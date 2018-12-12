《媽媽，對不起》：面對滿口「不要不要」的失智母親，實在難以保持冷靜

文：松浦晋也

照護親人的痛苦

母親健康的時候，我們可以彼此揣摩對方的想法，避免衝突地相處愉快，但母親失智以後，就沒辦法再像過去那樣靈犀相通了。雖然失智，但聲音和表情這些表面上的個人特質並不會立刻出現變化，就和過去一模一樣。外表和過去一模一樣，行動卻變得讓人無法理解，所以怎麼樣都會發生情緒性的衝突。也可以說過去靠著對彼此的熟悉而建立起來的信賴，變質成了依賴。

由親人進行照護時，不管是照顧還是被照顧的一方，都無法徹底排除這種依賴的心情。那該怎麼辦？只能求助於專家。

非常幸運的是，就在母親頻繁失禁的時期，我開始利用政府的長照制度，請居家服務員到家裡來協助。居服員說：「漏尿墊這種東西由親人提出要求，每個人都會感到排斥啊。我們來鼓勵她使用，讓她慢慢習慣吧。」

進入7月，母親正式前往日間復健中心時，居服員也開始正式進行照護了。即使家人要求，也出於依賴感而不肯聽從的事，由外人避免傷害自尊心地委婉說服，母親就願意答應。在這些居服員的協助下，母親雖然是勉為其難地，但開始主動使用漏尿墊，我總算從每天清洗好幾件內外褲的生活中解脫了。

居服員K女士說：「松浦奶奶算是情況很好的，我以前協助的家庭裡面還有更嚴重的。也有人不只是小便，連大便失禁的內褲都藏起來。應該是覺得『好丟臉』『不想被人看到』吧。可是一旦藏起來，居服員就很難找到。然後過了好一段時間，才從壁櫃角落還是櫃子深處挖出一堆沾滿乾硬大便的內褲。」母親還沒有嚴重到會把沾到大便的內褲藏起來的程度，但後來失禁的症狀仍緩慢地持續惡化。2015年秋季，母親失禁的量增加，貼在內褲的漏尿墊應付不來了。早上醒來的時候，無法吸收的過量尿液弄髒了床鋪。這樣一來，就只能穿成人紙尿布了。也許是因為「尿布」聽起來很屈辱，在照護的領域，一般都使用「復健褲」這樣的名稱。我為了挑選盡可能穿起來舒適的種類，做了許多功課，最後買了吸收量300毫升的復健褲給母親，但也遭到母親激烈地抗拒。

「誰要穿這種東西？我才不要穿這種一大包又粗粗的東西。」

「可是如果不穿，就會漏出來啊！」

「不要就是不要，打死我都不要！」

到了這時，我已經漸漸發現母親的抗拒是出於不願意改變生活習慣的心理。不論是讓她去日間照顧中心，還是使用漏尿墊和復健褲，改變過去熟悉的生活，都讓她痛苦萬分。

體驗太空人的感覺

但即使理智明白，感情也不是這麼一回事。面對滿口「不要不要」的母親，實在是難以保持冷靜。

「這觸感這麼糟，你自己穿穿看！誰能穿這種東西啊！」

「穿穿看？穿就是了吧？只要我穿，妳就肯穿是吧？」

真的是幼稚到家的對罵，但當時我也氣昏頭了。我當場脫下褲子，在母親面前穿上自己買來的復健褲。

「看，不就能穿嗎？」

母親嘀咕：「怎麼這樣⋯⋯」「可是⋯⋯」

「我要就這樣穿上一整天。既然我都能穿了，媽沒有道理不能穿。妳也要穿，知道嗎！」

這天我就這樣穿著復健褲過完一天。因為不光是氣昏頭，其實我也很好奇。太空人在換上太空衣進行艙外活動時，都會穿上成人紙尿褲，這樣就不必在最久長達7小時的艙外活動時憋尿了。這是了解穿尿布感覺的大好機會，因此我實際穿著尿布解尿。嬰兒紙尿布也是如此，最近這類產品都使用高吸水性高分子，可以徹底吸收水分，沒有任何濕答答的觸感，技術的突飛猛進讓我佩服不已。

要是母親就這樣願意穿上復健褲，就有了完美的結局，但畢竟母親一回頭就會忘記剛發生的事，因此事與願違。後來還是靠著居服員耐性十足的勸說，才讓她願意主動穿上。

然後一個問題才剛解決，下一個問題又接踵而來，母親開始把用過的復健褲丟在後門地上了。復健褲如果吸滿了尿，由於量很多，味道也頗濃厚。以前母親都把漏尿墊丟在房間的垃圾桶，但因為很臭，後來便拿出房間外面丟。後門戶外放了一個垃圾桶，我叫母親丟在那裡，但她似乎懶得走出去外面，就這樣直接扔在後門內。

一早起床，把丟在後門前吸滿了尿的復健褲拿去外面的垃圾桶丟，成了我的工作。問題是我們家還有一隻老狗，我們教牠在走廊上的尿墊上小便，早上會更換新的。如果只有狗的小便味道，那還可以忍耐，或是只有母親的尿臭味，還有辦法忍，但這兩種加在一起，味道實在⋯⋯每天早上處理狗用過的尿墊、人用過的復健褲，成了我的例行公事。

一個人與一隻狗的尿騷味雙重攻擊，足以讓人一大早就憂鬱到家。

相關書摘 ►《媽媽，對不起》：無止境的照護壓力，讓我終於對失智母親動手了

書籍介紹

《媽媽，對不起：獨身中年大叔的照護奮鬥記》，圓神出版

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作者：松浦晋也

譯者：王華懋

面對被丟得滿地的冷凍食品，長久以來的壓力終於爆發！「我……我忍不住打了我媽！」

這樣的情節看似遙遠，但在日漸高齡化的社會裡，這或將不是特例，而是人人都可能面臨的親情難題。想一肩扛下，可現實竟如此艱難。想要逃避，卻又割捨不下那個曾經如此愛你的人……一個從事科學報導的男記者，以理性卻又率真的筆法寫下自己的親身經歷，你我都將感同身受！

松浦晋是一位與母親同住，過得自由自在、五十多歲的單身漢。萬萬沒想到，年輕時精明俐落，盡情享受人生的母親，卻在晚年患上了失智症。從事科學報導多年，凡事講求合理及邏輯，面對行為舉止無法用理性來分析的母親，他開始體會到一個單身男子照顧患病母親的難度有多高。打開家門看見如戰場般的髒亂環境、打開存摺看見不斷減少的餘額……

母親似乎變成和從前完全不同的另一個人，像個失控的孩子，永遠在挑戰理智的極限……這讓他彷彿置身於壓力鍋中，擔心隨時都會爆炸。他如實的寫下自己的經歷，讓更多人知道老年照護的現實與糾結，也讓身處相同境遇的讀者更從容的看待漫長的照護生涯，不再是只能對著被照顧的親人說聲：「對不起。」

Photo Credit：圓神出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航