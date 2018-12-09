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楓糖胡桃醬、少量奶泡加鹽⋯⋯如何在星巴克用英文客製化你的咖啡？
我們想讓你知道的是
大家今天有來杯星巴克嗎？雖然價錢不是那麼親民，但有時候累了整個禮拜，還是想買杯星巴克犒賞自己。還記得怎麼用英文點星巴克的咖啡嗎？
大家今天有來杯星巴克嗎？雖然價錢不是那麼親民，但有時候累了整個禮拜，還是想買杯星巴克犒賞自己。還記得怎麼用英文點星巴克的咖啡嗎？讓我們回顧一下〈星巴克點餐大補帖〉。
雖然江湖都謠傳星巴克有隱藏菜單，但也有聲稱星巴克的員工在網路上po文，說根本沒有隱藏菜單，叫大家不要當奧客啦！但是，雖然沒有隱藏菜單，你還是可以客製化你的飲料，以下介紹這個超多要求的客製化咖啡，保證煩死你！
星巴克對於餐點都有一些代號。像圖上最上面的是：
- Vt Pmkn Latte
= Venti Pumpkin Latte（特大杯南瓜那堤）
※ 對了，星巴克的「那堤」就是我們常聽到的「拿鐵」，只是採取不同的中文音譯而已喔！
來看看這個客人到底要什麼：
- eight shots of espresso 八份濃縮咖啡
Shot在這邊是指「一份、一小杯」，常作為濃縮咖啡或烈酒的單位，加越多份咖啡因含量越多。而這個客人要八份，會不會太多了！
- one pump of maple pecan sauce 楓糖胡桃醬，壓一下
Pump可以指「一吸、一抽」，在這邊是指「按壓頭按一下」的量。
- seven pumps of pumpkin sauce 南瓜醬，壓七下
- almond drink
= almondmilk 杏仁奶
這位客人想把一般的牛奶換成杏仁奶。還有另一種口味：soy milk（豆奶），也是可以要求替換的喔！
- warm 溫的
還有不同的溫度可以選，像是：
Extra hot 燙一點
Hot 熱的
No ice 去冰
Light iced 少冰
Iced 冰的
- light caramel drizzle 淋上一點焦糖
Caramel是「焦糖」的意思，而drizzle有「淋上少量液體」的意思，這邊就是指要「淋上一點焦糖」。
- light cinnamon dolce 少量星巴克特製肉桂糖漿
Cinnamon是「肉桂」的意思，而dolce是義大利文「甜的」的意思。cinnamon dolce 是指星巴克特製的一種肉桂糖漿，成分有糖、肉桂、鹽、奶油萃取物等。
- light foam 少量奶泡
Foam是「奶泡」的意思，除此之外，我們常說的「泡沫」也是用foam這個單字。
- add salt topping 加鹽
Topping是「配料」的意思，或是「淋上汁」，通常是在食物或飲料的最上面灑上的配料或醬料。這裡意思就是在咖啡頂部加上鹽。
- autumn sugar topping 上面加秋日糖漿
- extra vanilla powder 多一點香草粉
Vanilla是我們常見的「香草」口味，而powder是「粉」的意思。extra通常就是指「多一份、多一點」。
- extra pumpkin topping 多加一點南瓜糖漿
- light whipped cream 少量鮮奶油
Cream是「奶油」的意思，whip是「攪拌」的意思。而whipped cream就是「經攪拌後打發的鮮奶油」，奶油蛋糕上抹的就是whipped cream喔。
看完這麼多要求，真的頭都暈了！雖然很多東西可以客製化，但看到這種菜單，店員應該會在心裡大翻白眼吧！好啦，看完這個超煩點餐，也學到很多飲料相關用語，下次到美國旅遊，可以試試看客製化咖啡喔！
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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈一篇文章教你在星巴克用英文點餐〉為題發表
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航