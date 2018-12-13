《蔡康永的情商課》：在關於自卑的故事當中，我最不買帳的就是《醜小鴨》

文：蔡康永

自卑，是來自腦中「理想的我」

感到自卑時，不要只檢討自身的條件，而不檢討別人評鑑你的標準。

那個覺得自己永遠不夠好的標準，到底是誰訂的？

沒有人不自卑。

差別只在於，你有沒有把自卑太當回事。

恰如其分的自卑，是一定要的啊。

我認識這麼多以表演為工作的人，他們當中比較被認可的，幸運地得到了「明星」的頭銜，再誇張一點，他們會被稱為「女神」、「男神」。

起碼我認識的十幾位「女神」、「男神」，沒有一個不自卑。

但他們沒有把「自卑」當成一塊揹不動的石頭，他們不介意開自己的玩笑，讓別人清楚地知道，他們自卑的點在哪裡。

當然，我相信他們也深藏了一些嚴重自卑的事，是沒辦法拿來開玩笑的。那是他們的地雷，踩到會爆炸。

但即使是藏在他們口袋裡的那些自卑，也沒有沉重到拖住他們無法起飛，反而可能促使他們更用力的展現自己。

那些石頭，一定曾經很重，重到小時候的他們，被拖到舉步維艱。但隨著自己長高長大，相對的，那些口袋裡的石頭，就不那麼重了。

關鍵在於：我們要長大，而不是讓那些藏在口袋裡的石頭，越長越大。

我有個朋友，是位明星，也被某些人稱為女神什麼的。她確實很漂亮，但跟任何漂亮或不漂亮的人一樣，她也永遠有煩惱。

「我跟他分手了。」她說。

我一邊品嘗著我的大蒜披薩餅，一邊覺得西方食物不太冒煙這件事，實在是缺憾。此刻有人要講分手的故事，那麼桌上的食物就一定要冒煙啊，那就是人間的煙火滄桑啊。

「我以為他對你很好。」我說。

「我跟他在一起，壓力好大。」她說。「他所有朋友學歷都好高，不是紐約這個大學的博士，就是倫敦那個大學的碩士⋯⋯」

「你是跟他交往，又不是跟他那些朋友交往。」我說。

「⋯⋯其實我以前也好想出去念書⋯⋯」她說。

「你現在很好啊，想念書，將來再找時間出去念就行了吧。」

「⋯⋯他媽媽，也瞧不起我。」她說。「他們那種家庭，覺得我們這種表演的工作，很丟臉。」

「嗯嗯，聽起來也就是個人云亦云的太太。你跟他媽媽就互相看不順眼吧，又怎麼樣呢？」

「行不通的，時間久了，他一定會被他媽媽和那些朋友影響的。⋯⋯唉，長大了，很難單純的談戀愛了，對不對？」

「你如果加入別入已經玩到一半的遊戲，當然就要照別人的規矩。但你也可以開始一盤你自己的遊戲啊。戀愛，本來就是一次開始的機會吧。」

在交往中感到自卑，當然很辛苦。

感到自卑時，不要只檢討自身的條件，而不檢討別人評鑑你的標準。如果你只顧著檢討自身的條件，那是檢討不完的。因為只要評鑑的標準有問題，再怎麼好的人，也永遠不夠好。

那個覺得自己永遠不夠好的標準，到底是誰訂的？

恐怕就是我們自己訂的。

我們從小不斷被鼓勵要有夢想，要向偉人看齊，要嚮往一個精采的人生。

這些種籽埋在我們的心裡，如人所願的話，會養成一個有意志力的上進者，但也免不了，會同時在這個上進者的心裡，樹立一個再怎麼用力伸手，也永遠搆不著的完美標準。

這個從小懸掛我們腦中的完美標準，成為我們一輩子想要做到的「理想的我」。只要跟這個「理想的我」一對照，我們就會發現自己的各種不夠好：不夠高、不夠會賺錢、對人不夠熱絡，皮膚不夠白，生的孩子不夠傑出，名片上的頭銜不夠響亮⋯⋯沒完沒了。

我們就是不會滿足。

人類能生存到現在，靠的就是「不滿足」，能弄到多少吃的，就盡量弄到，能控制多少土地，就盡量控制。

其他動物當然也會盡量的吃、盡量繁殖。只是人類的花樣多，除了吃與繁殖之外，我們還給自己找了很多任務，每項任務我們都不會感到滿足，所以人類遠比動物更上進，也遠比動物更自卑。

從小藏在腦中的那個「理想的我」，如果迫使我們永遠覺得自己不夠好，那我們就會同時收到鞭策與自責，鞭策使我們一直努力，自責則終於演化為自卑。

怎麼樣？我們是不是簡直想逼死自己？

不但要努力，還被設定為不能誇獎自己、不能認可自己。

看著在圓輪裡不斷跑、沒完沒了的跑著的松鼠，我們會忍不住發噱，直到我們領悟：我們是在看自己。

在關於自卑的故事當中，我最不買帳的一個故事，是安徒生童話的《醜小鴨》。醜小鴨從小生活在鴨同伴中，因為和其他小鴨長相不同，而受到排擠。醜小鴨去流浪，也因為沒有一技之長，而受到排擠，故事結尾，醜小鴨遇到一群天鵝，卻不但沒遭受排擠，反而受到歡迎，因為醜小鴨其實根本就是一隻天鵝！

呃，第一，長大並不會使一隻鴨自動變成鵝，不會使燒鴨變成燒鵝，也不會使醜小鴨變成大天鵝。醜小鴨長大，只會成為醜大鴨。第二，如果故事是一隻小鴨，從小長在天鵝群裡而受到排擠，後來終於回到鴨群得到接納，這樣起碼有「我不是異類，我只是從小沒對到組織」的寓意。但由小鴨長大才「發現」自己是天鵝，這純屬運氣好、背景硬、血統強。這故事安慰不了人。

快被自卑拖垮的人，怎麼辦？

我的建議是——把「理想的我」這四個字，去掉一半，它只是「理想」，不是「我」。

然後，把真的「我」組裝齊全——主要是把「我的缺點」都組裝進來。

真的「我」就跟炸雞是一樣有優點也必有缺點的，要又香又脆，那就一定同時有這麼多脂肪。要享受小狗的可愛，那也就要準備好塑膠袋親手撿小狗拉的屎。

我們是完整的人，不是超級市場裡去了骨的肉片，我們有優點也有缺點，而且很可能缺點遠多過優點。

我們就只是我們自己，不是高科技中心研發出來完成特定任務的機器人。

我們來活這一遭，是來感受生命，不是被派來參加奧運或月入40萬的。如果我們在感受生命的同時，發現參加奧運或月入40萬，能令我們更強烈的感受生命，那我們就往這樣的方向努力。但如果吸引我們的，不是奧運金牌、不是40萬月薪，而是把別人打扮漂亮、或是想辦法把海水變成可飲的淡水，那我們就往那樣的方向努力。

我們腦中的那個「理想的我」，天曉得是小時候哪部動畫、或是哪個長輩，無意中塞進我們腦子裡的。那很可能是「異物」，會引起身體排斥的。

面對這樣莫名寄居體內的異物，不去檢討它，反而以它為標準，檢討我們自己，這當然不是「愛自己」，也不是「做自己」。這叫「接案子」、「出任務」，它是合約上的甲方，我們是乙方。完成不了的話要不要賠款還是切腹？「真正的我」就跟炸雞一樣，既有香脆口感的優點，也有高脂肪的缺點。

也許有人擔心，萬一拋開了腦中這個「理想」，而真的「我」，卻只想終日躺在床上追劇吃零食，難道也可以嗎？

唔，這不關我的事。我既沒資格，也沒興趣評斷別人感受生命的方式。只要那人的方式不傷害別人，那我就與那人相安無事。

如果躺床上追劇吃零食，能夠深刻的感受到生命，或者，是那人盡力判斷之後，為自己決定的感受生命的方式，就沒道理逼迫那人去賺40萬月薪、或研究海水變淡水啊。

如果躺床上追劇吃零食，是那人某階段的生活方式，那人這樣活到45歲，忽然接收到所追之劇、所吃之食、或所臥之床的啟發，而一躍下床寫出了空前出色的劇本、或是調配出空前美味的零食，或者構想出空前舒適的床墊⋯⋯誰知道呢？誰知道那個人會不會44歲就死了，於是那人是否45歲會躍下床，永遠沒人能推斷。或者，那人要80歲才一躍下床，人稱本世紀的姜子牙，又有誰會知道呢？

反正，感受生命的方式，沒有標準範本。如果你以為有標準的範本，那是誤會。

既然沒有標準範本，就不那麼容易自卑了。我們還是可以常常自我檢討，但那是根據自己的目標，而檢討我們的活法，檢討那是不是我們能替自己選出的、最能感受生命的活法。

那是以「做自己」為標準，而不是以「完美理想」為標準的自我檢討。基於這樣的檢討，而產生的不滿，是有方向的不滿，而不再是莫名的自卑了。

我的女神級明星朋友，如果為了感受生命，而覺得沒有出去求學，是一個缺憾，她就會為了「做自己」，去彌補這個缺憾，但不是因為不相干的人，用他們設定的評鑑標準來壓迫，而感受到自卑。

自卑，是「做自己」的絆腳石，別再把這石頭放在自己的口袋裡了。

醜大鴨自有醜大鴨的生命感受，不必得到天鵝們的了解或認同。

書籍介紹

本文摘錄自《蔡康永的情商課：為你自己活一次》，如何出版

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作者：蔡康永

很多人說要做自己，只是說著玩的。

先弄清自己是怎麼回事，才可能開始做自己啊。——蔡康永

他，是《康熙來了》裡的王牌主持人、《奇葩說》裡觀點獨到的導師，是公認的高情商金句王。他說話總是溫柔、包容而冷靜，既能充分表達自己的看法及意見，又能讓他人感覺暖心而不失面子，被知名主持人馬東譽為世間少有「讓自己開心，也讓世界開心的人」。

這些年間，他發現有件事跟會說話同樣重要，那就是擁有「高情商」。他凝聚30年來在演藝圈摸索出的門道，舉大量實例、動人的故事和對話，以及獨到的幽默感和奇思妙想，幫讀者掃除自卑、恐懼、自欺、空虛……等負面情緒，踏出高情商的第一步。

提高情商，改變的不只是人際關係，甚至能改變一個人的命運。

我不是為你活的，你也不是為別人活的。你知道到今天為止，你已經為了別人，放棄了多少自己嗎？

情緒，就是我們當下的自己。想要高情商，就要做到適合與平衡，而不是極端的壓抑情緒，或極端的放任情緒。

消化情緒需要採取有效的行動，而選擇有效行動的依據，是釐清自己的感受。

幸福指需要「人和」——與人和、與自己和。而且最奇妙的是，如果一個人能夠「與自己和」，就能「與別人和」。

你也許聽說過，世界有世界的規則，但那不是你的規則。世界上只有一種值得你遵行的規則，那就是——你的規則。

你以為情商是壓住你的情緒嗎？如果手腳都被壓住。你要怎麼奔跑與舞蹈？對於情緒，我們要珍惜，並且恰當的分配，而不是壓制或遮蓋。

我們的心力，那麼有限，那麼珍貴，你怎麼捨得每分每秒的揮霍你的心力，去評價各種與你無關的人？去反應各種與你無關的事？

別老是相信那些動不動就要死要活的戲劇與歌曲，那些東西本來就被設計成情緒的炸彈，誰會抱著炸彈過日子呢？如果想要寧靜，並且內心強大，就要多看書，多與自己相處。

所有好看的戲劇，其中的人物情商都很低。追劇時請順便拿出抬槓的精神，當作自己的情商訓練。

本書特色

寫出暢銷近400萬冊《蔡康永的說話之道》的蔡康永，《奇葩說》與《康熙來了》的蔡康永，這次再度出手，為了讓每個人找回內心的強大，活出讓自己和別人都愉悅的高情商人生。

Photo Credit: 如何出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰