《德國直升機父母毀滅教育現場實錄》：家長在幼兒園裡化身為「營養恐怖份子」

文：蓮娜・格雷納（Lena Greiner）、卡蘿拉・帕德柏（Carola Padtberg-Kruse）

媽媽，他覺得這不好吃 ！

這個話題幾乎在所有的幼兒園都是最常談到的話題，它可以在家長之間引起辯論， 還可以令幼兒園老師氣到跳腳（因為這個話題根本沒必要弄到這麼複雜）：午餐。幼兒園裡，生菜沙拉迷對上軟糖薯條族，我們的監控直升機在此處變身為營養恐怖份子。

【案例：完美配合的菜單】 「我們幼兒園裡有位父親，每天早上帶小孩來幼兒園時，會把貼出來的午餐照相照起來。孩子的母親要他用WhatsApp把每天的菜單寄給她，因為她怕會給一歲半的小孩煮了一樣的晚餐。」

如果想把孩子教養成一個小美食家，那當然得花功夫設計一份米其林級的菜單囉。一位母親確定兒子不會吃幼兒園的午餐，因為他的口味很特殊。

他的幼兒園老師說：「這位媽媽建議我們，給小朋友們幾種不同的午餐選擇。像她的兒子就習慣從三種菜色裡選一種，所以她每天都用保鮮盒和玻璃罐給他帶替代午餐。好笑的是，他從來不碰媽媽帶的午餐。」

過分操心的父母不只注意飲食的多樣性，還把飲食內容按照食物不耐症調整，儘管孩子根本沒有食物不耐症。舉例來說，不吃小麥、只吃斯佩爾特古麥，不吃肉、只吃豆腐，基於原則什麼堅果都不吃，麩質也盡量少碰。孩子絕對不能接觸到精製麵粉、牛奶和工業製糖。許多父母似乎不知道，麩質和乳糖至少從一萬年前以來就一直是人類飲食的一部分。他們顯然相信這兩者是有毒物質，被「食品工業」狡猾地加入食物裡。

母親：「我們的雅各布不能吃乳糖、小麥和堅果。」

老師：「妳有沒有把這些過敏食物填進雅各布的飲食單裡？」

母親：「沒有，我們不確定他有沒有過敏，但是能小心就小心。」

飯桌上甚至還有更多致命的危險！兩歲雙胞胎的媽媽對幼兒園老師說：「麗莎和史蒂芬不能吃沒削皮的蔬菜和水果，如果吃到皮他們可能會噎到。」

水果還有哪些致命的危險？且聽這位幼兒園老師道來：「我的主管找我會談。她說，有家長投訴我。一位母親特地請了一天的假，因為要帶女兒去看醫師。診斷結果是：紅屁股。家長認為這都是我的錯，因為小朋友前一天在幼兒園裡吃了奇異果，媽媽還在小孩的糞便裡看到奇異果籽。一定是我給她女兒吃了太多奇異果……，還好我的主管只是跟我一起開懷大笑。」

【案例一：不要蛋糕】 一位幼兒園老師描述道：「幼兒園慶祝狂歡節前，我在幼兒園裡貼出一張單子，請家長為小朋友帶點點心來。我們當然歡迎家長一起出主意，但是最方便的做法還是我先在單子上寫出幾個建議，像是乳酪丁、蔬菜條、德國結餅乾、水果、蘋果汁，還有馬芬或餅乾。一位母親跟我說，她的女兒不吃糖、也不吃精製麵粉，我是不是可以把單子上所有含糖、含麵粉的點心都劃掉？畢竟她無法確定女兒那天在幼兒園裡會拿什麼吃。」 以下這位父親的經歷不謀而合：「在幼兒園家長會上，一對夫婦表示他們的女兒不能吃精製麵粉，因此建議小朋友慶祝生日時，不要準備蛋糕；蛋糕反正也不健康。但是最令我吃驚的，不是這對夫婦為了解決女兒這個（當然很不幸的）問題就禁止所有的小朋友吃蛋糕，而是大家居然還花了半個小時認真討論這個建議。」 【案例二：餵食】 一位教育諮詢專家敘述道：「一位母親打電話給我，說她四歲的兒子拒絕自己吃飯。他要大人餵。兒子的體型很瘦小，因此她希望孩子多少吃點東西。她問我：為了讓他吃得足夠，她應該繼續餵他嗎？」

我們恨不得也用「資訊」來餵餵這位敏感的母親，像是孩子如何健康成長，還有如何教導孩子獨立。

處處有危險——父母妄想症

沒錯，21世紀在德國的小朋友，其成長是個危險艱鉅的任務。

【案例：測量陰影下的室溫】 幼兒園老師收到家長明確的指示：「一位家長在小朋友的櫃子上貼了一張紙條給我：『18.5度以下穿毛衣，22.5度以上穿防晒上衣。室外的溫度請以陰影下的溫度為準。』」

有時候，連奶嘴也是衣著的一部分，而且具有盾牌的功能：「一位母親跟我們說，她一歲半的女兒跟我們去遊樂場玩的時候，務必要時時含著奶嘴，這樣才不會有蜜蜂飛進嘴巴。」

你永遠不知道哪裡潛藏著危險！一位母親在幼兒園裡引進「受傷紀錄」，好知道孩子身上每一個傷口的來源；另外一位母親還試圖請幼兒園禁止使用剪刀，因為她兒子有一次不小心剪到自己。幼兒園園長拒絕她的請求時，她就跟其他家長求助：「一位母親請求我們家長代表會想辦法讓幼兒園禁止使用剪刀。她兒子有一次用剪刀時不小心傷到了自己，因此幼兒園裡所有的剪刀都應該立刻消失，而且剪刀本來就很危險。」

【案例：受傷紀錄】 「在一位特別擔憂的母親要求之下，我女兒的幼兒園開始採用一種紀錄，用來詳細記錄小朋友幾點鐘、在哪裡、怎麼樣受了傷。家長來接受傷的小朋友時，還要在受傷紀錄上簽名。我女兒也是。她有一次爬到桌子下去撿拼圖片，結果撞到頭。我問她事發經過時，她根本不記得自己撞到頭。」

這顯然是頭部重傷導致的終生失憶症！

牽著媽媽的手進教室

沒錯，要放開孩子的手真的很難。但是最晚到了小孩上小學時，當爸媽的就應該堅強起來。然而直升機父母做不到。一間小學的大門口掛著一個大牌子給家長看：「從這裡起我們可以自己來。你們的小孩敬上。」另外一間小學在通往教室的路上設起這樣的路牌：「再走25公尺，你就得放開孩子的手」、「再走10公尺，就得放開孩子的手」、「請在這裡放開孩子的手」。但有下述這樣的家長，我們也不以為奇了。

【案例一：不能自己去上學】 「我兒子上的小學裡，大多數的小孩都不能自己去上學，都是由父母接送。早上，媽媽還跟著走到教室門口，幫小朋友換拖鞋，儘管老師早已多次請她們別這麼做，因為這樣只會使小朋友更難養成獨立的性格。」 【案例二：老師連教室裡的「自主權」都保護不了】 「教室門已關上，儘管我已多次要求，這位母親還是拒絕立刻離開，並辯解道：『我只是幫我兒子穿個拖鞋，之後我立刻就走。還是你想要我兒子著涼感冒？』這個自己都不好意思的兒子幾歲了呢？快十歲。」 【案例三：把課本紙筆放好】 「一位母親在兒子上1年級時，每天都還跟著兒子進教室，為兒子把課本紙筆等『正確』放好，之前還幫兒子提書包、換拖鞋。老師請她給孩子機會練習獨立，她只回答：『不要管我！只有我知道什麼對我的孩子最好！』」 【案例四：追著女兒去上學】 「我們就住在一間小學附近，每天都可以看到不少笑話。像是有一個爸爸，讓女兒騎腳踏車或滑板車在前面，他自己則滿載著女兒的書包和運動背包，試圖趕上女兒。」 【案例五：小孩太累不能背書包】 「我常常看到有個媽媽把2個女兒的書包一直提到學校。一天——她2個女兒分別已經上2年級和4年級——我故作幽默地對她說：『妳2個女兒真享受，有媽媽幫忙背書包！』她既吃驚又嚴肅地回答說：『我的小孩早上還這麼累，怎麼可能自己背書包！』」 【案例六：每天送兩趟】 「我們附近有個鄰居，一家4口，有2個小孩，兒子上4年級，女兒上2年級。他們的媽媽早上總是帶著女兒把兒子送到學校，然後跟女兒回家，45分鐘後又走同樣的路把女兒送到學校。我問她為什麼還送這麼大的孩子去上學，她只說：『因為他們喜歡這樣。』我覺得家長這樣剝奪孩子在上學路上跑跳玩耍的機會，真的很可惜。我小時候就很喜歡這樣，路上你可以有新的經歷，可以玩耍、談天、耍寶。」

耍寶？千萬不要！生命是嚴肅而危險的，尤其是在學校裡。

書籍介紹

本文摘錄自《老師請把考試延期，我兒子要過生日：德國直升機父母毀滅教育現場實錄》，高寶出版

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作者：蓮娜・格雷納（Lena Greiner）、卡蘿拉・帕德柏（Carola Padtberg-Kruse）

譯者：羅慕謙

德國《明鏡週刊》熱議話題！揭露教育前線最真實不堪的現況！

集結上萬名家長、專家、老師、醫護等各領域人士的親身經驗談；

同時還有直升機父母，及其子女現身說法！

「老師！18.5℃以下請幫我的孩子穿毛衣，22.5℃以上請幫他穿防曬上衣。」

「老師！我兒子的外套不見了，你不幫忙找，我就要報警了！」

一位父親寫電子郵件給老師：

我兒子馬上要過生日了，生日這天他邀請了班上一半的同學。但是現在有一個問題：隔天有德文考試。考試可以延期吧，否則他們就無法開心地慶祝了。

以上的案例或許你覺得荒謬，或許覺得情有可原，甚至似曾相識？大概每個「超人爸媽」都多少做過這類的事。畢竟爸媽愛孩子天經地義，誰不想給孩子最好的、要孩子成為人上人？然而，什麼才是最好呢？教養的分寸如何拿捏？若是過度，不僅累死自己，也害得孩子失去獨立自主的人生。

本書帶你一窺德國「直升機父母」的誇張行徑，有些令人傻眼，有些甚至像在搞笑，但其實我們應該憂心，因為這樣的現象蔓延全球，有增長的趨勢，東方更勝西方，而這會為父母與孩子帶來什麼樣的影響？

本書作者是德國權威新聞雜誌《明鏡週刊》的網路編輯，她們從教育第一線工作者的投書中，觀察到近年席捲德國教育現場的怪誕現象。究竟為什麼「直升機父母」會漸漸稱霸校園甚至職場？德國的景況不僅可供我們借鏡，更應該反思，這樣的教育未來是我們想要的嗎？書中也特地訪問了德國著名的兒童與青少年心理專家，為大家剖析造成直升機父母的心理因素，以及父母該如何調適。

Photo Credit: 高寶出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航