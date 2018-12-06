沈大使請問您用過臉書嗎？駐外館處大頭貼改「Taiwan」有何不妥？

文：TaiwanWarmPower

最近大家可能有看到新聞，我們的駐外館處為了推動公眾外交，建立可清晰辨識的品牌，因此有許多外館的臉書專頁分別在大頭貼改以「Taiwan」為主的圖樣及名稱。

不過也曾經是外交人員的沈大使呂巡質疑，他認為在正式用語上，這樣的語意是不妥適的稱呼，他也從沒看過外交用語這麼簡化。

沈大使說：「一個代表國家的機構可以這樣使用？這樣改下去簡直是笑話。」

嗯，不知道沈大使您有沒有用過Facebook呢?

我舉幾個例子給您看：

這些分別是英國、法國、德國還有以色列駐外館處的官方臉書，用的名稱跟我們的外館也一樣。

我當然不是要質疑沈大使您的英文能力，您講的也沒錯，在傳統外交的正式場合當然不會有人這樣用，不過時代變了，在網路世界，清晰可辨又簡短的用語是必要的，目的就是要建立可以辨識的「品牌」。

外交必須要適應環境

其實數位外交是現代國家不可或缺的外交政策。這個世界的運作方式在網路時代已經有很大的不同，網路世界目前擁有超過30億人，國家和非國家實體都在同一個線上空間中爭奪影響力和權力。

數位外交能增加傳統外交領域的說服力和及時的補充，並且可以幫助國家推進其外交政策目標，擴大國際影響力。

第一個設立專門的外交部門是美國國務院，國務院在2002年創建了eDiplomacy專題小組。此專題小組後來更名為eDiplomacy辦公室，該辦公室擁有150多名全職社交媒體員工在，其中約一半致力於與eDiplomacy相關的工作，成立了eDiplomacy辦公室是的目的為了克服導致911襲擊的知識障礙，並提高國務院溝通和分享知識的能力。

國務院甚至還有一個名為Diplopedia的維基百科的內部版本，其中有超過14,000個條目，讓美國的外交人員能夠快速搜尋相關的知識。

台灣的嘗試

其實沈大使您如果看看我們外交部還有駐外館處的臉書，真的會發現很多在外第一線的外交人員，除了要懂得一般傳統的外交方式之外，還必須要具有攝影、美編、做影片甚至跟各國民眾互動的能力，這些都已經超越了傳統外交的圈子，我覺得這些外交人員值得您的鼓勵。

舉例而言，巴布亞紐幾內亞是一個目前不太有台灣人會去旅遊的國家，但是在今年APEC年會期間，外交部透過官方臉書的行銷，讓將近7000名巴紐人對單一貼文按讚，觸及度是用傳統投書方式無法達到的範圍。

台灣是一個在傳統外交領域被封得死死的國家，網路的興起給我們的外交人員以及人民一個直接跟外國接觸的機會，由於我國的外交處境，我們在世界各國的駐外館處用的都是「台北經濟文化辦事處」的名義，相較起來，在網路世界中能夠提升到以「台灣」為名，除了前進一步之外，更重要的是可以讓各國民眾瞭解到究竟是在誰互動，因為在公眾外交的領域之中，品牌名稱的建立與行銷是相當重要的。

如果沈大使您有臉書的話，歡迎來TaiwanWarmPower按讚。

本文原發表於TaiwanWarmPower

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰