《新韓國人》：韓國藝術如何、為何、何時啟航，並在國外港口受到歡迎

文：麥可・布林（Michael Breen）

獲得肯定的奇蹟

他們的電影讓你想打電話給爸媽，並讓你離開電影院的時候，希望自己成為更好的人。

如果現在去問南韓中學女生長大想做什麼，或是希望嫁給什麼樣的人，答案很可能是她們想當明星，然後和主廚結婚。父母很難接受這樣的答案，他們還是覺得女演員私下兼差，當有錢人的「私人伴遊」；至於廚師？似乎不過幾星期前，廚師才開始裝腔作勢。律師、醫生或牙醫不是比較好？

表演者和藝術家聲望提高或許是最近才出現的潮流，不過也是可以預期的（雖然我不知道有誰這樣預期），有了財富和自由，藝術家開始受到矚目，即使許多人還是窮困潦倒，受到壓抑。在穩定的資本主義民主國家，政治家、教授和牧師往後排移動，吟遊歌手和音樂家走到前排，受眾人喜愛，附庸風雅的專業人士和高階管理人員也與他們往來。或許這樣的趨勢會越來越明顯，今天的南韓人已經不再擔心害怕或是受到驅趕，也有更多空閒時間，美麗和創意點亮幽暗的小巷。政客還是會出名，但是漸漸為人淡忘，其中很少人受青睞，除非有人成功完成統一大業。在說故事的人和提供夢想的人旁邊，政府官員頓時黯然失色。

今天的南韓人把很多心力放在俊男美女和社會名流之上，以至於認為自己有權利挖掘那些人的私生活。女演員黃秀貞（Hwang Soo-jung，音譯）在電視歷史劇《醫道》裡飾演端莊賢良的女主角，深受觀眾喜愛，將她視為理想的韓國女性，後來得知她與已婚同居人涉嫌吸食安非他命，又憤怒地將她除名，她出獄後沉潛5年才悄悄復出。歌手白智榮（Baeke Ji-young，音譯）與經紀人的性愛光碟曝光後，演藝工作也停滯大約五年。被粉絲圍剿最慘烈的例子是韓裔美國人朴載範（Jay Park，音譯），他因為想家，私下和朋友在5年前的對話被網民挖出，後來不得不退出男團2PM，有人甚至發起請願活動，要他以死謝罪。他只不過說：「韓國好甲（gay）……我討厭韓國人。」他後來單飛復出，同時擔任製作人。

贊助藝術的資金越來越多，到處都是藝廊（這裡有一個小祕訣，如果你想開咖啡店，只要說那是藝廊，就有資格領取當地政府補助）。南韓藝術家在國際間產生影響力，例如軍政府獨裁時期出現的抗議藝術，叫作「單色畫」，一般人也許比較陌生，但是藝術界許多人士認為那是20世紀末最重要的藝術運動。城市建築的大廳或是前方都有雕塑（法律規定超過一定高度的建築必須擺放雕塑），其他形式的藝術也越來越受歡迎，才藝比賽的參賽者繞著街頭排兩圈。這樣的發展是越來越多人從事文化活動的必然結果。

但是也是在文化的領域，發生始料未及的事。正如我先前提過，南韓的崛起是奇蹟，因為實在很不容易，也因為他們隨時都可能偏離航道。假使工業是第一步、民主是第二步，那麼韓國的故事是透過文化完成，此處是指最廣義的文化，從文化的表現形式傳到海外，到世人對韓國人感到熟悉，就像對澳洲人和法國人一樣，南韓的特色受到尊重和歡迎。

相較於外界以奇蹟形容的經濟成長和民主發展，文化受到世人關注和接受，在韓國人眼中更是奇蹟，他們自己都無法置信，更不用說解釋。但是事實確實如此，這令他們驚奇不已，代表他們的獨特有其長處，也合乎時宜，韓國人向來告訴自己他們獨一無二，卻不知道除了獨特語言的表象之外還有些什麼。他們習慣把自己形容為井底之蛙，與眾不同，孤孤單單，不確定外面的世界長什麼樣。他們心想，也許獨特不是好事，尤其是世人只認識李承晚、朴正熙、金日成、文鮮明、金正日這些惡名昭彰的韓國人的時候。他們始終不懂自己身上有什麼讓世人喜歡並欣賞的特質，現在外人靠在井邊，幫助青蛙爬出，只是青蛙不知道為什麼。但是他們會學習，這將是對他們的肯定。

當然，就像其他社會一樣，韓國人早就喜歡並欣賞自己的藝術、音樂、文學、電影和電視，並且正如我們預期的，在近代受到海外文化影響，尤其是美國文化影響的時候，他們努力保留自己的傳統文化。其中的故事十分有趣，但是我們這裡的主題不是韓國人如何詮釋生活或從事什麼娛樂活動，而是探討韓國藝術如何、為何、何時啟航，並在國外的港口受到歡迎。

裡頭包含三個層面，第一個是文化的商機，我們可以看到在海外最具影響力的藝術形式，至少就現階段而言，都是由大企業把持；再來是政府也提倡所謂的「軟實力」，不過主要是為了經濟而推動文化出口的風潮；最後當然是深具才華的藝術家，他們不但在自己的領域發光發熱，也有力地反駁對本土教育制度壓抑創意的指控。

其中蘊含的是集體的驅策力量，推動南韓人向外發展。

以音樂為例，自從1992年，20歲的徐太志（Seo Tae-ji，音譯）混合饒舌、搖滾樂和傳統音樂，為南韓樂壇注入新風格開始，娛樂圈就一直在大聲問，南韓的歌手什麼時候會在美國走紅，「英國人入侵了，什麼時候換成我們？」從這個問題可以看到成功的渴望，就像其他領域的藝術一樣。每年諾貝爾委員會宣布文學獎得主，記者都在詩人高銀（Ko Un，音譯）住所外待命，立博（Ladbrokes）曾經在2015年開出二十比一的賭盤，結果宣布的得獎者是他們從來沒聽過的外國人，他們心想：「還有沒有其他人可以推出去？」

這個問題透露出國族主義的不安全感，與一般的職業抱負無關，也並非出自藝術家本人的渴望。

「成為世界知名作家的重要特質，是擁有一種特殊的自信，也是強烈的信念，相信自己寫的東西有價值。」高銀的英文譯者安東尼修士（Brother Anthony）如此表示。

高銀到國外與其他非常知名的作家見面，諾貝爾文學獎得主那類的作家，他們馬上認出他是「和我們同類的人」，即使語言不通。他就是有那種國際知名作家的氣勢。韓國人完全無法理解這點，一般韓國人會意識到外國人和他們不一樣，馬上就感到無所適從，甚至覺得自己不如人，乾脆放棄溝通。高銀獨來獨往，就像所有偉大的作家那樣。在韓國的社會，拒絕按照社會慣例做事的人會被排除在外，他的朋友很少，幾乎沒有朋友。

尋求認可是集體的渴望，似乎鑲嵌在他們的靈魂裡，雖然沒那麼詩意的解釋也許比較容易理解。如果從上幼稚園開始，學校就教導我們，你所做的一切都是為了國家，優秀的人才要出國比賽，為國爭光。小金洙帶著銲接工具、小真鎬穿著芭蕾舞鞋，他們不只是媽媽的小孩，還是韓國隊成員，老師會幫助他們得獎（這兩個人真的做到了，2013年，南金洙〔Nam Jin-soo，音譯〔在萊比錫舉辦的國際技能競賽得到銲接金牌；2012年，元真鎬〔Won Jin-ho，音譯〕在開普敦國際芭蕾大賽〔Cape Town International Ballet Competition〕獲得冠軍）。

當然，除了成功的渴望，運氣和其他魔法也有幫助，伯尼・趙在2009年年初取得蘋果iTunes韓國歌曲的國際經銷權之後發現這件事。南韓的流行樂在亞洲越來越受歡迎，2006年，寶兒成為首位登上日本流行音樂排行榜的韓國歌手；隔年，Rain是第一個在日本最大的東京巨蛋舉辦個人演唱會的韓國歌手。像往常一樣，他們以為最好就是這樣了，但是接下來發生意想不到的事：

當時在南韓，下載和串流是分開銷售，下載一首歌大約是60美分。但是2008年夏末，南韓的音樂入口網站聯手，決定把下載和串流音樂綁在一起，全世界沒有其他地方這樣做過，甚至到現在都沒有。基本上，這代表你只要每個月付幾美金訂閱串流音樂，就可以下載，使得下載每首歌的價錢降到大約6美分。南韓的數位音樂有92%轉移到這種下載加串流的市場。

這個決定似乎強化無法靠音樂謀生的觀點。幾世紀以來的外國訪客發現韓國人熱愛音樂和歌唱，但是那是社會低層從事的工作，像是妓生或是四處遊蕩的吟遊詩人。其中歷史悠久的表演形式稱為板索里（Pansori），歌手巡迴各地，在戶外演唱民謠，一次可能長達數小時。板索里歌手以唱、喊、說（可以想像為饒舌）的方式描述故事，這麼做一部分是為了談論上層階級，並且用只有下層階級才能完全理解的方式抒發情緒。1993年，導演林權澤（Im Kwon-taek，音譯）拍攝的電影《西便制》（Sopyonje）把這種傳統曲藝形式引介給下一代，電影裡的板索里歌手把女兒弄瞎，好讓她留在身邊，發掘她的藝術靈魂。

到了現代，西方音樂改變大眾流行品味，許多南韓藝人最早是在美國軍事基地表演。1970年代，領導經濟革命的純粹主義者認為搖滾樂會敗壞年輕人的道德，這也是搖滾樂史時常出現的主題，因此著手審查（為了保險起見，他們也禁止男性蓄長髮，並規定女性不得穿著長度短於膝蓋20公分以上的迷你裙）。搖滾樂大師申重鉉（Shin Joong-hyun，音譯）因為不願配合寫讚頌朴正熙的歌曲，遭到騷擾，後來他們以吸食大麻的罪名將他逮捕、虐待並監禁，他的歌則被列為禁歌。除了他之外，還有其他歌手的事業遭到摧毀。1980年代，即使出現在電視螢光幕，表演舞台有豪華背景和乾冰的歌手也只能勉強維持生計。1987年的一個晚上，我和同事跟隨知名歌手仁順伊（In Soon-i，音譯）的表演行程，她先在漢城市區兩個不同的場地演出，然後到1小時車程外的仁川，接著再回到漢城的另一頭。大約凌晨1點，我們在從仁川返回漢城的高速公路上跟丟。她當時已經相當出名，還需要這樣奔波表演，讓我們覺得很驚訝。顯然這個行業的錢無論到了哪裡，沒有太多是進入藝人的口袋。

1990年代網路興起，CD市場崩解，製作公司開始把重心放在數位音樂銷售、現場表演和海外市場上。幾齣電視劇大受歡迎，配樂因此出口到亞洲，甚至更遠的地方。

但是，隨著2008年下載音樂的價格下跌，越來越多歌手轉向海外市場，例如在iTunes下載，每首歌是99美分。正好這個時候，網路替他們開闢一條新路，歌手可以用臉書、推特和YouTube宣傳，國外粉絲和部落客也能形成社群網絡。

2009年的一個星期天早上，在南韓為西方音樂刊物撰寫文章十多年的記者馬克・羅素（Mark Russell）坐在巴塞隆納昏暗的咖啡館裡，聽到熟悉的音樂。他寫道：「曲調輕快明亮，與一般西班牙流行樂使用的和弦不太一樣，接著我聽到韓語歌詞。我問來自加泰隆尼亞的中年調酒師為什麼播放韓國流行樂（K-POP），他聳了聳肩，說因為他喜歡，沒什麼大不了。」

韓國流行音樂越來越受歡迎，大型娛樂公司持續發掘並培訓年輕藝人，訓練內容包含安排一些人到首爾的國際學校念書，以確保他們能夠唱出沒有腔調的英文。音樂出口總值從2009年的3100萬美元，到接下來5年內，每年都成長將近60%。

年輕粉絲遠至祕魯和芬蘭都有，不過最初並未受到太多注意。2011年，SM娛樂（SM Entertainment）在巴黎舉辦演唱會，門票售罄後，法國的韓流粉絲組織快閃行動，要求加場演出，首爾許多專家都認為那是音樂公司的宣傳手法。結果並不是，是真的。以下是2015年一篇海外樂評的摘錄，我們可以藉此略知端倪：

這個週末，我在紐澤西州紐華克市的BIGBANG演唱會學到一件事，那是我看大型演唱會二十多年下來從來不知道的，也就是如果想舉辦一場成功的演唱會，你要把每首歌當成最後一首歌來唱。 當然，如果你是南韓最受歡迎的男子團體，從數字上來看，還是全世界最受歡迎的男團；如果你有那種體能，不但能一絲不苟地跳完整支曲子，還能加入即興體操表演；如果你有大量煙火和彩紙，大約每3首歌就爆發一次；如果你有12名舞者，絕對都很有幫助。但是這個非常可愛、討喜、獨特的5名潮男組成的團體，把每一首歌帶到火山的頂峰，極盡所能地讓表演精采震撼，精確唱出每一句歌詞和饒舌，同時加上微妙的暗示動作，讓兩萬名女性和女孩瘋狂尖叫（沒有未成年不宜的舉動，但是非常熟練巧妙，靠著魅力十足並偶爾推動骨盆，效果極佳）。 …… 雖然南韓流行樂還沒有完全發光發熱，不過在美國比較沒有突破上的問題。不僅限於會講韓語，或是文化上有連結的粉絲，BIGBANG的歌詞不需為不懂韓語的人翻譯，世界各地的人都能了解這個團體的核心特質，包括演唱和饒舌時一字不差、唱對所有音符（好吧，是大部分唱對，但是已經足夠，一點點走音對男團來說有差嗎？），並用自古以來所有男團使用的招數展現他們的可愛。我有提過他們很可愛嗎？真是他媽的可愛。我看過很多男子團體的演唱會，也針對這個主題寫了不少文章，我可以持平地說，到了這把年紀，我從未看過像BIGBANG這樣發揮得如此淋漓盡致的男團。既展現每一位團員的優點和個性，整體表演又如此完美無缺，無論是麥可・傑克森啟發的舞步還是戲劇性的節奏藍調和聲。

十幾歲出頭的青少年對明星的仰慕是遙遠但強烈的暗戀，啟發了性與個人意識，這也是男子和女子團體的功能。南韓的男團和女團正在全球舞台做這件事，深深為之著迷的孩子可能一輩子對某些歌手存有依戀，尤其是伴隨他們成長的音樂。

在被成年人弄得亂七八糟的世界裡，藝人彷彿了解青少年的不安全感、故作姿態和叛逆行為。PSY就是占據這個部分：他成名十多年之後變胖，不過2012年，他的〈江南Style〉突然走紅，打破南韓流行樂和全世界YouTube的紀錄，使他跨越各種藩籬。一天深夜，我和幾名同事從尼斯機場搭計程車到摩納哥，司機是法國人，對韓國幾乎一無所知，但是他是〈江南Style〉的專家，他知道江南是首爾的高級區域，也知道音樂錄影帶的兩名配角是南韓知名諧星（他說得沒錯，那兩名諧星本來比PSY還有名）。我說PSY可能只紅這麼一首歌，他不同意。他說以前或許是這樣，因為成功取決於制度。他用英語說：「現在是靠粉絲和YouTube。他的歌還是會受歡迎，也許沒那麼紅，但是他不會消失。」

這類故事聽起來雖然神奇，令人感到意外，彷彿是一夕之間發生，卻必須仰賴一定的經濟基礎。這就是為什麼，至少在上帝創造YouTube和電視實境秀之前，這樣的故事不會在第三世界出現。另一個因素是努力，南韓的成功故事背後，通常都可以看到專注與汗水。韓國流行歌手能夠走紅，是靠著娛樂公司經營的造星工廠，他們在美國、亞洲和南韓甄選年輕人才，花多年時間培訓，並與撐到最後的人簽訂長期合約。在背後支持的網絡也很努力，〈江南Style〉之所以成功，很大一部分是靠著事前的準備工作，也就是所謂的「播種」，他所屬的經紀公司YG娛樂（YG Entertainment）透過其他藝人（包括BIGBANG和2NE1）的粉絲，建立出高達250萬人訂閱YouTube頻道的粉絲團。

南韓電影背後也可以看到類似的故事，其歷史可以追溯到日據時代的無聲電影。1926年，一部叫作《阿里郎》（Arirang）的電影（以韓國地下國歌的民謠為名），劇情包括男主角遭到日本警察嚴刑拷打、女主角被親日分子強暴，開啟了接下來10年的反日電影風潮，後來在日本政府加強管控本地文化時告終。第二次世界大戰結束後，解放和反共成為重要的電影主題。

韓戰期間，許多業界人士不是因為支持左派前往北韓，就是被迫北上。1950年代，政府以免稅措施鼓勵電影製片，幾部電影得到國際獎項。1962年，朴正熙政變後，為了推動電影工業，下令電影院每播放一部海外進口的電影，就要放映3部本地電影。意想不到的結果是為了滿足配額，出現大量以低廉預算拍攝的劣質電影，再加上箝制創意的審查制度，使得電影無法與越來越精采的電視競爭，也造成1970年代大多數製片公司倒閉。1980年代中期，美國開始向南韓施壓，要求相互開放市場，好萊塢又替本地電影業的棺材釘上更多釘子。到了1993年，南韓本土電影只占票房收入的16%。

本地電影復興出現在1990年代中期和後期，大企業和新一代的製片人合作。在商業方面，最初是三星集團旗下掌控製糖業和食品業的「第一製糖」（Cheil Jedang Group, CJ Group），投資史蒂芬・史匹柏（Steven Spielberg）的夢工廠工作室（DreamWorks Studios）3億美元，得到其亞洲獨家經銷權（不包括日本），並成立自己的希傑娛樂公司，後來脫離三星集團，打造連鎖影城。他們嘗試自製電影失敗後，與3家製片公司簽約，拍出能夠與好萊塢競爭的電影，他們成功的經驗激勵其他企業。在電影界方面，許多曾在海外留學的年輕專業人士，回國後不想按照傳統規矩進入電影公司，從最底層慢慢往上爬，熬過了20年才能執導，他們想馬上拍片。

兩者融合之下，第一部賣座電影是1999年的驚悚片《魚》，由姜帝圭（Kang Je-gyu，音譯）執導，鮮明地刻畫北韓的反派角色，相較於從前電影形象扁平的壞蛋，他們比較有吸引力，也令人同情。這部電影相當轟動，打破所有紀錄，票房收入將近600萬美元，擊敗美國電影《鐵達尼號》（Titanic）；接著是2000年的《共同警戒區JSA》（JSA），也是與北韓有關的電影，導演為朴贊郁，故事發生在板門店的南北韓共同警戒區。其他知名的電影包括2003年的《實尾島風雲》（Silmido）、2004年的《太極旗生死兄弟》（Taegukgi）、2005年的《王的男人》（King and the Clown）和2006年的《殺人回憶》（The Host）。2015年的《鳴梁：怒海交鋒》（The Admiral: Roaring Currents）描述16世紀韓國名將李舜臣率軍以20艘板屋船擊退日本艦隊的故事，吸引將近1800萬觀影人次，打破之前的紀錄，比2014年同樣精采的電影《半世紀的諾言》（Ode to My Father）多了300萬人次。

南韓電影也開始在海外產生影響力。2002年，描述腦性麻痹患者女子愛情故事的電影《情欲綠洲》（Oasis）成為首部得到主要國際獎項的電影，獲得威尼斯影展的最佳導演獎。該部電影的導演李滄東（Lee Chang-dong，音譯）從舞台劇轉戰電影圈，舞台劇在韓國的根基不深，因為民主化之前，政府認為這種形式的藝術難以管控。李滄東在2003年擔任文化觀光部部長。2004年，朴贊郁的《原罪犯》得到坎城影展評審團大獎，這部電影在描述一個人沒來由地遭監禁15年，必須在5天內查出自己被關的原因。同年，金基德探討賣身女子的電影《援交天使》（Samaritann Girl）獲得柏林影展的最佳導演獎，後來以《空屋情人》（3-Iron）得到威尼斯影展最佳導演銀獅獎，2012年，他拍攝的《聖殤》獲得威尼斯影展的金獅獎，也是南韓電影首度獲此殊榮。

南韓電影業已經成熟，不但類型變化多端，在拍攝技巧和內容上，也具有與眾不同的特質。成立Koreanfilm.org網站的達西・帕奎特（Darcy Paquet）表示：「南韓的電影（即使預算較低的獨立電影）散發出一種光澤，所以看起來別具一格。新科技和電腦特效的發展，使得今天的導演可以運用各式各樣工具，當然所有國家的導演都是如此，但是相較於亞洲其他地區的電影，南韓的電影絕對特別重視視覺效果。」

韓國導演比好萊塢的導演握有更多權力，一般也會自己寫劇本。帕奎特指出，他們拍攝時通常追求直接的情緒表現，而非採用諷刺手法，或是讓自己顯得很酷：

剛開始看南韓的電影和電視劇，可以感受到裡面有不一樣的東西，但是我過了很多年才發現，真正的差異不在於說故事或是拍攝的手法，而是劇中人物表達情感的方式。當然，演員有時會隱藏感受，或是劇情讓他們不能自由表達情緒，但是從美國人的角度來看，他們表達情感時，會直接到令人震撼的程度。他們難過會大哭，生氣或遭背叛會大叫大嚷、亂摔東西，戀愛的話就完全寫在臉上。

李奎（Kyu Lee，音譯）在美國看了南韓的電影，決定搬到韓國，投身電影界：

美國電影的劇情單薄、老套，但是大家都接受……相較之下，南韓的導演自己寫劇本，而且非常有創意。他們擅長讓觀眾流淚，他們的電影讓你想打電話給爸媽，讓你離開電影院的時候，希望自己成為更好的人。我看的第一部電影是《太極旗生死兄弟》，受到很大的震撼。那是大場面的戰爭片，但是主要故事是關於一對兄弟，劇情溫暖感人，而且那部電影只花了1400萬美元拍攝，實在很驚人。

南韓電視劇在海外也很歡迎，事實上，正是因為這些電視劇在亞洲流行，造就了第一批韓流（hallyu），接下來才是音樂和電影。這些電視劇通常每天播放，或者至少每週兩次，只拍一季，而且是播放前夕拍攝，讓編劇能夠因應觀眾的網路評論和喜好調整劇本。許多美國電視影集主要在檢視犯罪或探討是非，韓劇則多半在描述人與人之間的關係。

例如2003年的電視劇《大長今》就賣到九十幾個國家，在中國尤其受歡迎；《冬季戀歌》的男主角裴勇俊（Bae Yong-joon）則是對日本的家庭主婦施展神奇的魔力，吸引數百萬名日本觀光客到南韓參觀電視劇和電影拍攝的場景。

有些人認為韓流源自於南韓政府在1997年亞洲金融危機後，刻意轉移發展焦點的結果，其實那是不正確的。政府的確試圖鼓勵文化產業，此舉也替這項產業注入資金，但是政府官員的反應相當遲鈍。

2003年，越南總理潘文凱訪問南韓，盧武鉉總統在青瓦台安排午宴款待，他和幕僚驚訝地看著越南代表團排隊等候《玻璃鞋》的女主角金賢珠（Kim Hyun-joo）幫他們簽名，該齣電視劇那年在越南造成轟動，所以越南人要求午宴要邀請她參加，南韓的禮賓官員雖然不確定為什麼，但還是照做。

根據報導，在宣布女演員一定會在所有人的菜單上簽名之後，賓客才陸續坐下。

相關書摘 ▶《新韓國人》：日本統治的憤怒難以壓抑，「三一獨立運動」標誌現代韓國的誕生

書籍介紹

本文摘錄自《新韓國人：從稻田躍進矽谷的現代奇蹟創造者》，聯經出版

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作者：麥可・布林（Michael Breen）

譯者：方祖芳

是統一或和平相處？我們都很想知道。

這是一本理解韓國人性格及文化的必讀之作！

韓國——一個令人又愛又恨的國家，從蕞爾小國躍進世界舞台，

不斷創造經濟、文化奇蹟，讓世人無法忽視它的影響力。

《新韓國人：從稻田躍進矽谷的現代奇蹟創造者》是最深入、最全面的韓國觀察報告，

從宏觀角度探索歷史、觀察社會、剖析文化，刻劃最真實的南韓面貌！

來自首爾現場的剖析與未來預言；看過這本書，你會比韓國人更了解韓國！

韓國人是什麼人？他們是什麼樣子？韓國是已開發國家中生育率最低、自殺率最高的國家，為什麼韓國人不快樂？《新韓國人》檢視外界如何看待他們，而其「國民性格」受到什麼影響，又是如何從落後、貧窮和殘酷經歷中崛起？作者麥可・布林提供來自首爾現場的深入觀察，帶領讀者了解南韓這個迷人國家的歷史、特色，以及未來的發展，並跨越非軍事區，到北韓一探究竟。

不過幾十年前，南韓還是貧窮的農業國家，卻在短短一個世代內從田野走到矽谷。這是經由三個出人意料的奇蹟實現：經濟發展、民主化，以及受到全球關注的文化新勢力。如今南韓不僅是人們出國旅遊的熱門選項，韓劇、流行音樂、電視節目、飲食等文化的輸入，更已浸潤至台灣人生活的日常。而這個國度歷史發展十分複雜，造就了他們寧願遺忘某些過往，專注未來、剛烈鮮明的民族性。

本書作者麥可・布林自1980年代起即擔任美國《華盛頓時報》的駐首爾記者，長期觀察南北韓情勢，以及社會、文化、政治等議題，於《衛報》、《華盛頓時報》、《泰晤士報》分析韓國脈動。此後定居首爾，對於韓國一路的轉變與發展，持續有第一線的直接觀察。不僅出版許多韓國主題作品，於2004年出版的《韓國人》（The Koreans），在英語國家被公認是理解韓國人性格及文化的必讀作品。

《新韓國人》是布林根據近年韓國轉變所寫成的更新版。舉凡對於權威的服從、企業與國家合一的保護主義、高自殺率與貧富不均等現象，均有深度的觀察與外國觀點，著眼於新韓國人的民族性，以及他們如何從落後、貧窮與戰爭的背景中崛起。是什麼驅動這個國家，它又朝向何方前進？透過深富洞察力的趣聞軼事與觀察，布林描繪出亞洲最矛盾與兩極化的國家。南韓人透過對立激起動機，布林認為：他們與對立的鄰國——北韓，是以己身的歷史與國際輿論抗衡。他也將帶領讀者跨越非軍事區一探究竟，聚焦韓國未來的展望。而前總統朴槿惠遭罷免下台、三星與現代等全球品牌陷入獻金風暴等議題，這個國家與人民又將如何轉變？這本書是理解「新韓國人」不容錯過的傑作。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航