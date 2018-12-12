《情緒界線》：培養孩子的內在權威，不被同儕壓力擊倒

文：賴宇凡

這樣做，孩子就不會被同儕壓力擊倒

培養孩子的內在權威

小魏和小趙是同期進公司的，由於受訓時就認識，感情一直很好，每天中午都一起吃飯，偶爾週末還會一起出遊。最近開例會時，老闆總是稱讚小魏做事情很仔細，老闆還說要大家跟小魏多學習。小魏沒想到，帶著大家對他酸言酸語的人竟會是小趙。小魏與小趙合作案子時如果意見不合，小趙就會說：「這公司又不是你家開的，你那麼認真幹嘛啦！就那麼愛討老闆歡心哦！」中午吃飯時，小趙開始找藉口跟別的同事一起出去吃，小魏知道他們吃飯時一定都在講他的閒話。

小魏經歷的，就是職場上的同儕壓力。同儕壓力來自於一個團體對一個跟大家不一樣的人施壓，那個不一樣的人可能有不同的價值觀、個性、性向、做事的投入程度等。那個恐懼，就好似一眼望去一群斑馬裡，突然有一隻是紅條紋，那隻紅條紋的斑馬就很容易被老虎看上，變成被攻擊、被獵殺的目標。一個沒有內在權威的人，常會被同儕壓力擊垮，進而改變了自己，只為了跟大家一樣。因此，被同儕壓力擊倒的人，不只是沒有內在權威，他還可能會失去自己、否定自己。為了跟大家一樣，渴望得到大家的認可，所以改變了原來的自己，外在的壓力，現在轉化為內在的壓力。因為身體知道我們在假裝，如果這個內在壓力不釋放，人最終一定會生病。

小魏是一個有內在權威的人，他不想因為同儕壓力而改變自己，他就是一個認真、為公司著想的人，他要做什麼樣的人，不需要別人核准，他的滿足來自於把事情做好，而不是得到他人的認可。因此，小魏還是一樣認真、做事時還是為公司著想。老闆看小魏常一個人在辦公室吃飯，就開始邀他一起吃午餐，最後就把小魏升到總經理一職。

人和動物最大的不同，就是動物只有小腦、只有潛意識，動物的生命最高目的，就是生存。但是，人不一樣，人有大腦、有意識，所以我們生命的最高目的，並不只是生存，還有各自希望實現的夢想、過自己覺得美好的生活。每個人的夢想和想要的生活都不一樣，所以要實現自己的夢想、過屬於自己的美好生活，必須有跟別人不一樣的勇氣。而這個勇氣，不可能一夜就能得到，而是長久培養內在權威的結果。

所以，如果你不希望你的孩子被同儕壓力壓垮，如果你希望你的孩子敢夢敢活，那培養孩子的內在權威，就是做父母的首要任務。

給成人子女的話

父母、老師和老闆常會使用同儕壓力來管理孩子或下屬，其實是在挑動你那個害怕自己與他人不同的恐懼。做父母的可能會說：「你看，你姊姊給了我這麼大一個紅包耶。」老師可能會說：「你知道你同學都考得比你高分嗎？」或者老闆會說：「別人都加班到這麼晚才走耶！」但是，你如果了解這是很多人管理的技倆，如果你知道你是誰，不需要他人核准，那這個恐懼就無法被挑動，這個壓力，就不會成為你的負擔。

諮商小案例： 我們從孩子很小就教他們怎麼管理與我們之間的關係，所以她倆到學校跟老師相處，大多沒有大問題，跟老師的關係總是很和平。有一天學校發成績單，女兒得了比同學高的分數，同學跟她說：「哼！那還不是因為你是老師的寵物！」（Teacher's Pet：意即乖乖聽老師的話，所以受到老師喜歡的人）我正在揣測女兒會怎麼回應，她就說：「我跟她說，你怎知老師不是我的寵物呢！」（How do you know teachers are not my pets?）這就是一個有內在權威孩子所擁有的態度，她不需要跟別人一樣，她是誰無須她人核准。

選選看：肯定自己的感覺

1、

一年一度的家族出遊，孩子跟一大群表兄弟姊妹一起去吃冰淇淋，沒想到，十個人裡面，九個都選巧克力，孩子卻選了檸檬冰沙，就有人說：「檸檬酸死了，有什麼好吃的！」另外有人回：「我覺得巧克力最好吃了，吃甜點就是要吃巧克力！」大家七嘴八舌的講，孩子最後跟爸媽說他不知自己該不該選檸檬冰沙。

爸媽該怎麼辦？

Ⓐ把所有的孩子都罵一頓，要他們不可以霸凌孩子。

Ⓑ告訴孩子：別人喜歡什麼，是別人的事；他喜歡什麼，是他的事。他喜歡什麼，不需要得到別人的核准或認同，他才可以喜歡。

Ⓒ教孩子去跟大家說：「你們只會點巧克力，一點創意也沒有。」

解答❶ 父母應該：

Ｘ Ⓐ把所有的孩子都罵一頓，要他們不可以霸凌孩子。

大家有表達自己意見的權利，如果孩子覺得別人越了他的界，那家長應該要教他怎麼守衛自己的界線。做父母的今天代替孩子守衛自己，他明天還是不懂得怎麼做這件事。

〇 Ⓑ告訴孩子：別人喜歡什麼，是別人的事；他喜歡什麼，是他的事。他喜歡什麼，不需要得到別人的核准或認同，他才可以喜歡。

人會在跟別人不一樣時感到害怕，是求生本能的啟動。就像斑馬想要混入斑馬群中，不被其他動物相中被獵一樣。但就像我前面所說的，人不只有生存的需求，我們還有實現自我的需求。而我們如果只敢跟別人一樣，是不可能實現自我的。讓孩子知道，如果他喜歡的不是巧克力冰淇淋，而是檸檬冰沙，那他只有吃到檸檬冰沙才可能滿足快樂。所以，讓孩子知道每一個人都有與生俱來的界線，所以，每一個人都有自己喜歡的東西。因為別人有別人的界線，他們喜歡什麼就是他們的事。孩子有自己的界線，那麼了解自己喜歡什麼，追求自己喜歡什麼，就是孩子的責任。他不需要跟別人一樣才能快樂，但他做自己一定會很快樂。

Ｘ Ⓒ教孩子去跟大家說：「你們只會點巧克力，一點創意也沒有。」

孩子這樣做，就越界了，因為他這樣說就是在貶低別人喜歡的東西。遇到因為自己跟大家不同，求生本能啟動時，每一個人都會有不同的反應。有些人改變自己混入人群，跟大家一樣。有些人則是去改變他人，希望大家變得跟自己一樣。當我們去改變他人時，就是越界。越這個界一點意義也沒有，因為別人喜歡什麼，根本不會影響自己喜歡什麼。現在只是看你有沒有勇氣，去擁抱自己跟別人不一樣的那個部分而已。

2、

學校要分組了，同學們都選理科，大家都說念理科錢賺的比較多。孩子喜歡畫畫和寫作，不喜歡數學，卻不知道要不要跟著大家選理科。孩子一邊哭一邊跟爸媽說：「要是我以後找不到工作怎麼辦？要是我以後養不活自己怎麼辦？」

爸媽該怎麼做？

Ⓐ為了怕孩子未來生活不穩定，勸孩子跟著大家一起選理科。

Ⓑ把理科哪裡不好、文科哪裡好告訴孩子，讓她別怕。

Ⓒ提供一些理科和文科各領域的職業現況、或讓她自己去研究這些領域的現況。勸她聆聽和肯定自己的感覺，因為只有相信自己，才可能走對的路。只有選擇了自己有天分的事，才可能發光發熱。

解答❷ 父母應該：

Ｘ Ⓐ為了怕孩子未來生活不穩定，勸孩子跟著大家一起選理科。

每一個人界線內的事，不管他人怎麼壓迫都無法改變。除此之外，很多我們界線內的事，像情緒、像喜好，其實連我們自己也無法改變。就好像別人惹你，你會生氣。雖然你能控制你要如何表達，但是，這個氣來不來，不是你能控制的。就好像一個人愛吃辣的，他無法控制這種喜好。就好像我們到底會愛上誰，這個我們根本無法控制。這些事情是與生俱來的，不是我們能選擇的。

所以，孩子背叛自己的界線混進斑馬群中，就失去了自我實現的可能，那他就是拿快樂換溫飽。如果，孩子無法抵擋自我實現的渴望，往後想要再追求自己想要的，就要付出更大的代價。

Ｘ Ⓑ把理科哪裡不好、文科哪裡好告訴孩子，讓她別怕。

這樣做，跟那些勸孩子選理科的父母是一樣的。父母往往怕孩子不聆聽自己的聲音，就扭曲了現況，希望引導孩子做他應該做的決定。其實，孩子想要什麼，他也正在尋找。父母只要介入，就可能阻礙孩子的視線。孩子到底是誰，只有他能找到。父母唯一能做的，就是讓孩子自己去研究環境和現況，去感受和抉擇。

〇 Ⓒ提供一些理科和文科各領域的職業現況、或讓她自己去研究這些領域的現況。勸她聆聽、肯定自己的感覺，因為只有相信自己，才可能走對的路。只有選擇了自己有天份的事，才可能發光發熱。

孩子喜歡什麼、孩子界線內的事情，不是不會變的。所以，父母唯一能做的並不是左右他界線內的事情，而是拓展他的視野。提供孩子不同的資訊、讓孩子看到環境裡不同的面向，這樣，他的感受才可能準確。不管孩子今天要做的選擇是什麼—愛情婚姻、工作事業、財務投資—都只有他可能知道他的需求，只有他認真感受和聆聽，他才可能知道什麼能讓他滿足。也就是說，什麼才是好日子，只有他有答案。因此，父母最重要的職責之一，就是要教孩子聆聽自己的感覺、肯定自己的感覺，最後相信自己，這樣才可能走對路。

3、

孩子是樂隊指揮，行進樂隊是一項課外活動，這個活動裡的孩子花很多時間參與，卻沒有分數。有一次樂隊出賽，大家表現得不是很好，作為指揮的孩子傷心的哭了。同學跟孩子說：「為什麼你要那麼在乎？這又沒有分數可以拿！」孩子回家問父母：「為什麼大家都不在乎？」

爸媽該怎麼做？

Ⓐ告訴孩子，同隊同學不在乎是不對的。

Ⓑ上樂隊臉書去把樂隊裡的人都罵一頓。

Ⓒ告訴孩子，她在乎什麼，不需要他人核准或認可。

解答❸ 父母應該：

Ｘ Ⓐ告訴孩子，同隊同學不在乎是不對的。

同學在乎什麼，是同學界線內的事，並不能說同學要的跟孩子不一樣，同學就是錯的。

Ｘ Ⓑ上樂隊臉書去把樂隊裡的人都罵一頓。

樂隊的指揮不是父母，是孩子。父母如果代孩子去樂隊講別人，就越界了。不但樂隊裡其他的人會有情緒，孩子也一定會有情緒。所以這樣做，只會吃力不討好。

〇 Ⓒ告訴孩子，她在乎什麼，不需要他人核准或認可。

這個故事裡的樂隊指揮，其實是我的大女兒。她那天哭著問我們「為什麼大家不在乎」時，我其實很難控制住自己的衝動去質問大家，「你們為什麼都不在乎呢？你們為什麼不認真一點呢？」但我知道，這樣做除了越界外，於事無補。我們很清楚，這個樂隊比賽，只是她未來生命的演習而已。這次比賽，最寶貴的課題並不是名次，而是女兒要學會，有時我們用生命追求的事情，別人不一定有興趣、不一定在乎。畢竟，我們都有自己的界線，而他人的界線，是她必須尊重的。至於她自己界線內的一切，別人也只有尊重的份。她在不在乎，不需要任何人核准、不需要別人認可。

諮商小案例： 不管我們是不是有培養孩子的內在權威，進入青少年時間，那個他們正在認識自己、體內化學出現大型變化，人生視野產生巨變時，孩子總是會有懷疑自己的時候。孩子會把自己跟別人比，會覺得自己就是沒有別人聰明、沒有別人漂亮、沒有別人瘦。我的大女兒在經歷這個變化時，她有很多痛苦的情緒，做心理諮商師的我，只想幫她找到方法移除這些情緒。我不知講了多少次：「我們不需要跟別人比較。」但我愈用力，她就愈痛苦，衝撞就愈多。我在想，那時她是在擋我介入她的界線，她那時覺得最快的防衛方法，就是傷害我。但是，由於我的目標是移除她的痛苦，所以在衝撞中，女兒對我造成的傷害，我卻不曾溝通處理過。 等到她妹妹正在經歷同樣的成長痛苦時，她把自己擋在我和她妹中間，我很驚訝大女兒似乎是下定決心要跟我搏鬥。在那一次的衝撞裡，她說了一句話讓我完全清醒了：「難道你就不能讓我們痛苦嗎？難道你不能把痛苦的權利還給我們嗎？不是你說要尊重我們的情緒嗎？媽媽，我們在這個時候就是會懷疑自己、就是會迷失自己，因為我們還不認識自己呀。你知道你們對我們的完全相信，在這個時候有多可怕嗎？我們多害怕會讓你們失望？」我懂了，孩子只需要陪伴，她們不需要我們為她們移除痛苦。那天，我把我被傷害的感覺，也老實的跟她們說了，那一天，我們流的眼淚感覺像排毒。我們互相道歉，然後互相接納。我跟妹妹說：「我知道，現在這個時候，你就是會覺得自己不如人，這個感受我們尊重，也只能陪伴你度過。但是，我們打從心底相信你們倆的這個信念，請你們尊重。我們覺得你們不比任何人差的感覺，也請你們讓我們保有。」 妹妹還沒度過這個時期，但她的這段路不會走得像姊姊那樣顛簸。父母的最大弱點就是孩子的痛，有了孩子的接納，我想這次我和先生會勇敢很多。

書籍介紹

本文摘錄自《情緒界線：孩子人生必備的競爭力》，如何出版

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作者：賴宇凡

學校沒教的人際力，更要趁早學習！

樹立良好的溝通模範，建立健康的溝通習慣，孩子一生受用無窮。

成績好、學歷佳，不如會溝通

現代家長往往只知道擔心孩子的成績，覺得除此以外都是小事。可是，往往正是這些「小事」影響到孩子的成績、心情和作息。孩子能否管理自己在家庭、學校的人際關係，甚至會長遠地影響到孩子進入社會以後的各種能力，包括競爭力、合作力與領導力。

設立情緒界線，孩子未來才有可能出線！

孩子跟父母、兄姊、弟妹的相處模式，在學校會平行轉移成為與老師和同學、在職場則會成為與老闆、同事和下屬相處的模式。爸媽如果能教孩子學會設立情緒界線，有效而健康地管理人際關係，知道如何與在上位、平位、下位者交往，未來才有追求快樂與成功的技能。

當孩子的第一個老師和老闆

你會在這本書裡看見，如何當孩子的第一個老師和老闆；如何引導孩子不卑不亢的肯定自己的界線，同時尊重他人的界線，為往後他在職場中奠定良好的基礎。

特別單元

「選選看」情境練習題：提供各種情境下的實戰技巧，幫忙你看清自己的教養盲點。

「給成年子女的你」：身為父母的你，同時也是成年子女，這個單元幫助你看清自己的困擾，往往來自童年養成的不良溝通習慣。

本書特色

家庭教育對孩子的職場發展，超乎你想像的重要！

你和孩子溝通的方式，將會左右他處理人際關係的方式！

只有懂得如何守衛自己與他人的情緒界線，孩子才能在人際關係中不欺人也不被人欺，儲備未來的強大競爭力！

Photo Credit: 如何出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰