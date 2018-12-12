《舞初心》：初到寶塚讓我最有感的，就是有如軍校般的生活管理

文：曹金鈴

忍耐與捨得放下——京都／寶塚

我非常喜歡到日本旅行，更常常一個人拎起行囊隨性走訪關東、近畿或北海道。從我第一次離家到寶塚念書以來，去日本就像走「灶腳」一樣有親切感。細數之前造訪過無數個城市，我最愛的還是京都，從17歲到70歲，去過的次數已經多到數也數不清，而且只要到京都，沒有例外，我一定會到元離宮二条城走走。

二条城建於16世紀江戶時代初期，是偉大的幕府將軍德川家康的權力象徵，充滿歷史刻印的城堡是日本百座名城之一，華麗裝飾的建築及特殊的「鳥鳴走廊」廣為人知，也被列為世界文化遺產，是古都京都的文化財之一。

偌大的城堡處處值得駐足欣賞，但是我獨獨鍾情於二条城中的枯山水庭園造景「加茂七石」，以簡約詮釋深遠意境，是這種日式庭園特有的藝術表徵。細沙碎石勾勒出簡單的紋理代表水的流動、日本四大名石—加茂川石則是山的概念，不論從哪個角度看，都有如充滿禪意的一幅畫。坐在廊簷下，我最愛享受眼前這份怡然與寧靜！

2016年隆冬，我再次來到二条城，走過繁花怒放的梅林，冬日的枯山水庭園格外有一層俗世塵囂之外的超然空靈，凝視沙海裡若有似無的波紋，彷彿流水帶著我不斷擴散延伸，縱然腦海裡有萬般思緒也隨即沉澱下來。在這裡半小時，枯山水的魔力便帶給我煥然一新的祥和與自在。我不禁想像，德川家康是否就是在這庭園裡靜坐冥思「無比的謀略，無情的忍耐」的道理？

記憶中第一次來到京都二条城，是考上寶塚音樂學校之後，領到一張通行於寶塚到京都間各站，不限次、不限時的免費車票。隻身在日本念書時，只要放假，這張車票便帶著我沿著鐵道，來來回回於學校與京都間，一路陪伴著我十七歲的舞蹈夢。

1962年台灣開設了第一家電視台「台視」，《群星會》又是當中最受歡迎的歌唱節目，因為慎芝阿姨的提攜，我開始固定在《群星會》中表演舞蹈，同時就讀於世界新聞專科學校（現世新大學）五專部，因此赴日本之前，我已經小有名氣。

另外，我也要感謝在京都大學教書的易教授，他是我父親的高徒，只要回台就會來家中拜訪，如果不是易教授當時看到我的舞蹈潛力，建議父親讓我到日本寶塚深造，我的人生也不會因此全然改變。

回想在寶塚修業的4年間，不但是人生的轉捩點，也促使我的舞蹈基礎再向上大躍進。首度離家的我，從生活大小瑣事中培養獨立人格，在學校嚴厲的規範下，學習到凡事都得忍耐，包括勞力的付出、謙卑的姿態、自尊心的收放，尤其得放下以往的榮耀光環，捨得拋開過去並歸零，重新開始的耐性與調適……

德川家康能忍人所不能忍，或許是悟出即使曾經滄海也能重新優游於水之中，然後再壯大自己，再度徜徉於天地之間，德川家康都能忍、能等，更何況是區區的小我？

寶塚歷史悠久，不論是專業或生活品德上皆以嚴格聞名，但只收18歲以下的生徒，因為我的年齡逼近，所以父親同意只要我考取，就讓我辦理休學，赴日本深造，後來我才知道每一年都會有3000人應考，一同爭取50個名額。

記得我在一陣慌亂中抵達日本，臨時抱佛腳的自選歌曲是《乘著歌聲的翅膀》，自選舞是《小放牛》，我又唱又跳，一會兒扮男聲，一會兒扮女聲對唱，中間穿插自編的舞蹈，以我從小學習的芭蕾舞為基礎，表現創意的中國現代舞。在最後的面試關卡中，還有一段日文自我介紹，不識日本字的我全靠死背，結結巴巴的唸完。

我想我的舞蹈應該是極富潛力的。寶塚櫻花綻放的時節，我在榜單上看到自己金榜題名，雖然萬分開心，但不能否認我當時有一種「沒考上大不了回台灣繼續念書，並在《群星會》表演」的備胎心態。

直到我發現身邊落榜的人失望的默默垂淚，就連考上的人都因為慶幸與感恩而喜極而泣，有人承載著三代期望，終於盼到孫女加入寶塚，還有媽媽和女兒兩人當場抱頭痛哭，我後來的室友愛子是廣島唯一入選的，當然也忍不住紅了眼眶……

如果我知道寶塚經驗將帶來極富啟發性的收穫與轉變，當下怎麼可能淡定得了？櫻花樹下的我也定要加入痛哭的行列，那是多麼值得慶賀與紀念的一刻啊！

初到寶塚讓我最有感的，除了國際水準的舞蹈教學，就是校內嚴格實施的上下級生的尊卑階級，以及有如軍校般的生活管理。我提心吊膽的謹記遇到上級生必須九十度鞠躬，還要誠心問候的禮儀。尤其我們新生被分配到位在最高樓層的4樓宿舍，樓梯間不知得遇到多少上級生、研究生和專科生，一天下來鞠躬哈腰的次數不下上百次，才沒幾天我就練得一身好腰力，並抓住鞠躬時身體使力的方式與訣竅，但大家仍視往返宿舍為畏途，只有盡量減少上下樓的次數。

以前我在家中是父母的掌上明珠，自由自在地在長輩的寵愛中長大，我的童年順遂快樂，要什麼有什麼，讓我得以全心全意的專心在舞蹈上，連拿起掃帚掃地都不曾有過，遑論自己洗衣、整燙及負責所有生活學業上的事，包括決定要不要補習、繳費、如何解決交通問題等等，都是母親早早幫我打點好，這些都是我不曾操心煩惱過的瑣事。

入學後我有各種的不習慣，以及對日本禮俗的不熟悉，而且又是當年唯一的外國籍生徒，剛開始日文程度仍在摸索階段，加上大而化之的脫線個性，在磨合的過程中鬧出了不少笑話，被叫去訓話的次數不勝枚舉。因此我學會的第一句，而且強迫自己一定得背得滾瓜爛熟的日文就是道歉：「非常抱歉，以後我一定會注意，請您多多指教。」（申し訳ございません。以後、気をつけます。まだ、よろしくお願いします。）

一夕之間我從茶來伸手、飯來張口的大小姐，到日本變成老是出錯和挨罵的下級生，隨時隨地都要畢恭畢敬、保持謙卑的態度，放學後還要負責打掃跳舞教室和大禮堂，跪在地上用抹布慢慢擦，還得仔細清理老舊地板縫隙裡的灰塵，必須做到一塵不染的地步，因為大家都是赤腳練舞，如果稍有差池，就會面臨被懲戒處罰的命運，在我看來下級生簡直就是童養媳的待遇！

神奇的是，在寶塚時，年輕的我忍下來了，同時也一併接受「童養媳」那凡事都得忍耐的態度，我把九十度鞠躬視為練習核心肌群、打掃洗衣是訓練日常自律、常常被處罰要道歉，就當成有人幫忙學習日文會話的好機會吧！

第一次過團體生活，我經歷了一場震撼教育，父母遠在千里之外，我不得不面對現實、對自己負責，學習獨立與堅強，必須照顧好自己才能專心於我喜愛的專業科目的研習上，那是眼前最重要的事。

在日本嚴謹的學習環境裡，我成熟長大，從事事依賴母親的嬌嬌女成為能夠反思自省的人，在舞蹈的技巧上我學習如何與肢體對話，寶塚的生活磨練，讓我學會如何與內心對話，更貼近自我，自主人格於是發芽茁壯，不再依賴，我能夠自在的獨處，享受一個人的時光，不會驚慌失措或欠缺安全感。我知道獨立自主的人，即使一個人也能夠面對未來的一切了！

此外，同學中高手如雲，歌唱舞蹈等表演藝術的課程讓我大開眼界，有如劉姥姥進大觀園，驚訝於舞蹈還有許多深奧寬廣的領域，我還未曾觸及，欣喜於來到寶山般的勝地，絕無可能空手而歸，不論我在台灣曾經如何有名氣、有何本領，來到寶塚這片我一心嚮往的樂園，我誠心誠意放下過往的明星光環，甘心回歸初始的狀況接受琢磨，重新歸零，從頭來過！

關於寶塚歌舞劇團

寶塚創辦人小林一三先生是日本偉大的鐵道大王、經營之神，創建阪急電鐵之後，為了提高電車的搭乘率，致力於鐵道沿線的經濟發展，除了開設日本首家與車站共構的百貨公司「阪急百貨店」以及創設東寶集團外，他於1911年開發的「寶塚新溫泉」，其中的室內游泳池在20世紀初並未受大眾青睞，2個月後小林先生靈機一動，化危機為轉機，將泳池填平改造為觀眾席、更衣室變身為舞台，並成立寶塚歌舞劇團以吸引遊客。

1914年共17位寶塚女孩首度在此登台公演，從此展開了寶塚歌劇團的百年歷史，而我有幸參與其中，成為寶塚的一分子。

1947年以來寶塚固定錄取40名學員，只有1998年在原有的花、月、雪、星組之外，新增宙組時，錄取人數曾增加為45人，但之後又恢復為40人。錄取率不及5%。寶塚音樂學校號稱日本最難考的學校之一，在日本素有「東有東大，西有寶塚」的說法。

寶塚的校訓「清純、正直、美麗」是小林一三先生的教誨，在這裡學習的少女不只要鑽研基本的演藝技能，還要注重禮儀與規範，歷年來寶塚培育出許多藝界明星，如在《阿信》飾演中老年阿信的乙羽信子，演出60年代著名電影《宮本武藏》，至今仍活躍藝界、有「最美的奶奶」之稱的八千草薰，後來知名的大地真央、黑木瞳、天海祐希等人都接受過寶塚的訓練與薰陶。

德川家康多能忍耐呢？

日本戰國時代織田信長、豐臣秀吉與德川家康並稱「戰國三傑」，他們對「杜鵑不啼」的態度，突顯出不同的特質與態度。

織田信長：杜鵑不啼，殺無赦（鳴かずんば殺してしまえホトトギス）。

豐臣秀吉：杜鵑不啼，想辦法讓它叫（鳴かんずば鳴かせてみようホトトギス）。

德川家康：杜鵑不啼，就等到它叫（鳴かずんば鳴くまで待とうホトトギス）。以此突顯德川家康擅長隱忍，等待時機到來。

書籍介紹

本文摘錄自《舞初心：曹金鈴返璞收圓的人生》，圓神出版

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作者：曹金鈴

身心自在，是人生最美麗的平衡。10年前，曹金鈴是全神貫注優雅的舞者，今天的她，教大家輕鬆的和自己身體對話。只需10分鐘，你便享有身、心、靈的平靜，歡愉和自在！

知名舞蹈家曹金鈴年屆70，回首10年前因為多年習舞所累積的運動傷害，讓她全身僵硬，無法自由運用身體。曾經是生命中最重要的事——跳舞，竟成了她最大的負擔！

於是她利用這段時間踏遍世界各地，去印度學習肚皮舞，也到峇里島克服旱鴨子的心理障礙，更遠赴新疆天池西王母祖廟朝聖。她不斷探索生命的真諦，也體悟到舞蹈帶給她的影響與喜悅，最重要的是，重新拾回舞蹈的初心。這是這10年間她最大的收穫。

因此她設計出一段簡易體操，不分年齡性別，都能在簡單卻別具巧思的動作中，獲得肢體的伸展與紓解，重啟與身體的對話。她要帶領讀者在每日10分鐘的肢體活動中，獲得最完美的體態，尋回最平衡的身心狀態。

「蹉跎了十多年的光陰，我想，人生70才開始，重新出發，或許任何時候都不嫌遲！」

本書特色

台灣第一位留學寶塚音樂學校，進入寶塚歌劇團，也是破紀錄的超長彩帶舞創始者，知名舞蹈家曹金鈴在習舞超過半世紀後的人生體悟！

沉澱10年後，曹金鈴找回舞蹈的初心，拿出舞者的態度，與身體進行真誠的對話，並將多年所學，融會成10分鐘的身心靈平衡操，帶領讀者與身體對話，重獲平衡。

特別收錄24節氣小提醒，讓你在每個時節都能檢驗自己的身體狀況，把自己調整到最佳狀態，迎接每一個值得期待的歲月！

Photo Credit: 圓神出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰