財產共享，收入均分：以色列現代烏托邦實驗「Kibbutz」

文：林梓聖

近期以色列的大事，是今年（2018年）7月通過的《國家民族法》（Nation-State Law）。政府通過這項極具爭議的決議後，以色列境內的猶太人將擁有專屬的自決權。其中，條文裡特別鼓勵猶太人建立Kibbutz，來強化猶太人對於這片土地的影響力。

Photo credit：林梓聖 在Mishmar HaEmek這個kibbutz裡，每個家庭都能夠得到這樣的別墅與庭院。（Photo credit：林梓聖）

什麼是Kibbutz？

Kibbutz（吉布茲），純猶太人聚落，是一種混合猶太復國主義（錫安主義）和共產主義，試圖建立烏托邦社會的集體聚落。無論是CEO還是一般清潔工，所有成員財產共享，收入均分，由社區免費供應三餐、水電、交通、教育甚至醫療等，讓每個成員都可以享受齊頭均等的生活，也能自由選擇加入或退出。

現今的Kibbutz聚落始於20世紀初期。1909年第一個Kibbutz建立在鄂圖曼土耳其帝國統治的巴勒斯坦地區。當時，那裡不像聖經中記載是「流奶與蜜」的應許之地，而是一片礫石纍纍的不毛之地。為了找到食物與水、為了提高資源運用、延續群體生活，猶太人逐漸產生了「集體意識」。無論是工作、吃飯、睡覺甚至是洗澡（早期），不分男女老少，所有的活動都是一起完成。透過團結互助，彼此犧牲一部份來延續民族生存的目標，就是最初形成Kibbutz的默契。

當時建立Kibbutz，更重要的是集結資源，抵禦周邊的其他部族，有點類似台灣早期的墾號（如閩粵人士建立的金廣福墾號）。只是台灣的墾號抵禦的是原住民，而猶太人抵禦的則是巴勒斯坦境內的阿拉伯人。

現今的Kibbutz多半都有內部企業在支撐。在以色列北部的一個Kibbutz，Mishmar HaEmek，單單靠著內部的Tama農場工業，每年能產出165億台幣的營業規模。社區再把收益投入在Kibbutz的福利與建設上，例如為每個人提供車、房、教育、托兒機構、免費三餐，有盈餘的，還重金打造泳池、籃球場、足球場或圖書館。

台灣人實際體驗Kibbutz

因緣際會，我到了Mishmar HaEmek享受難得的週末，那是一個以色列少數幾個非常富有，且能夠持續共產公有化的Kibbutz。即便現今的Kibbutz少了點憂患意識，但從大門的檢查哨與武裝居民，還是能感受到當年建立的文化依襲至今。

通過大門後，迎面而來偌大、平坦且乾淨的道路，針葉林與漆著紅色屋簷的平房坐落在兩側，這些整齊劃一的平房延伸到褐黃色原野的盡頭。隨著每個人成家立業的階段不同，Kibbutz會免費協助你入住適合的房子，無論是單人房、雙人房甚至是四人以上的高級平房，並附上完整家具。

看到如此景象，我不禁好奇，對於資深認真的員工來說，所有人都領一樣的薪水，享受一樣的福利，他們作何感想？

「你這麼辛苦工作，薪水和大家都一樣，難道不會不平衡？你又是怎麼看待free rider（坐享其成的人）？」我問一位在Tama的資深工程師。

「沒問題，頂多把他安置在無聊透頂的崗位上作為懲罰。他依舊要有所貢獻，而我們這些人會持續努力完成目標，然後一起享受成果」他回道。

在共產公有化的影響下，桃花源的氛圍充斥著整個Kibbutz，各司其職的每個人專注於當下，也習慣了互助與分享。村莊內，人與人之間並沒有太多的隔閡，路上遇到的每個人都能隨意寒暄，即便是家庭聚餐，也能看見許多非家庭成員的參與。有幸與其共度晚餐的我們，初來乍到的陌生感從踏入門口的那一刻就消失了，那些迎面而來毫不保留的笑容與熱情，就像回到自己家中接受無私的愛一樣。

Photo credit：林梓聖 Mishmar HaEmek裡的大眾泳池（Photo credit：林梓聖）

很多Kibbutz喪失原先功能

身為一個現代烏托邦的實驗場，Kibbutz試圖藉由群體的力量打造美好家園，但隨著昔日拓墾與抵禦的目的不復存在。有越來越多Kibbutz因為營運問題都已經私有化，有些甚至還變成了一般社區，導致越來越多的人選擇出走。我的同事是一個土生土長地Kibbutz男孩，隨著時間過去，漸漸明白在Kibbutz裡所享受的福利，其實都是每個人犧牲自己一部分的人生目標換來的，最後也許達成了共同目標並延續了Kibbutz，但卻無法成就自己，因此毅然而然決定離開，尋求自我。

無論加入或退出，追求的都是一個更高的目標與持續的進步，這也是以色列能夠強大的社會基礎，以色列最初團結的記憶。Kibbutz的建立雖然隨著時間漸漸式微，但所帶來的影響淵遠流長。在這裡生活，很容易就能感受到他們彼此之間重視互動的程度，也或許正是因為這樣，才能在當今紊亂的中東局勢，屹立不搖地持續發揮世界級的影響力。

為什麼《國家民族法》（Nation-State Law）引起爭議？

以色列雖然主要由猶太人組成，但境內仍有180萬阿拉伯裔公民以及其他民族。《國家民族法》用包含將希伯來語定為唯一官方語言等論述，試圖定調以色列為單一種族國家。此舉具有強大的種族隔離色彩，對阿拉伯族裔非常不友善，議會保守派強勢通過法案時，有些阿拉伯裔議員甚至憤而撕毀紙本草案。

有人認為Kibbutz的生活方式與過往相比不再那麼吸引人，然而以色列仍有如退休軍人等特定群體，在現今社會中受Kibbutz功能所惠，免於因退休待遇不足而生活清苦的困境。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航