《一千零一夜故事集》：阿拉丁巧遇北非來的魔法師

編者：約翰．培恩（John Payne）

阿拉丁和神燈的故事

很久很久以前，中國的都城裡有個窮裁縫，他有個兒子名叫阿拉丁，這孩子從小調皮搗蛋，不肯學好。阿拉丁十歲時，他父親想把手藝傳給他，因為家裡窮，沒錢送他去學習做生意或其他技能。父親把阿拉丁帶到自己店裡，想教他裁縫手藝，但是這孩子性情乖張，老愛和大人作對，成天只想跟街上的野孩子玩耍，沒有一天肯乖乖坐在店裡。阿拉丁每次一見父親忙於接待顧客或其他事，就不由自主逃出去，和一群跟他一樣不學好的孩子四處去玩。

阿拉丁就這麼每天遊蕩，不聽父母的管教，也不肯學任何手藝。對於兒子的乖張不受教，阿拉丁的父親悲憤又懊喪，積鬱成疾，不久便撒手人寰。然而聰明的阿拉丁依然故我，不求長進。他的母親見丈夫去世，兒子淪為不務正業、無可救藥的混混，只好賣了裁縫鋪和鋪中的一切，在家紡織棉花為生，天天操勞，勉強養活自己和不成材的兒子。阿拉丁見自己擺脫了父親的嚴厲管束，益發變本加厲地粗野乖張，除了回家吃飯，成天不見蹤影。他可憐的母親就靠雙手紡織棉線來養活兒子， 轉眼阿拉丁來到了十五歲。

北非來的魔法師

有一天，阿拉丁坐在街上，和一群遊手好閒的男孩正在玩，看哪，有個北非來的托鉢僧經過時停下了腳步，觀看那群孩子，並從中挑出了阿拉丁。他凝神打量男孩，審慎思考一番，相中了他。這個托鉢僧來自巴巴利地區 [1]，是個魔法師，能用法術把一座山疊到另一座山上，也非常擅長觀看面相。

當他相中阿拉丁，心裡嘀咕著：「這男孩正是我要找的。他正是我離鄉背井四處尋找的對象。」

於是他把其中一個孩子叫到一邊，打聽阿拉丁是誰家的孩子，還有一切與阿拉丁有關的事。之後，他上前招呼阿拉丁，把他叫到一旁說：「孩子啊，你是不是某某裁縫的兒子？」

阿拉丁回答：「是的，大人，但我父親已經去世好多年了。」

北非魔法師聽見這話，張開雙臂，上前一把摟住阿拉丁，又是親吻又是流淚，眼淚沿著臉頰滾滾而下。

這北非人的舉止讓阿拉丁目瞪口呆，問他：「大人，你為什麼哭？你什麼時候認識我父親的？」

北非人悲傷啜泣著，一邊回答：「我兒啊，你告訴我你父親的死訊後，怎麼還能問我這個問題？ 我是你父親的弟弟啊，他是我的親哥哥，我懷著興奮的心情，從自己居住的國家遠道而來，打算在漂泊多年後探望哥哥，跟他好好敘舊，讓我心裡得些安慰，沒想到你竟告訴我他去世了！幸好，血緣的關係讓我一眼看出你是我哥哥的兒子，在這一群孩子裡，我一眼就把你認出來了。我離開你父親時他還沒結婚呢。現在，我兒阿拉丁，」他繼續說：「我失去了你父親，我親愛的哥哥，也失去了安慰和快樂。我一直指望在漂泊多年之後，能在自己死前再見他一面。天人永隔的痛苦狠狠打擊我，使我無處可逃，也完全沒有辦法對抗至高真主命定的法條。」

他又抱住阿拉丁說：「我兒，除了你，我沒有其他安慰了。從今以後，你取代你父親在我心中的位置，因為你是他的繼承人。我兒，你父親留下子嗣，雖死猶生啊。」說完這話，他伸手進口袋裡掏出十個金幣，交給阿拉丁說：「我兒，你家在哪裡？我哥哥的妻子，也就是你母親，在哪裡？」

阿拉丁拉著他，告訴他自己家要怎麼走，魔法師對他說：「我兒，拿著這些錢去交給你母親， 代我問候她，告訴她，你叔叔從漂泊中歸來了。如果真主許可，我明天會去拜訪你們，親自問候她， 並且看看我哥哥生前住的地方，還有他死後埋葬之處。」

阿拉丁親吻他的手，歡天喜地地匆匆跑回家去見母親，一反平日吃飯時才回家的習慣。他進門見到母親，非常高興，對她說：「媽媽，我給你帶來我叔叔的好消息。他流浪多年以後，終於回來了， 還要我代他問候你呢。」

「兒啊，」她說：「別跟媽媽開玩笑。你叔叔是誰？你這輩子什麼時候有個叔叔？」

他說：「媽媽，你為什麼說我沒有叔叔，也沒有親戚呢？這個人真的是我叔叔，他抱我、親我， 還哭了，又叫我一定要把這件事告訴你。」

她回答說：「兒子啊，沒錯，你是有個叔叔，但他早就去世了。我不曉得你還有另一個叔叔。」

至於那個北非魔法師，他隔天一早起來就出門去尋找阿拉丁，一刻都不想再跟那個孩子分開。他逛過城裡的大街，找到了少年，阿拉丁像往常一樣和一群遊手好閒的人混在一起。魔法師上前拉住阿拉丁的手，擁抱親吻他，然後從錢袋裡拿出兩個金幣，對阿拉丁說：「去找你母親，把這兩個金幣交給她，對她說：『叔叔要來我們家吃飯，你拿這兩個金幣去買菜，做一頓好吃的晚飯。』不過， 你走之前，再告訴我一次你家怎麼走。」

「叔叔，我來帶路。」阿拉丁回答，帶頭往前走，把自己家指給他看，然後魔法師離開去忙自己的事。

阿拉丁回家告訴母親剛才發生的事，把兩個金幣拿給她說：「叔叔要來和我們一起吃晚飯。」

她連忙起身，出門去菜市場買了所有需要的東西，回家後又去鄰居家借了幾個碗盤，然後開始準備晚飯。

晚飯做好，她對阿拉丁說：「兒啊，晚飯已經做好了，你叔叔說不定找不到路，你出去看看他在哪裡。」

阿拉丁回答：「知道了，這就去。」

不過，就在他們這麼說的時候，門上傳來了敲門聲。阿拉丁趕緊去開門，門外果然是那個北非魔法師，後面還跟著一個拿著酒和水果的奴隸。阿拉丁接過酒和水果，奴隸離開，魔法師跨進門來， 向阿拉丁的母親請安，接著哭起來，問她：「從前我哥哥通常坐在哪個位子？」

她指出從前自己丈夫坐的位子，魔法師立刻走過去，伏下身來親吻地面，說：「唉，自從我失去你，我再也難以快樂起來，我的命運令人悲傷，我親愛的哥哥，我眼中寶貴的蘋果啊！」他就這麼沉浸在哭泣和哀悼中，悲傷得幾乎昏厥，直到阿拉丁的母親確定他是真心誠意在哀悼。

她走上前扶他起來，說：「你哭到斷氣也對自己無益啊。」接著好言安慰他，又扶他在椅子上坐下。

當她在桌上準備菜飯時，魔法師開始對她說起自己的經歷。他說：「嫂子啊，你這輩子從未見過我，當我哥哥在世時你也沒聽說過我，但你別覺得奇怪。我離開自己的家鄉，成了在外四處流浪的人，轉眼已經四十年。我去過印度、信德、阿拉伯所有地方，不久又去了埃及，在宏偉的開羅城居住過一段時間。那真是個奇妙無比的地方。最終我去了巴巴利， 在那裡住了三十年。

「有一天，我坐在家中，東想西想，嫂子啊，我一下想到了家鄉，想到了自己出生的地方，想到自己的親哥哥，突然渴望再見到他。這念頭愈來愈強烈，讓我忍不住哭起來，哀傷自己漂流多年，離他這麼遠。總而言之，我的渴望糾纏著我，直到我決心返鄉，回到我心心念念的出生之地，說不定還能見到自己的哥哥。我對自己說：『老兄，你打算離鄉背井，在外漂泊多久呢？你難道不是只有一個哥哥嗎？快起來收拾行裝，在你死前去看看他。要知道世事變化無常，人有旦夕禍福，如果你不幸就這麼死了，那就再也見不到哥哥了。此外，讚美安拉給了你這麼多財富，但你哥哥可能又窮又苦，食不果腹，等你見到他，還可以幫幫他。』

「於是，我立刻起來整理行裝，準備一切旅行用品，接著唸誦〈開端〉[2] ，在星期五的祈禱結束後，立即騎馬上路，一路上經過許多艱辛勞頓，又吃了許多苦，多虧真主保佑﹝唯獨真主尊貴偉大﹞，終於到達了這座城。我進了城，走遍它的大街小巷，直到昨天，靠著偉大的安拉，我終於看見哥哥的兒子阿拉丁，當時他在大街上跟一群男孩玩耍。

「嫂子啊，一看見他，我的心馬上被他吸引，這是天生血緣的渴望啊，我的靈魂告訴我那就是我哥哥的兒子。一看見阿拉丁，我頓時忘了所有跋涉的艱苦和麻煩，高興得快要飛起來。可是，當阿拉丁告訴我，我哥哥已經離世回到至高真主的慈悲中，我悲傷悔恨得幾乎昏厥。他大概已經告訴你我如何悲痛欲絕了。不過，阿拉丁的存在還是給了我一些安慰，他取代了死者還活著，既然有這子嗣，死者也就雖死猶生了。」

魔法師見這番話讓她淚流不止，於是轉向阿拉丁說話，看起來就像希望她原諒自己提起她的丈夫，同時也假裝是在安慰她，以便讓自己的計謀得逞。他說：「我兒阿拉丁啊，你學過些什麼手藝？ 做些什麼營生？你學了哪種本事來養活自己和你母親？」

聽見這話，阿拉丁既驚惶又羞愧，不禁垂下了頭，低得都快碰到地了。他母親對魔法師說：「安拉在上，阿拉丁什麼也不會！我從沒見過這麼粗野的孩子，成天在外跟一群和他一樣遊手好閒的孩子鬼混。要不是他，他爸爸也不會憂慮悔恨成疾，一病不起。現在，我的情況好淒慘啊。我日日夜夜用棉花紡線，一天賺兩個餅，好讓我們母子勉強餬口。這就是我們過的日子。小叔啊，要不是你， 阿拉丁不到吃飯時間是不會回來的。老實說，我正打算從此把門拴上，不讓他進屋，要他自己在外面討生活。我已經愈來愈老，沒有力氣日夜操勞來養這麼一個不成材的兒子了。安拉在上，我雖然自己能夠謀生，也還是需要人照顧啊。」

於是，魔法師轉過來對阿拉丁說：「大侄子，你怎麼會這樣呢？成天遊手好閒跟一幫野孩子鬼混，是很丟臉的事。這不適合你這樣的人。我兒，你天資聰穎，是有好名望人家的孩子，你母親年紀這麼大了，竟然還要每天辛苦操勞來養活你，而你都這麼大了，我真為你感到丟人。我兒，你該規規矩矩給自己找個謀生的方式，養活自己。你瞧，靠著真主的恩典﹝讚美他﹞，在我們這座城裡有各種手藝師傅，其他地方從來沒有這麼多的大師。你就挑一樣你喜歡的去學吧，我會支持你，這樣一來，我兒，等你長大就有一技之長在身，得以謀生。你顯然對你父親的本事沒興趣，那就選一樣你喜歡的。大侄子，告訴我你對哪種手藝感興趣，我一定盡我一切所能幫助你。」

當他看見阿拉丁沉默不語，不回答他，知道這孩子根本什麼都不想學，心裡還是想要遊蕩鬼混。於是他說：「大侄子，在我面前不要羞愧。你要是對學手藝沒興趣，我可以給你開一家商店，做些貴重物品的買賣，讓你也做個有頭有臉的商人，在本城的生意圈子裡出人頭地，為人所知。」

阿拉丁聽見他叔叔這些話，想到叔叔打算讓他做個商人，他非常高興。眾所周知，商人都是衣著光鮮，舉止優雅。他看著魔法師，滿臉笑容低下了頭，像是說：「我很願意這麼做。」

魔法師見阿拉丁笑了，知道他願意做個商人，便對他說：「既然你接受我幫你從商，為你開個商店，做個有頭有臉的男人，那麼，大侄子，願真主允許，明天我就帶你到市場上，先給你做一套體面的衣服，像所有商人穿的那樣，然後我會幫你找一家店，實踐我對你的承諾。」

阿拉丁的母親本來對魔法師還有些懷疑，但是當她聽見他給兒子的承諾，要幫兒子開店，像商人那樣有資本做買賣等等，她疑慮全消，相信這人確實是她的小叔，因為陌生人不會對她兒子做這些事。

接著她又開始叨唸阿拉丁，勸他別再不務正業，老做蠢事，要收心，做個像樣的男人，又叮嚀他要聽叔叔的話，把叔叔視為父親，認真學習，把過去跟豬朋狗友在一起荒廢的歲月彌補回來。

說完之後，她起身擺好桌子，端上飯菜，三人一起坐下吃喝。席間魔法師告訴阿拉丁各種做生意的事，說得趣味橫生。當他看見夜漸漸深了，便起身告辭，返回自己的住處，答應第二天早上來找阿拉丁，帶他去做一套商人的衣服。

那天晚上，阿拉丁高興得整夜睡不著。第二天早晨，看啊，魔法師果然依約前來。阿拉丁的母親起身給他開了門，但是他不肯進屋，只叫阿拉丁出來，準備帶他到市場。阿拉丁出來向他道了早， 又親吻他的手，魔法師牽起阿拉丁，帶他一同去了市場，進了賣各種衣服的商店，要求購買一套昂貴的衣服。

店主拿出魔法師要求的衣物，都是做工精細的好衣裳，魔法師對阿拉丁說：「我兒，挑你喜歡的樣式吧。」阿拉丁見叔父讓他自己挑選，他高興萬分，認真選了一套自己最喜歡的，魔法師立刻把錢付給店主。出了店之後，他又帶阿拉丁去澡堂，兩人洗了澡，喝了酒，然後阿拉丁換上新衣服， 高興得不得了，上前連連親吻叔父的手，感謝他的慷慨贈禮。

之後，魔法師帶阿拉丁來到商人聚集的市集，指引他看市場上的各種交易，說：「我兒，你要結交這些人，尤其是商人，這樣你才能跟他們學到買賣之道，因為做生意顯然很適合你。」

看完市集，他又帶阿拉丁去逛城中的大清真寺和各個重要的名勝古蹟，又帶他去餐館，端上來的早餐都用銀器盛放。他們吃飽喝足，接著再繼續起身，魔法師不斷為阿拉丁講述那一棟棟富麗堂皇的漂亮建築，又帶他去蘇丹的王宮，讓他見識城中所有美麗的樓宇廳堂。隨後，魔法師帶他到自己落腳的大客棧，裡頭全是外地商人。他邀了客棧中特定的一些商人一起坐下吃飯，向大家介紹， 這是他哥哥的兒子，名叫阿拉丁。他們一同吃喝談話，直到夜幕低垂，魔法師起身送阿拉丁回家， 將他交給他母親。

當她看見兒子變成商人的模樣，喜出望外之餘，不免熱淚盈眶，對魔法師的慷慨感謝不已，說： 「小叔啊，我對你無以為報，你對我兒子做的好事，我終身感激，沒齒難忘。」

「嫂子啊，」他回答：「我只是盡了我的本分，不是什麼大善舉，因為這可說是我自己的兒子啊。我代哥哥撫養孩子是應該的，好讓你減輕一些重擔。」

她說：「小叔，我祈禱真主保佑你，使你長命百歲，如此一來你就可以護佑這孤兒，他會繼續聽你的話，你的命令他也必遵行。」

「嫂子啊，」魔法師說：「阿拉丁是個懂事的大人，而且是正派人家的孩子，我寄望真主保佑他，如同他父親一樣勤奮工作，使你得安慰不再流淚。不過，我很懊惱，明天是星期五，我不能找店鋪幫他開張做生意。明天是禮拜的日子，所有的商人在祈禱完畢後會去一些園林和遊樂園。如果真主允許，星期六我們就可以找店鋪開張了，這也是讓真主喜悅的事。明天我會來找你，帶阿拉丁到城外的園林和遊樂園去逛逛—他應該都還沒看過吧—同時結交在那裡遊玩的各種商人和名流顯貴，讓他們彼此互相認識認識。」魔法師返回自己的客棧住宿，第二天早晨再來敲裁縫家的門。

阿拉丁度過快樂的一天—穿上新衣、去了澡堂、吃了館子、逛了市集和名勝，又見了一些商人， 想到叔叔第二天要帶他去逛園林，興奮得整夜沒闔眼，感覺天似乎永遠不會亮似的。因此，當他一聽見敲門聲，立刻像火花似的衝去開門，門外果然是他那個魔法師叔叔。

魔法師擁抱親吻阿拉丁，然後拉起他的手說：「大侄子啊，今天我要讓你大開眼界，見識你一輩子從未見過的事。」

兩人一同出了門，魔法師說了許多有趣又好笑的事，把阿拉丁逗得樂不可支。他們出了城門， 魔法師帶阿拉丁去逛了一些園林、最好的遊樂場所，以及令人驚奇的高聳宮殿。無論何時，當他們在觀看花園、宮殿或樓閣時，他都會停下腳步問阿拉丁：「我兒阿拉丁，你喜歡這個嗎？」

阿拉丁快樂得像要飛起來，因為他見識了這輩子從未見過的事物。他們不停地行走觀看，直到疲累為止。那時他們來到一個令人十分賞心悅目的花園，花叢之間有眾多噴湧的泉水，還有許多燦亮如金的黃銅獅子，獅口湧出潺潺的流水，他們在湖邊坐下，休息。

阿拉丁歡喜雀躍，不停跟魔法師開心說笑，講各種逗趣的事，彷彿那真是他的叔叔。魔法師起身鬆開腰帶，解開一個裝滿食物和水果的袋子，對阿拉丁說：「大侄子，你大概餓了吧，來，想吃什麼就盡量吃。」

阿拉丁開懷大吃起來，魔法師也一起吃，兩人吃得滿心暢快，也感到精神大振。隨後，魔法師說： 「我兒，來吧，你休息夠了，我們可以再往前走一點。」

阿拉丁起身跟著魔法師繼續一個花園逛過一個花園，直到穿過所有的花園，來到一座高山前。

阿拉丁這輩子不但從來沒出過城門，更從來沒走過這樣一段路程，所以他對魔法師說：「叔叔， 我們要去哪裡？現在我們已經把所有的花園都拋在後頭，來到大山腳下。如果前面的路還很遠，我恐怕力氣不夠，走不動了。我已經走累了，前面也沒有花園了，我們回城裡去吧。」

「我兒，」魔法師說：「這是我們要走的路，不是逛完這些花園就結束了，因為我們還要去看一個園子，那裡連國王的花園都比不上，你看過的那些花園跟它比起來簡直不值一提。所以束好腰帶，繼續上路。讚美真主，你可是個男人。」

他開始對阿拉丁說許多好聽的話，講些稀奇的故事，有真有假，直到他們來到一個地方，那是魔法師這趟路的目標，也是他遠從巴巴利來到中國的目的地。到了之後，他對阿拉丁說：「大侄子， 坐下來休息一下吧，這裡就是我們的目的地。真主高興的話，我會讓你看看這世界上從來沒人見過、最驚奇的事。不過，你休息好了以後，起來去收集一些樹枝、乾草、蘆葦之類的枯枝，讓我們能生一堆火。然後，大侄子啊，我會讓你看一個遠超過人類理性能明白的東西。」

阿拉丁聽見這話，很渴望見識叔叔要做的事，因此忘了疲累，立刻起身收集枯枝草葉，堆在一起， 直到魔法師對他說：「夠啦，大侄子。」然後魔法師從口袋裡掏出一個匣子，從匣裡取出他需要的香料，撒入燃燒的火堆，同時唸了一串無人能懂的咒語。那一刻，天色昏暗，雷聲隆隆，山搖地動， 地面裂開了。

阿拉丁看見這情景，嚇得要命，馬上想逃。魔法師一見他要跑，頓時怒不可抑，因為沒有阿拉丁， 他的努力就白費了，他要找的寶藏只有這孩子才打得開。因此，一見阿拉丁要跑，他立刻起身，猛搧了阿拉丁一巴掌，差點把那孩子的牙都打掉了。阿拉丁被這一巴掌摑倒在地，昏了過去。一會兒之後，因為魔法師的咒語，阿拉丁醒過來，他開始哭，說：「叔叔，我做錯了什麼，你要這樣打我？」

魔法師擺出安慰他的樣子，說：「我兒，我想讓你做個男人，所以不要反抗我，因為我是你叔叔， 等於你父親。你要順從我，聽我告訴你的話，等一下你就會忘記這些痛苦，見識到最神奇的事了。」

這時，在魔法師面前裂開的地表，露出了一塊大理石板，板上有個銅環。他轉過頭對阿拉丁說： 「現在你只要照著我的話做，就能變得比全世界的帝王都更富有。我兒，這裡埋著一個寶藏，是用你的名字埋的，而你剛才竟然想要逃走，我打你就是為這緣故。現在，你用點心吧，看看我用咒語把地面都打開了。在那塊嵌著銅環的石板底下就是我告訴你的寶藏。把手放到銅環上，把石板拉起來，這世界上除了你，沒有人能打開它，也沒有人能染指這個寶藏，因為它是為你保存的。不過， 你一定要仔細聽我說的話，一句都不可疏忽或弄錯。我兒，這一切都是為了你好，因為這是一個巨大無比的寶藏，天底下任何帝王的財富都比不上它，而它是屬於你和我的。」

魔法師的話讓可憐的阿拉丁驚奇萬分，立刻忘了疲憊、挨打和哭泣。他對自己會變得比天底下的帝王都更富有而歡欣鼓舞，連忙開口對魔法師說：「叔叔，就照你的意思下令吧，我一定會遵守你的命令的。」

魔法師說：「大侄子啊，你真是我兒子，我最親愛的，因為你是我哥哥的兒子。我兒，除了你， 我沒有別的親人，你就是我的繼承人了。」

說完他走上前親吻阿拉丁，又說：「我所有這些辛苦，都是為了誰啊？它們全是為了你，我兒， 我要讓你成為有史以來最富有和最偉大的人。所以，不管我說什麼都不要反駁我。現在，按照我吩咐的，過去拉著那個銅環，把石板掀起來。」

「叔叔，」阿拉丁說：「那塊石板很重，我自己一個人拉不動，我年紀還小，你能不能幫我一起拉？」

「大侄子，」魔法師回答：「我們沒辦法一起掀開石板，要是我幫你，我們就前功盡棄了。你只要把手放上銅環，往上一拉，它馬上就能為你打開。就像我剛才對你說的，除了你，沒有其他人能打開它。不過，當你拉它的時候，要說你自己的名字和你父母的名字，它會直接為你打開，你不會感覺到它的重量的。」

註解

[1] 巴巴利（Barbary），又譯巴貝里海岸或巴貝里，是16至19世紀歐洲人對馬格里布的稱呼，指北非的中部和西部沿海地區， 相當於今天的摩洛哥、阿爾及利亞、突尼西亞及利比亞。這個名詞衍生自北非的柏柏爾人。﹝譯注﹞

[2] 《古蘭經》的第一章，在準備出門旅行或要進行任何計畫之前，一般都會唸誦這一章經文。（培恩注）

相關書摘 ►《一千零一夜故事集》導讀：是精彩故事，也是中古世紀東方社會的百科全書

書籍介紹

本文摘錄自《一千零一夜故事集【最具代表性的原型故事新譯版】》，漫遊者出版

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編者：約翰．培恩（John Payne）

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由於流傳久遠，《一千零一夜》的內容也隨不同版本而不斷增加。過去中文選譯本大多經過改寫或刪節，本書以英國詩人培恩的英文全譯版為基礎，精選最受歡迎的十個故事，並由《魔戒》譯者鄧嘉宛以符合現代語彙的譯筆重新翻譯，讓讀者輕鬆進入古人腦洞世界，其中包括：

〈舍赫亞爾國王和弟弟的故事〉

宰相之女莎赫薩德為拯救無辜女孩而自願進宮。她以鋪不完的哏、故事串連故事等方式來製造戲劇張力，吊足國王胃口，保住自己性命，也治好國王的厭女症。如果活在現代，莎赫薩德一定包辦所有最佳編劇獎。

〈水手辛巴達和腳夫辛巴達〉

辛巴達每次出海必出事，每次遇難必會痛哭流涕悔不當初，偏偏又得了不出海就厭世的病，從此成為史上船難經驗最豐富的男主角。

〈腳夫和三個巴格達姑娘的故事〉

這是一個九位角色輪番出場、高潮起伏的悲喜劇。腳夫送貨來到富有人家，這個晚上他不但拿了金幣、吃香喝辣，還聽三位美麗姑娘、三個異國托缽僧述說宛如「悲慘大賽」的命運，讓他覺得自己是全天下最幸福的人。一旁插花的，還有微服出巡、任性白目的蘇丹，以及偶爾會吐嘈蘇丹的淡定宰相。

〈阿里巴巴和四十大盜〉

在與四十大盜交手過程中，阿里巴巴的確發揮了智慧——牢牢記住通關密語（不像他哥哥把所有穀物都說了一輪，就是忘了答案是「芝麻開門」）。不過，真正智取大盗、讓阿里巴巴逃過大劫並獨享寶藏的，其實是冷靜果斷的女奴莫爾吉娜。難怪當年周作人翻譯這個故事時，把它命名為〈俠女奴〉。

〈阿里．沙爾和茱穆綠蒂的故事〉

英俊但只會闖禍大哭的男主角，遇上美麗且智慧過人的女主角，兩人一見鍾情卻遭惡人拆散。之後茱穆綠蒂的遭遇宛如雲霄飛車般起伏，但靠著機智和運氣，不但走出自己的路，還為夫妻倆報了仇。與此同時，阿里．沙爾卻像個媽寶似的，整天哭天搶地，怨歎命運作弄，最後還是靠著鄰居老大娘多次伸出援手，才走上千里尋妻的路⋯⋯

〈阿拉丁和神燈的故事〉

成天鬼混的阿拉丁，逃過一死後得到了神燈。有一天，他看見蘇丹女兒，從此為她深深著迷，死纏爛打要求媽媽去向蘇丹提親。一個遊手好閒的窮小子，只靠著神燈，就能徹底脫胎換骨，學會各種本事，迎娶蘇丹之女，甚至率軍上戰場打敗敵人？有了神燈，他和蘇丹女兒真的就能從此過著幸福快樂的日子？

與現代讀者無縫接軌，也是創作者的靈感寶庫

《一千零一夜》的故事包含奇幻、冒險、推理、驚悚、愛情等類型，還有變身、穿越、善惡精靈、人魔大戰、預見未來等情節，歷經千年依然能與現代讀者無縫接軌，並且經常改編成電影、動畫、遊戲。對許多創作者來說，它是敘事文本的原型，因而有「所有敘事之根源」美譽。這些故事不但成為世界文學的養分，也豐富了創作者的想像世界，為電影、戲劇、音樂、動畫、遊戲、建築等創作領域帶來無數影響。

Photo Credit: 漫遊者出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰