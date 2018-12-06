Google建立虛擬藝術館　讓維梅爾36張畫作「團聚」

17世紀荷蘭畫家維梅爾（Johannes Vermeer）擅長處理室內場境的光線，屬荷蘭黃金時代最重要畫家之一。他一生幾乎都在台夫特（Delft）渡過，雖然生前小有名氣，但死後有百多年時間幾乎被遺忘，直到19世紀才被重新發現。

據估計，維梅爾的創作生涯中只留下了約45張畫，其中部分已散失，現時有36張畫作獲學界公認出自維梅爾的手筆，分別收藏於18個地方，大多數在藝術館，其中一張在1990年被盜後至今下落不明。

位於海牙的莫瑞泰斯皇家美術館（The Mauritshuis Museum）跟Google藝術與文化（Google Arts & Culture）合作，建立了首家「收藏」了全部36張維梅爾作品的虛擬藝術館，計劃名為「遇見維梅爾」（Meet Vermeer）。

莫瑞泰斯皇家美術館總監哥汀卡（Emilie Gordenker）表示，科技讓他們做到這件現實中不可能發生的事——因為現實中無法把所有維梅爾的畫作放到同一地方展出。她亦希望能透過這虛擬藝術館，讓大眾感能比較維梅爾各張畫作的大小。

她解釋，這些超過300年歷史的油畫有部分太過脆弱，難以運送至外國，亦有部分屬私人收藏，而且屬於伊莎貝拉嘉納藝術博物館（Isabella Stewart Gardner Museum）的《合奏》（The Concert）更於1990年被盜。此外，擁有幾張維梅爾作品的藝術館，也不太可能一次過把所有藏品運去展出。

根據記錄，史上最大型的維梅爾作品展1996年在莫瑞泰斯皇家美術館的《約翰尼斯·維梅爾》（Johannes Vermeer），總共展出23張畫作（同一展覽首先在1995年11月於華盛頓的國家藝廊舉行，但有兩張未有展出）。去年羅浮宮與國家藝廊及愛爾蘭國立美術館聯合舉辦展覽，在巴黎時亦有12張維梅爾作品展出（在另外兩站則有10張）。

要參觀這家維梅爾虛擬藝術館，可以到打開「Google藝術與文化」的網站，或安裝同名應用程式。打開應用後先點進「遇見維梅爾」的版面，再按「以擴增實境（Augmented Reality）觀看全部作品」，程式會提醒先打開Wi-Fi，並透過鏡頭尋找平面，再把虛擬藝術館「建造」在平面上。畫面會顯示一家沒有天花的藝術館，總共有七個展廳，點一下便能夠進入。

Google Arts & Culture 程式截圖

這七個虛擬展廳按照維梅爾畫作主題分類，依次序為︰

說故事（Storytelling） 專注及調情（Concentration & Flirtation） 通信（Correspondence） 音樂（Music） 頭像畫及城市（Tronies & the City） 敘事、象徵、寓言（Narration, Symbolism, Allegories） 戴珍珠耳環的少女（Girl with a Pearl Earring）

如果透過瀏覽器在網站參觀，則只能夠以全景照片方式逐一進入虛擬展廳。

Google文化學院實驗室總監嘉夫（Laurent Gaveau）指出，這是Google建造的首家虛擬藝術館。他表示雖然目前未有其他類似計劃，但人們能夠想像各種現實中不會存在的藝術館。他說︰「我們希望首先了解人們會如何跟它互動，然後我們想從技術及用家的角度看它是否恰當，以及如何改進。」

Google Arts & Culture 程式截圖

對用家而言，每次打開均須先尋找平面「建造」藝術館、再按進去的過程比較麻煩，而且目前虛擬藝術館內部製作頗為粗糙，難以仔細欣賞作品，這些都是有待改進的問題。

不過，Google曾進入11個收藏維梅爾作品的地方拍攝，「遇見維梅爾」計劃網頁附上連結，點按便能直接進入各藝術館內，以Google街景方式欣賞畫作。另外，Google藝術與文化網站上有維梅爾畫作的高清照片，畫質較佳之餘，亦方便用家研究繪畫細節。

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