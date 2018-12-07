不只美加要抓孟晚舟、紐澳日英也都抵制華為——5個QA看貿易戰的「幕後」

中國科技大廠「華為」（Huawei）財務長孟晚舟1日遭加拿大政府逮補，傳出原因是華為違反聯合國和美國對伊朗的貿易制裁禁令，但其實，這只是表面理由，重點可能在擔憂華為透過資通訊設備竊取國家機密，也藉機打擊其5G實力。目前，包括美國在內已經有6個國家，以國安為由，抵制華為。

中國華為技術公司財務長（CFO）、被視為是華為公司接班人的孟晚舟1日在加拿大轉機時，加拿大官方以「美國檢調要求」將她逮補。

《轉角國際》報導，孟晚舟案，與華為涉嫌違反美國與聯合國的制裁禁令，向伊朗出售機敏技術與科技產品有關。最新近況是，美國司法部已向加拿大提出引渡程序，而孟晚舟的保釋庭則預定於當地時間12月7日開庭。

然而，違反伊朗貿易禁令可能只表面的理由，重點在於美國擔憂華為竊取國家機密，也藉機打擊華為的5G實力。

Q1、各國為何以「國安危機」為由抵制華為？

（中央社）中國企業華為1987年在深圳成立，2012年開始成為全球最大的電訊設備製造商。目前，華為是全球第2大智慧型手機製造商，僅次於三星電子，已成為中國科技龍頭。近年也積極投入各國5G設備的建置。

除了美國外，包括日本、紐西蘭、澳洲，都都在美國的遊說及號召下，以國安為理由，禁止該國部分供應商或全國採購華為的產品。

（中央社）今年8月澳洲聯邦政府下令禁止華為和另一家中國廠商「中興通訊」供應澳洲的5G網路設備。當時，澳洲情報首長表示，華為是「高風險供應商」因此遭禁。澳洲通訊局（ASD）執行長勃吉斯（Mike Burgess）說，5G網路支撐國家的供水、電網、衛生體系、甚至自駕車，因此必須對抗「高風險設備」侵入。

雖然華為是家民營公司。然而外界不免擔憂，中國情治機構會強制華為和其他中國廠商協助收集情資。北京當局今年通過《國家情報法》，要求所有機構和公民需協助國家情報機構。

而華為又和中國政府高層關係密切。華為目前雖然是全球第2大智慧型手機製造商，不過，與一般公司的發展軌跡不同，華為多年來一直沒有上市，公司資金與管理狀況並不透明，加上創辦人任正非曾任中共解放軍團職幹部；華為前董事長孫亞芳1992年加入華為前也曾長期在中國國家安全部任職。

此外，任正非前岳父孟東波曾任四川省副省長，孟東波的上司四川省委書記楊超，擔任過中國前國務院總理周恩來的政治秘書。外界因此懷疑華為有軍方、國安背景。

Q2、有哪些國家禁止使用華為產品？

綜合《中央社》、《美國之音》及《科技新報》的報導，目前，共有至少6個國家，針對華為或中興通訊等中國電信公司下達禁令。

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Q3、美國盯上華為的背後，不只是國安危機？

除了擔憂國內大肆採購華為的5G設備，可能導致供水、電網、衛生體系等國家機密遭洩露。《蘋果日報》報導，美對中掀起貿易戰之際，抵制中興、華為表面理由是安全顧慮，其實意在遏制中國未來在通訊領域佔據更多的技術發言權與主導權。

（中央社）根據國家傳播委員會（NCC）的進程，台灣5G預計在2020年第一階段釋照、商轉時程還未確定；不過目前全球各大電信公司正積極進行5G商轉規劃，包括美國電信商Verizon、及AT&T預定今年年底5G商用化，南韓3大電信公司規畫明年3月推出5G服務，日本電信商則規劃在2020年7月東京奧運會上，展示5G商用，中國也正加速5G商轉的時程。

《中央社》報導，美國《有線電視財經新聞網》6月引述美國無線電公會（CTIA）報告說，在推出下一代超高速無線技術上，中國的準備最充分，其次是南韓，美國只排第3。根據統計，華為基地台設備全球市占率約30%至35%、光通訊設備全球市占率更達40%至45%，在基地台設備跟通訊設備上，都是全球最大供應商。而根據美國無線電公會的報告，「中國在5G競賽中領先，得利於產業的動能和政府支持」。

華為高層11月也宣布，已在全球贏得了22個5G商用合約。目前全球各地共有150多家營運商展開5G測試，與華為合作的達到50家。此外，華為已向歐洲、中東等市場大規模出貨1萬個5G基地台。

Q4、華為事件後續可能有什麼發展？

（中央社）華為事件會如何演變，中興通訊今年稍早的處境或許可供參考。川普政府4月以中興違反美國對伊朗與北韓制裁措施為由，下令美國廠商不得向中興提供關鍵技術和零組件，由於中興對美商依賴甚深，美方此舉形同致命一擊，中興一度風雨飄搖。在習近平向川普求情下，美國之後解除禁令，但中興在香港掛牌的股價和禁令前水準相比，仍低了40%左右。

不過《紐約時報》報導，2012年美國開始抵制華為以來，華為就把業務重心轉向歐洲和日本等已開發國家，華為去年的收入超過900億美元，其中超過1/4來自歐洲、中東和非洲。

（中央社）華為今年已超越美國蘋果（Apple），躍為全球第二大手機廠，僅次於南韓三星（Samsung）。

華為在4月傳出遭美國司法部調查後，就準備完全退出美國市場。華為副董事長徐直軍10月表示，「中國市場已經夠大了，很多世界500強公司沒有進美國，一樣做得好」，「對於華為而言，美國已經算是一個小市場了」。

外界評估，美國的司法調查對華為營運的衝擊因此相對有限，並認為華為雖然部分手機仍採用美國高通（Qualcomm）的晶片，但就算未來真的被美國制裁，華為只要擴大使用自家的海思（Hisilicon）半導體晶片因應即可。

Q5、華為事件對台灣廠商有什麼影響？

孟晚舟被捕事件也為台灣帶來影響。股價方面，台灣的聯亞、華星光等華為概念股６日股價跌幅都超過9%，台灣的華為5G通訊和手機概念股6日股價全倒，的光學鏡片廠商大立光和聯亞殺至10％跌停板價位。

（中央社）對於台灣廠商的營收來說，台廠應是上游廠影響較大。台廠中僅華星光來自於華為的營收貢獻度超過2成，影響程度較大，光通訊廠光環、環宇-KY、昇達科、聯亞、眾達-KY、聯鈞來自於華為的營收貢獻度則約在10%至20%之間。至於下游包括交換器（switch）、路由器等終端產品，華為則並非為台廠的主力客戶，占營收比重多在10%以下，即使華為遭到美國制裁，影響程度也有限。

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核稿編輯：羊正鈺