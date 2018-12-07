【插畫】我們去吃愛情牛排，滅滷肉飯！



Nagee

同事們討論著午餐要吃什麼，阿台說吃滷肉飯，大汗和朱隊長則強力推薦說巷口有間新開的禿子愛情牛排店，說更好吃更便宜。

阿台說，那間超雷啊！吃過得都後悔，之前被踢爆的餿水牛肉麵，惡性倒閉欠了一堆員工薪水，現在換個招牌重新開張，根本黑店原班人馬，假裝是新開的店。話雖如此，大汗和朱隊長是有著巨大輿論聲量的網紅，強力推薦這間愛情牛排，但是難吃、吃了拉肚子、吃死人了，都與他們無關，而且他們每一間店都有罵，真是中立理性客觀真男人。比起阿台永遠只會罵其中一間店，真是偏激，一定有收競爭對手的錢。

提出「不同意見」的人，常得承受許多責難和批評，但只要清楚自己做什麼，堅持做該做的事，不管台灣最後走向哪裡，不管網路輿論怎麼評價，這些人，才是能俯仰無愧的面對自己的人。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航