我能不能拒絕警察按指紋、照相、採尿的要求？

我們都是良好的公民，如果警察只是想要問個話，配合一下也沒什麼；但如果警察想要採集你的指紋、毛髮甚至尿液，這些證據富含你的人體資訊，而且採集的方式也不那麼帥氣。如果你碰到警察說「來，按個指紋」、「來，頭髮給我」、「拿著這瓶去尿，等一下拿回來給我」，你能不能拒絕呢？

採指紋、驗尿是警察的法律權利，但有使用限制

依照《刑事訴訟法》第205條之2，檢察事務官、司法警察官或司法警察（也就警察）如果有調查犯罪、蒐集證據的必要，對於經拘提或逮捕到案之犯罪嫌疑人或被告，可以違背犯嫌、被告的意願，採取指紋、掌紋、腳印，或是照相、測量身高等；如果有相當理由認為採取毛髮、唾液、尿液、聲調或吐氣得作為犯罪之證據時，也可以採取。

即便你不願意，警察想要「採指紋或照相」也行，但要符合這兩個條件：

只能對受拘提、逮捕到案的人實施 有調查犯罪、蒐集證據的必要

假如警察想要「採毛髮、驗尿」的話，還要符合：

充足的理由認為毛髮、尿液是有決定性的證據

如果警察不符合上述三點，還要求你提供指紋、拍你的肖像或要求你驗尿，就是違法採證，你依法可以拒絕；假如他強迫採證，你也可以請法官「排除證據」，甚至是提告公務員違法侵權。

怎樣可以算是採驗蒐證的充足理由？

雖然法條說，要有充足理由才能採指紋、驗尿，但哪個警察會閒來無事去弄你，沒事要你拔頭髮、收集尿液給他去鑑定？要理由的話，警察一定也生得出來。

這一點，我們可以來看看法院是怎麼去判斷必要性與充足理由。舉例來說：

前科不算充足理由

警察懷疑A持有毒品而將A緝捕到案，然而搜查的過程中沒有查扣任何的違禁物，檢察官因此給了不起訴處分。警察在緝捕的過程中採集A的尿液證據，將A以施用毒品移送，A不服氣而上訴，認為警察驗尿違法。

法官叫了當初承辦的員警來問：「當初是出於什麼懷疑、基於什麼理由來驗尿呢？」，員警回答，A在到案前1年有兩次施用毒品的前科，因此覺得A有持續施用毒品才將他驗尿。

法官認為，前科是「以前」的犯罪紀錄，不能用來推論他未來「一定」會犯罪。單純用「前科」來判斷別人有犯罪嫌疑，並不構成充足的驗尿理由。因此判決驗尿的程序違法。（高等法院106年度上易字第219號刑事判決）

比對菸蒂算合法理由

某日民眾報案發生持刀搶案，警方到場時已人去樓空，但在現場發現菸蒂。經循線追查後，懷疑B是搶案的犯嫌，便強制採取B的唾液進行鑑定。B不服氣，認為強迫驗唾液違法。

法院認為，警察之所以要採取B的唾液，是因為跟蹤的過程中發現B也有抽菸的習慣，比對後發現B在路上棄置的菸蒂與犯案現場的菸蒂有相同的生理證據。在這個前提之下，警察強迫採集B的唾液，就是有充足的理由，因此判決採集唾液的程序合法。（最高法院101年度台上字5635號刑事判決，維持下級審判決）

當然，還有其他判決可以參考什麼叫做「充足理由」、「相當理由」，但簡單來說，就是不能單以「前科」去懷疑犯罪，而要有「其他證據」存在才能強迫採毛髮、驗尿。

Photo Credit: Reuters/達志影像

警察有權採集證據，但你有權拒絕

如果你不是被拘提、逮捕到案，只是受警察「通知」到場幫助調查、作證，那你就可以拒絕採毛髮、驗尿；如果警察說不出個必要性、充足理由，單純覺得你很怪、你有藥味或是你有前科，那你也可以拒絕。

打擊犯罪人人有責，大家都是良好的公民，但在合法的範圍內，至少我們可以選擇不要被頤指氣使，被當成跟犯人一樣看待。

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本文經LawPartner律師談吉他授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航