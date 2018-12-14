《一千零一夜故事集》導讀：是精彩故事，也是中古世紀東方社會的百科全書

文：鄭慧慈（政治大學阿拉伯語文學系教授）

開拓人類視野和想像力，為文學與藝術注入生命

——再談《一千零一夜》

《一千零一夜》是一部跨越時空的文學巨著，也是一部不朽的世界文學寶藏。書中所呈現的中世紀文化，涵蓋阿拉伯半島、兩河流域、大敘利亞、波斯、印度、埃及等地。此書的起源、作者與成書過程充滿疑點，學者們有許多不同的推斷，至今並無定論。

跨文化、跨時代的文學遺產

此書原波斯文版本著作時間或可推溯至公元3世紀，說故事者是波斯薩珊王朝（224-652AD）大臣之女夏合剌撒德（Shahrazād），她以引人入勝、發人省思的故事情節，改變了國王因怨恨而嗜殺新婚之妻的習慣。波斯版本在8世紀末或9世紀初翻譯成阿拉伯文之後，在阿拉伯人筆下不停增加篇幅，於15世紀末至17世紀初之間成書。流傳至今最完整的是埃及布拉格印刷廠版本，共含264個故事，全書瀰漫著濃厚的阿拉伯伊斯蘭以及跨文化、跨時代的風味，堪稱是最珍貴的阿拉伯文學遺產。

《一千零一夜》儘管蒐集了流傳在中世紀各民族的民間故事，但自古未受到阿拉伯文壇的重視。其原因除了書中充滿違背伊斯蘭教義的怪力亂神及愛慾描述之外，根本因素則是當時奇幻文學被視為迷信的無稽之談，地位遠不及詩歌、講詞。此外，《一千零一夜》的阿拉伯語言水準顯得參差不齊， 時而典雅，時而粗俗，組織結構顯得鬆散。書中精彩而複雜的故事情節、豐富的想像力等，顯然無法得到批評家的青睞。然而，研究此書起源的中世紀學者包含伊本．伊斯哈各（Ibn Isḥāq, d.768）、馬斯烏迪（al-Mas‘ūdī, d.956）和伊本．納迪姆（Ibn an-Nadīm, d.1047）等，都是具學術權威的文史大師， 至少反映阿拉伯人對於此書歷史價值的肯定。

結合神話與歷史、虛幻與現實，增添閱讀欲望

此書文學形態上許多故事運用「連串插入法」結構，在大故事中套入小故事，小故事再套入更小的故事，讓故事不斷的衍生，激發閱讀動機。

在內容上，結合神話與歷史、虛幻與現實、各民族風俗習慣、不同作者的智慧與喜好等。一方面包含許多與史實相符的歷史事件、阿拉伯黃金時期宮廷生活，譬如哈里發赫崙．剌序德（Hārūn ar-Rashīd）和他的大臣加厄法爾（Ja‘far），及後來繼其位的兩位哈里發兒子阿民（al-Amīn）、馬俄門（al-Ma’mūn）的故事。另一方面，許多故事雖連結歷史與真實人物，但卻純屬杜撰，譬如將赫崙． 剌序德描繪成極為普通的專制國王，顯然與正史記載差異甚大，引發許多研究者企圖揭露史實的好奇心。

書中混合現實與虛幻的目的，似乎在抒發人們的情緒並增添閱讀欲望。各則故事中不時穿插應景的詩節，以表達求情、悔恨、警告或喜怒哀樂等較為激烈的情緒。詩的型態有傳統長短格詩及四行詩等，共含一千四百多段詩，其中少數出自著名詩人，如艾巴斯時期的阿布．努瓦斯（Abū Nuwās），大多數則是不同作者的即興詩。故事裡的詩通常以彈、唱、舞的方式增加情節的吸引力。

是故事，也是中古世紀東方社會的百科全書

史實之外，此書有許多故事純屬虛構，充滿想像力與創意。人、魔、精靈、動物交結於地面、空中、海底等不同空間，栩栩如生。巫師、魔法也占據許多篇幅，凡生物都各有其信仰程度，讓讀者感受到世界並不僅屬於人類，而是一個更複雜、更刺激、更寬廣的組合。作者擅長運用對比手法， 對於人性的善惡、美醜、真假等有極為深刻的描繪，發人省思。故事的宗旨非常多元，包含愉悅讀者、警惕世人、揭露人性、闡揚伊斯蘭價值等，文筆樸實，表達直率，充滿魅力。

《一千零一夜》同時是一部百科全書，記載中古世紀東方社會的百態，提供歷史學與社會學珍貴的原始資料。除了對王公貴族奢華的生活有細膩的描述之外，也有許多篇幅描繪各行各業的，譬如裁縫師、柴夫、木匠、染匠、理髮師的生態與互動、小偷、流浪漢的物質與精神生活、社會階層的差異、統治者與人民的關係、異國風俗民情等。尤其反映阿拉伯社會自古以商為貴的觀念；富賈與統治者的互動頻繁，政商關係綿密，除頻頻聯姻之外，社會地位幾乎屬於同等階層。

角色的對比與翻轉精彩出色

書中對女人的著墨甚多，通常與情愛、美色相連結，且一反習俗的細膩描述。女人不論來自何種階層，也無論貧富，大多是具有能力的強者，足以左右男性命運。類似的思想也呈現在貧富、美醜、貴賤的角色安排上，翻轉對比立場在此書中極為頻繁，富人可能落得一貧如洗；市井小民可能躍升為國王。

今日《一千零一夜》除了是家喻戶曉的民間故事集之外，同時被世界文壇認為是人類創意之母。數百年來，不計其數的世界文豪、詩人、藝術家都從此書中擷取靈感，發揮創意，譬如浪漫文學、兒童文學、犯罪文學、科幻文學作家、畫家、音樂家、戲劇家幾乎都曾受到此書的影響。許多詞彙表達及流行文化的硬體與軟體名稱，也取自此書的人物或故事情節，譬如阿里巴巴、阿拉丁神燈、辛巴達、芝麻開門……。換言之，幾乎無人能否認《一千零一夜》開拓了人類的視野與想像力，為文學與藝術注入生命，更兼具文學、語言、歷史、社會等多重價值。

相關書摘 ►《一千零一夜故事集》：阿拉丁巧遇北非來的魔法師

書籍介紹

本文摘錄自《一千零一夜故事集【最具代表性的原型故事新譯版】》，漫遊者出版

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編者：約翰．培恩（John Payne）

精選最具代表性的十個原型故事，還原經過刪節的故事內容，保留原汁原味

《魔戒》譯者鄧嘉宛全新翻譯，如實呈現獨特的說書語氣

腦洞大開的想像力，打造出結合魔幻與寫實的故事迷宮，影響莎士比亞、普魯斯特、波赫士、卡爾維諾、馬哈福茲、帕慕克、安潔拉．卡特⋯⋯等大師

百科全書式的細節，讓人打開書，就像打開通往伊斯蘭文化的任意門

人氣最高的故事精選，最有戲的角色塑造

《一千零一夜》起源於阿拉伯世界，又有《天方夜譚》之名。它戲中有戲、故事裡有故事的獨特形式，讓人在閱讀過程中一直保持懸念，加上主角配角都擅長鋪哏，因此成為全世界最受歡迎的故事經典，譯本及發行量緊追《聖經》。

由於流傳久遠，《一千零一夜》的內容也隨不同版本而不斷增加。過去中文選譯本大多經過改寫或刪節，本書以英國詩人培恩的英文全譯版為基礎，精選最受歡迎的十個故事，並由《魔戒》譯者鄧嘉宛以符合現代語彙的譯筆重新翻譯，讓讀者輕鬆進入古人腦洞世界，其中包括：

〈舍赫亞爾國王和弟弟的故事〉

宰相之女莎赫薩德為拯救無辜女孩而自願進宮。她以鋪不完的哏、故事串連故事等方式來製造戲劇張力，吊足國王胃口，保住自己性命，也治好國王的厭女症。如果活在現代，莎赫薩德一定包辦所有最佳編劇獎。

〈水手辛巴達和腳夫辛巴達〉

辛巴達每次出海必出事，每次遇難必會痛哭流涕悔不當初，偏偏又得了不出海就厭世的病，從此成為史上船難經驗最豐富的男主角。

〈腳夫和三個巴格達姑娘的故事〉

這是一個九位角色輪番出場、高潮起伏的悲喜劇。腳夫送貨來到富有人家，這個晚上他不但拿了金幣、吃香喝辣，還聽三位美麗姑娘、三個異國托缽僧述說宛如「悲慘大賽」的命運，讓他覺得自己是全天下最幸福的人。一旁插花的，還有微服出巡、任性白目的蘇丹，以及偶爾會吐嘈蘇丹的淡定宰相。

〈阿里巴巴和四十大盜〉

在與四十大盜交手過程中，阿里巴巴的確發揮了智慧——牢牢記住通關密語（不像他哥哥把所有穀物都說了一輪，就是忘了答案是「芝麻開門」）。不過，真正智取大盗、讓阿里巴巴逃過大劫並獨享寶藏的，其實是冷靜果斷的女奴莫爾吉娜。難怪當年周作人翻譯這個故事時，把它命名為〈俠女奴〉。

〈阿里．沙爾和茱穆綠蒂的故事〉

英俊但只會闖禍大哭的男主角，遇上美麗且智慧過人的女主角，兩人一見鍾情卻遭惡人拆散。之後茱穆綠蒂的遭遇宛如雲霄飛車般起伏，但靠著機智和運氣，不但走出自己的路，還為夫妻倆報了仇。與此同時，阿里．沙爾卻像個媽寶似的，整天哭天搶地，怨歎命運作弄，最後還是靠著鄰居老大娘多次伸出援手，才走上千里尋妻的路⋯⋯

〈阿拉丁和神燈的故事〉

成天鬼混的阿拉丁，逃過一死後得到了神燈。有一天，他看見蘇丹女兒，從此為她深深著迷，死纏爛打要求媽媽去向蘇丹提親。一個遊手好閒的窮小子，只靠著神燈，就能徹底脫胎換骨，學會各種本事，迎娶蘇丹之女，甚至率軍上戰場打敗敵人？有了神燈，他和蘇丹女兒真的就能從此過著幸福快樂的日子？

與現代讀者無縫接軌，也是創作者的靈感寶庫

《一千零一夜》的故事包含奇幻、冒險、推理、驚悚、愛情等類型，還有變身、穿越、善惡精靈、人魔大戰、預見未來等情節，歷經千年依然能與現代讀者無縫接軌，並且經常改編成電影、動畫、遊戲。對許多創作者來說，它是敘事文本的原型，因而有「所有敘事之根源」美譽。這些故事不但成為世界文學的養分，也豐富了創作者的想像世界，為電影、戲劇、音樂、動畫、遊戲、建築等創作領域帶來無數影響。

Photo Credit: 漫遊者出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰