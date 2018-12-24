晚到怕危險、早去被退貨：「三大產兆」讓你輕鬆拿捏待產時間

隨著預產期逼近，望著毫無動靜的肚皮。心情總不免七上八下。親朋好友的經驗分享，聽了反而更擔心。擔心的孕媽媽們可以參考這次的「三大產兆懶人包」，讓你鎮定安神、緩解焦慮，神清氣爽地迎接心愛的寶寶來到。

Photo Credit：曾翌捷

迎接小寶貝，應該像是舉辦一場期待已久的派對。至於這位嬌客何時會到，總是讓人既期待又怕受傷害。

隨著預產期逐漸進逼，任何風吹草動都讓人心驚膽戰。其實只要掌握三大產兆，就能輕鬆拿捏待產時間。

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首先，我們要先釐清什麼是預產期。

其實預產期是評估胎兒發展的指標之一，用來預測生產的時機其實並不準確。但大體說來，有80％的產婦會在38～40周之間生產。所以並非到了預產期才要開始準備待產，這樣寶寶有可能會來得讓你措手不及。

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那麼，有什麼徵兆可以讓我們判斷待產時機呢？

最常用來判斷待產時機的徵兆包含了：規律陣痛，陰道落紅，以及疑似破水。

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一般在懷孕28到32周後，孕媽咪就會出現所謂的布雷希氏收縮，也就是俗稱的假性陣痛。這種子宮收縮通常不太規則，可能幾十分鐘甚至一個小時才一次，多半只會造成孕婦下腹的輕微痠痛不適，透過休息多半可以緩解，也不會伴隨陰道出血的症狀。

如果陣痛頻率愈來愈密集，強度也愈來愈強，休息也不見改善或是伴隨著陰道出血，孕婦就要特別當心。因為這樣的症狀是即將分娩的前兆。如果發生在懷孕37周以前，就是所謂的早產性陣痛；足月以後就是產婦期待已久的產兆。無論是哪一種，都建議孕媽咪可以到平日產檢的醫療院所做進一步的檢查。

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隨著即將臨盆，孕媽咪可能會在內褲上發現鮮紅色或暗紅色的濃稠黏液，也就是一般所謂的落紅。其發生原因是由於分娩機制啟動時，母體荷爾蒙的變化及反覆的子宮收縮使得子宮頸軟化與變薄，造成子宮頸的微血管破裂。同時，懷孕時期子宮頸會形成黏液塞子以阻絕外界病原體的進入，當子宮頸逐漸擴張，微血管出血合併黏液流出，就形成了落紅的現象。

臨床上初產婦（第一次生產的媽媽）落紅約1周後才會真正進入產程，因此發現落紅時不必太過驚慌。但是如果出血量又多又快、或是還未足月就出現落紅現象，無論何時，都需要至醫療院所進行詳細檢查。

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為了保護寶寶不受外力衝擊與協助內臟器官的發育，充沛的羊水會透過羊膜的包覆，將寶寶深藏在子宮腔中，而羊水其實就是胎兒的尿液。當羊膜因為子宮收縮等外界因素造成破裂而使得羊水流出，即為所謂的破水。

然而，與前兩項產兆相比，破水其實相對少見。據統計，僅約10％的產婦會率先以破水進入產程。不過，由於懷孕後期的陰道分泌物會逐漸增加，也讓許多孕婦容易誤以為自己破水而心驚膽跳。

一般若是孕媽咪有破水的疑慮，無論周數，都建議前往平日產檢的醫療院所檢查，利用測量酸鹼值的試紙測試，可區分出到底是呈弱酸性的陰道分泌物，或是呈弱鹼性的羊水。

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除了上述三項產兆，還有其他有關待產時機的注意事項嗎？

由於各家醫療院所的設備與人員配置不同，剖腹生產手術所需的準備時間也不盡相同。因此，若是孕婦在即將臨盆時才十萬火急地到產房報到，剖腹生產手術的準備與進行不免略顯倉促，也可能會因為禁食時間的不足，而影響了產婦的術後恢復。因此，對於預計進行剖腹生產的孕媽咪，三大產兆的發生要特別提高警覺。必要時，也可與產檢醫師討論安排手術的最佳時機。

另外，經產婦（曾經生產過的媽媽）因為子宮頸軟化速度較快，而且子宮收縮也往往更為強烈，所以發生急產的機率也比初產婦來得高。因此，對於前胎有急產經驗，B型鏈球菌檢查陽性，或是住家離醫療院所較遠的經產婦，也要特別留意產兆的發生。

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網路社團的媽媽們經常分享自己小題大作，結果被產房護理師退貨的尷尬經驗。要是檢查以後判斷不需要待產，是不是給人家添麻煩啊？

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越到後期，母胎情況的變化越來越快。要是稍一疏忽，就可能錯過了搶救的先機。所以各位孕媽咪不用害怕！我們很樂意為大家服務喔。

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那萬一等啊等，就超過了預產期怎麼辦呢？

據統計，大約有10％的分娩會發生在預產期以後。只要醫師評估母胎狀況穩定，孕婦感覺胎動正常，可視情況再觀察一到二周，再決定是否需要進行催生。

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本文經曾翌捷醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航