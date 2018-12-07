「硝化甘油舌下錠」絕不是什麼萬靈續命丹

文：劉育志醫師

路過候診區瞄見電視上正播放的新聞，心臟科李醫師忍不住感嘆：「好無力啊，看診的時候即使說破嘴也被當成耳邊風，但是看完幾則新聞報導之後，許多人就搖身一變成了『救心專家』，還把硝化甘油舌下錠視為『救命法寶』。」

「最近，不管是什麼病，患者、家屬都要求要開一瓶『救心』。」李醫師道：「雖然我都會解釋說明並加以拒絕，但是濫用硝化甘油舌下錠的狀況已經愈來愈嚴重。」

「你有遇到？」我問。

「好多例囉。無論是頭暈、頭痛、胸悶、心悸，統統不分青紅皂白地拿硝化甘油舌下錠來含。前幾天有患者在氣喘發作時含舌下錠，結果血壓驟降昏倒在地，於是多了一條診斷叫『頭部撕裂傷』。」

「好慘……」

「最扯的是有人晚上睡不著，便異想天開連續含了幾顆舌下錠，送到急診的時候已經休克。」李醫師攤手道：「把舌下錠當成『保養聖品』或『救命仙丹』，實在是錯上加錯，非常要命。」

世界上不存在「萬靈續命丹」，每一種藥都有它的適應症、禁忌症與副作用，硝化甘油舌下錠雖然被稱為「救心」，但是這個藥僅能用在部分的「心絞痛」患者，對於心律不整、心衰竭等狀況，貿然使用硝化甘油舌下片，有害無益。況且，診斷心絞痛並沒有想像中簡單，出現胸悶、胸痛、喘不過氣時不見得就是心絞痛，甚至真正的病因可能和心臟一點關係都沒有。

「患者自己濫用舌下錠也就罷了，最可怕的是有許多家屬、朋友或路人在看到有人不舒服的時候，會立刻熱心地掏出『救心』給患者用。」李醫師道：「我當心臟科醫師這麼多年，每次給患者用硝化甘油舌下錠都小心謹慎。實在想不懂，為什麼有人才看了幾分鐘新聞報導，對藥理作用懵懵懂懂，連怎麼診斷都不曉得，就敢貿然給藥。」面對心臟病，醫師們皆是戒慎恐懼、如臨大敵，絕不會草草發出一顆硝化甘油舌下錠。

提醒大家，千萬別把發送「救心」當成「善行義舉」，誤用硝化甘油舌下錠很可能對患者造成難以挽回的嚴重傷害。不但救不了人，恐怕還需負擔相關法律責任。治病救命可不是辦家家酒，一知半解，肯定害人害己。

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