《情緒界線》：培養孩子的內在權威，不被同儕壓力擊倒

文:賴宇凡

小魏和小趙是同期進公司的,由於受訓時就認識,感情一直很好,每天中午都一起吃飯,偶爾週末還會一起出遊。最近開例會時,老闆總是稱讚小魏做事情很仔細,老闆還說要大家跟小魏多學習。小魏沒想到,帶著大家對他酸言酸語的人竟會是小趙。小魏與小趙合作案子時如果意見不合,小趙就會說:「這公司又不是你家開的,你那麼認真幹嘛啦!就那麼愛討老闆歡心哦!」中午吃飯時,小趙開始找藉口跟別的同事一起出去吃,小魏知道他們吃飯時一定都在講他的閒話。

小魏經歷的,就是職場上的同儕壓力。同儕壓力來自於一個團體對一個跟大家不一樣的人施壓,那個不一樣的人可能有不同的價值觀、個性、性向、做事的投入程度等。那個恐懼,就好似一眼望去一群斑馬裡,突然有一隻是紅條紋,那隻紅條紋的斑馬就很容易被老虎看上,變成被攻擊、被獵殺的目標。一個沒有內在權威的人,常會被同儕壓力擊垮,進而改變了自己,只為了跟大家一樣。因此,被同儕壓力擊倒的人,不只是沒有內在權威,他還可能會失去自己、否定自己。為了跟大家一樣,渴望得到大家的認可,所以改變了原來的自己,外在的壓力,現在轉化為內在的壓力。因為身體知道我們在假裝,如果這個內在壓力不釋放,人最終一定會生病。

小魏是一個有內在權威的人,他不想因為同儕壓力而改變自己,他就是一個認真、為公司著想的人,他要做什麼樣的人,不需要別人核准,他的滿足來自於把事情做好,而不是得到他人的認可。因此,小魏還是一樣認真、做事時還是為公司著想。老闆看小魏常一個人在辦公室吃飯,就開始邀他一起吃午餐,最後就把小魏升到總經理一職。

人和動物最大的不同,就是動物只有小腦、只有潛意識,動物的生命最高目的,就是生存。但是,人不一樣,人有大腦、有意識,所以我們生命的最高目的,並不只是生存,還有各自希望實現的夢想、過自己覺得美好的生活。每個人的夢想和想要的生活都不一樣,所以要實現自己的夢想、過屬於自己的美好生活,必須有跟別人不一樣的勇氣。而這個勇氣,不可能一夜就能得到,而是長久培養內在權威的結果。

所以,如果你不希望你的孩子被同儕壓力壓垮,如果你希望你的孩子敢夢敢活,那培養孩子的內在權威,就是做父母的首要任務。

父母、老師和老闆常會使用同儕壓力來管理孩子或下屬,其實是在挑動你那個害怕自己與他人不同的恐懼。做父母的可能會說:「你看,你姊姊給了我這麼大一個紅包耶。」老師可能會說:「你知道你同學都考得比你高分嗎?」或者老闆會說:「別人都加班到這麼晚才走耶!」但是,你如果了解這是很多人管理的技倆,如果你知道你是誰,不需要他人核准,那這個恐懼就無法被挑動,這個壓力,就不會成為你的負擔。

諮商小案例:

我們從孩子很小就教他們怎麼管理與我們之間的關係,所以她倆到學校跟老師相處,大多沒有大問題,跟老師的關係總是很和平。有一天學校發成績單,女兒得了比同學高的分數,同學跟她說:「哼!那還不是因為你是老師的寵物!」(Teacher's Pet:意即乖乖聽老師的話,所以受到老師喜歡的人)我正在揣測女兒會怎麼回應,她就說:「我跟她說,你怎知老師不是我的寵物呢!」(How do you know teachers are not my pets?)這就是一個有內在權威孩子所擁有的態度,她不需要跟別人一樣,她是誰無須她人核准。