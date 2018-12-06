《精靈寶可夢：我們的故事》近來最出色的群像劇

最近，不得不佩服「神奇寶貝」的行銷策略（雖然官方譯名已經改為「精靈寶可夢」，但我還是喜歡陪著我長大的舊譯名「神奇寶貝」），相關產品和宣傳簡直是排山倒海。由11月中旬開始，我們可以看到Switch新遊戲《Pokemon Let’s Go!》、麥當勞開心樂園餐新玩具、3D八達通配飾，以及12月在香港上映的最新一齣劇場版動畫《精靈寶可夢：我們的故事》（劇場版ポケットモンスター みんなの物語）。筆者已經觀看了優先場，我認為這集比去年的動畫誕生20周年紀念作品《就決定是你了！》精彩，至少皮卡丘這集不會再說「我永遠與你一起」之類的人話。

這集作為Reboot版的第二集，承接上集的結尾，講述小智和皮卡丘來到「金銀版」的世界，他們到訪「風來城」（城市設計有點像現實的美國舊金山）參加一年一度的「風節」。傳說神獸「洛奇亞」曾經在50年前撲救了一場森林大火，又帶來了風力發電用的強風，因此，居民每年都會紀念洛奇亞，而牠亦會每年在城市出現一次。

《精靈寶可夢：我們的故事》劇照

這集的戲名叫《我們的故事》，劇本設計十分大膽，刻意淡化小智。小智雖然是主角，但戲份明顯不算主導，還有另外五個主要角色（所以海報上合共有六人），各有鮮明人物性格，包括受弟弟委託捉精靈的女高中生利莎、經常說謊的大叔卡戛其、缺乏自信的研究人員托里托、討厭神奇寶貝的婆婆翡翠、以及市長女兒拉茹果。

眾所周知，群像劇是高難度的劇本類型。這次電影選擇以群像劇手法敘述「風節」期間的事情，劇情六線發展。在電影前半部份鋪下了很多伏線，鋪排得十分自然。劇本寫得令人討好，亦是我最近看過最精彩的群像劇故事，非常流暢，亦令我感受到果然是「我們的故事」，而不是小智的故事。另一個討好的地方是，除了「捷拉奧拉」是「Sun / Moon版」精靈之外，這集所有出場的神奇寶貝都集中於第一代「黃版」和第二代「金銀版」，與上集大雜燴不同，這集充滿對「黃版」、「金銀版」的美好回憶。

雖然這集比上集精彩，但票房方面則較為遜色。兩集同樣在暑假上映，上集在日本上映8星期，累積票房33.1億日圓，而這集只上映6星期，累積票房26.7億日圓，最合理的解釋是因為上集是動畫誕生20周年紀念作品，吸引大量紛絲入場。

最後補充一點，這集粵語配音版沒有出現「皮卡丘」或「皮卡丘」，而是用上「Pikachu」作稱呼，避免得失舊有粉絲，是一個聰明的決定。

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責任編輯：周雪君

核稿編輯：王陽翎