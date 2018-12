一段感情是「重歸於好」還是「分手收場」，如何用英文表達？

感情出現裂縫,有些人會試圖修補關係,讓雙方和好;有些人則選擇終止關係,雙方各走各路。一段關係的結局是「重歸於好」還是「分手收場」,你知道怎麼用英文表達嗎?今天就來認識一下吧!

重歸於好

get someone back 挽回某人、讓某人回心轉意

Dorothy is still trying to get her ex-boyfriend back; she just can't forget him.(Dorothy 仍在試圖挽回她前男友;她就是忘不了他。)

take someone back 與某人重歸於好、允許有婚外情的配偶回家

Steven begged his wife to take him back, promising he would never cheat on her again.(Steven 求他太太與他重歸於好,承諾再也不會背叛她了。)

make up 和好

要表示「跟某人和好」,可以用make up with someone這個表達法。例如:

My girlfriend is giving me the cold shoulder. What can I do to make up with her?(我的女友在跟我冷戰。我能怎麼做才能跟她和好呢?)

另外也可以說kiss and make up,字面意思是「親吻並和好」,但其實就是「和好」的意思,類似中文說的「握手言和」。例如:

They quarrel a lot, but they always end up kissing and making up soon after.(他們經常吵架,但總是很快握手言和。)

分手收場

break up 分手

如果要表示「跟誰分手」,可以寫成break up with someone。

I can't believe they broke up over such a trivial matter! After all, they had been seeing each other for seven years.(我無法相信他們居然為了這種小事分手!畢竟,他們已經交往七年了。)

break off 終止一段關係

After learning that her fiance was two-timing her, Peggy broke off the engagement right away.(發現她未婚夫外遇之後,Peggy 馬上跟他終止了婚約。)

split up 分手、離婚

如果要說「跟誰分手」,則可以寫成split up with someone。

The couple split up because of irreconcilable differences in values.(這對戀人因為一些無法妥協的價值觀分歧而分手了。)

be done with 與...結束關係

Done有「與...再無關係」的意思。要表示「與某人之間已經結束、再無瓜葛」,就可以說be done with someone。例如:

Henry has no intention of marrying me. He said he would five years ago, but all he did was keep me waiting. I'm done with him.(Henry 沒有娶我的意思。他五年前說他會,卻只是讓我一直空等。我跟他到此為止了。)

go separate ways 分手、分開

字面意思是「走分開的路、各走各路」。用在感情世界中,就是「分手、分開」的意思。例如:

I'm afraid we'll have to go our separate ways, but I hope we could part on good terms.(我們恐怕必須分開了,但我希望我們能好聚好散。)

學會這些表達法後,相信下回再看到一段關係和好或是終止時,就知道該怎麼用英文形容囉!

