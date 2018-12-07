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不只美加要抓孟晚舟、紐澳日英也都抵制華為——5個QA看貿易戰的「幕後」
我們想讓你知道的是
中國資通訊大廠華為CFO孟晚舟在加拿大被捕，傳出被捕理由是「違反美國對伊朗的貿易制裁禁令」，然而，這可能只是表面的理由，重點其實在打擊華為發展5G的實力。
中國科技大廠「華為」（Huawei）財務長孟晚舟1日遭加拿大政府逮補，傳出原因是華為違反聯合國和美國對伊朗的貿易制裁禁令，但其實，這只是表面理由，重點可能在擔憂華為透過資通訊設備竊取國家機密，也藉機打擊其5G實力。目前，包括美國在內已經有6個國家，以國安為由，抵制華為。
中國華為技術公司財務長（CFO）、被視為是華為公司接班人的孟晚舟1日在加拿大轉機時，加拿大官方以「美國檢調要求」將她逮補。
《轉角國際》報導，孟晚舟案，與華為涉嫌違反美國與聯合國的制裁禁令，向伊朗出售機敏技術與科技產品有關。最新近況是，美國司法部已向加拿大提出引渡程序，而孟晚舟的保釋庭則預定於當地時間12月7日開庭。
然而，違反伊朗貿易禁令可能只表面的理由，重點在於美國擔憂華為竊取國家機密，也藉機打擊華為的5G實力。
Q1、各國為何以「國安危機」為由抵制華為？
（中央社）中國企業華為1987年在深圳成立，2012年開始成為全球最大的電訊設備製造商。目前，華為是全球第2大智慧型手機製造商，僅次於三星電子，已成為中國科技龍頭。近年也積極投入各國5G設備的建置。
除了美國外，包括日本、紐西蘭、澳洲，都都在美國的遊說及號召下，以國安為理由，禁止該國部分供應商或全國採購華為的產品。
（中央社）今年8月澳洲聯邦政府下令禁止華為和另一家中國廠商「中興通訊」供應澳洲的5G網路設備。當時，澳洲情報首長表示，華為是「高風險供應商」因此遭禁。澳洲通訊局（ASD）執行長勃吉斯（Mike Burgess）說，5G網路支撐國家的供水、電網、衛生體系、甚至自駕車，因此必須對抗「高風險設備」侵入。
雖然華為是家民營公司。然而外界不免擔憂，中國情治機構會強制華為和其他中國廠商協助收集情資。北京當局今年通過《國家情報法》，要求所有機構和公民需協助國家情報機構。
而華為又和中國政府高層關係密切。華為目前雖然是全球第2大智慧型手機製造商，不過，與一般公司的發展軌跡不同，華為多年來一直沒有上市，公司資金與管理狀況並不透明，加上創辦人任正非曾任中共解放軍團職幹部；華為前董事長孫亞芳1992年加入華為前也曾長期在中國國家安全部任職。
此外，任正非前岳父孟東波曾任四川省副省長，孟東波的上司四川省委書記楊超，擔任過中國前國務院總理周恩來的政治秘書。外界因此懷疑華為有軍方、國安背景。
Q2、有哪些國家禁止使用華為產品？
綜合《中央社》、《美國之音》及《科技新報》的報導，目前，共有至少6個國家，針對華為或中興通訊等中國電信公司下達禁令。
- 美國：美國早從2012年就開始禁止華為在美銷售通訊設備，4月公布的法規明定，禁止政府和公司向被視為有「安全威脅」的公司購置設備，這被認定是阻撓向華為和中興通訊採購。川普8月更簽署法案，禁止美國政府人員使用華為產品。
- 英國：英國最大的電信供應商「英國電信」發言人表示，自2006年開始，已從核心通訊服務移除大量華為產品，未來4G網路重大領域將完全排除華為設備，主因來自英國軍情六處（MI6）對中國公司進入這類基礎建設的疑慮。
- 澳洲：澳洲聯邦政府8月以國安為由，下令禁止華為和中興通訊供應澳洲的5G網路設備。
- 紐西蘭：紐西蘭情治單位11月也以國安的理由，禁止華為對一家紐西蘭公司供應行動網路裝置。
- 日本：日本《讀賣新聞》7日也報導，因擔心情報洩漏及網路攻擊，日本準備禁止政府採購中國華為技術公司和中興通訊製造的電信產品。
Q3、美國盯上華為的背後，不只是國安危機？
除了擔憂國內大肆採購華為的5G設備，可能導致供水、電網、衛生體系等國家機密遭洩露。《蘋果日報》報導，美對中掀起貿易戰之際，抵制中興、華為表面理由是安全顧慮，其實意在遏制中國未來在通訊領域佔據更多的技術發言權與主導權。
（中央社）根據國家傳播委員會（NCC）的進程，台灣5G預計在2020年第一階段釋照、商轉時程還未確定；不過目前全球各大電信公司正積極進行5G商轉規劃，包括美國電信商Verizon、及AT&T預定今年年底5G商用化，南韓3大電信公司規畫明年3月推出5G服務，日本電信商則規劃在2020年7月東京奧運會上，展示5G商用，中國也正加速5G商轉的時程。
《中央社》報導，美國《有線電視財經新聞網》6月引述美國無線電公會（CTIA）報告說，在推出下一代超高速無線技術上，中國的準備最充分，其次是南韓，美國只排第3。根據統計，華為基地台設備全球市占率約30%至35%、光通訊設備全球市占率更達40%至45%，在基地台設備跟通訊設備上，都是全球最大供應商。而根據美國無線電公會的報告，「中國在5G競賽中領先，得利於產業的動能和政府支持」。
華為高層11月也宣布，已在全球贏得了22個5G商用合約。目前全球各地共有150多家營運商展開5G測試，與華為合作的達到50家。此外，華為已向歐洲、中東等市場大規模出貨1萬個5G基地台。
Q4、華為事件後續可能有什麼發展？
（中央社）華為事件會如何演變，中興通訊今年稍早的處境或許可供參考。川普政府4月以中興違反美國對伊朗與北韓制裁措施為由，下令美國廠商不得向中興提供關鍵技術和零組件，由於中興對美商依賴甚深，美方此舉形同致命一擊，中興一度風雨飄搖。在習近平向川普求情下，美國之後解除禁令，但中興在香港掛牌的股價和禁令前水準相比，仍低了40%左右。
不過《紐約時報》報導，2012年美國開始抵制華為以來，華為就把業務重心轉向歐洲和日本等已開發國家，華為去年的收入超過900億美元，其中超過1/4來自歐洲、中東和非洲。
（中央社）華為今年已超越美國蘋果（Apple），躍為全球第二大手機廠，僅次於南韓三星（Samsung）。
華為在4月傳出遭美國司法部調查後，就準備完全退出美國市場。華為副董事長徐直軍10月表示，「中國市場已經夠大了，很多世界500強公司沒有進美國，一樣做得好」，「對於華為而言，美國已經算是一個小市場了」。
外界評估，美國的司法調查對華為營運的衝擊因此相對有限，並認為華為雖然部分手機仍採用美國高通（Qualcomm）的晶片，但就算未來真的被美國制裁，華為只要擴大使用自家的海思（Hisilicon）半導體晶片因應即可。
Q5、華為事件對台灣廠商有什麼影響？
孟晚舟被捕事件也為台灣帶來影響。股價方面，台灣的聯亞、華星光等華為概念股６日股價跌幅都超過9%，台灣的華為5G通訊和手機概念股6日股價全倒，的光學鏡片廠商大立光和聯亞殺至10％跌停板價位。
（中央社）對於台灣廠商的營收來說，台廠應是上游廠影響較大。台廠中僅華星光來自於華為的營收貢獻度超過2成，影響程度較大，光通訊廠光環、環宇-KY、昇達科、聯亞、眾達-KY、聯鈞來自於華為的營收貢獻度則約在10%至20%之間。至於下游包括交換器（switch）、路由器等終端產品，華為則並非為台廠的主力客戶，占營收比重多在10%以下，即使華為遭到美國制裁，影響程度也有限。
新聞來源：
- 華為神秘崛起惹猜疑 孟晚舟被捕恐是第一槍（中央社）
- 華為再成焦點 西方多國早列採購黑名單（中央社）
- 華為在美發展頻受阻 銷量仍居全球第2（中央社）
- 防情報洩漏 傳日本政府將禁用華為中興產品（中央社）
- 華為創辦人女兒孟晚舟被捕 美中談判添波瀾（中央社）
- 華為事件衝擊網通廠 投顧：台廠上游影響較大（中央社）
- 5G鐵幕堵華為 美結盟加澳英紐 發動科技冷戰（蘋果日報）
- 逮捕華為孟晚舟：白宮、習近平都提前知情，但沒人敢說？（轉角國際）
- 華為痛失歐洲重要客戶，英國電信說再見（科技新報）
- 歐洲面臨是否選擇華為5G通訊技術的兩難（美國之音）
- 孟晚舟被捕背後，華為在全球遭遇挫折（紐約時報）
核稿編輯：羊正鈺