觀光產業而生的大量農、畜牧業，也受到明顯壓制，成為打蛇七吋，命中核心的整治手段。

但是，管制沿岸觀光業的發展，引來不同反對聲浪。洱海周邊的村落，當地居民抱怨，岸邊核心區多數是當地居民經營，政府嚴厲打擊，卻放過城裡大型旅館和連鎖式民宿，讓人覺得有打擊小民、縱放財團之嫌，甚至是將旅遊經濟集中引往城區。

如此，強烈的舉措，卻是對當地農村經濟，特別是許多轉作觀光事業的農戶，形成重大的經濟打擊，停業一年收入嚴重損失，甚至有些重大違失的餐廳、旅館就被拆除，建房的巨額投資，化為烏有，並且造成村落人口二度流失，賣地租地走一波，失去觀光工作再走一波，讓村落從喧囂瞬間蕭條。

但是從另一個角度思考，高速的觀光發展，讓一些有傳統建築的自然村，快速被破壞，建起新樓房，甚至土地出租、售出，提供外地人經營，破壞人口結構、農村文化。進行管制，並非壞事，而是在觀光降溫下，重新思考如何在維護原有農村、文化樣貌下，以永續思維結合觀光發展，讓觀光與文化能夠並存。

過熱觀光，改變洱海農村樣貌，鐵腕停業，又再重創居民經濟 | 攝影：郭志榮

洱海整治展現魄力，停業、強拆等措施，效力驚人。但是環視洱海，污染源並非僅止農業與觀光，更嚴重的是人口大量移入，讓洱海周遭形成大量造鎮計畫，新樓房成千上萬出現。大量人口的集中湧入，產生巨量的垃圾、污水，才是未來洱海真正的污染大危機！也讓人質疑，中國政府管制農業、觀光污染，是否敢管控引導大型地產營建集團的土地開發。

洱海，不再是天龍八部筆下的優美海子，也非唐代的邊陲之境，而是在現今旅遊經濟下，成為火熱的觀光重地，引發人口激增、土地開發、生態危海等等連鎖問題。洱海污染的問題，值得各地觀光發展狂潮化的借鏡，思考綜合治理的背後，如何在寬鬆之間，找出一條永續的路。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航