馬克宏就像尼祿，「黃背心」在巴黎燃燒時還在搞減碳這種小事

文：Jonathan Miller（英國《觀察者》雜誌）

譯：觀念座標

我想，巴黎是永恆的。但也許不然。幾個禮拜前，法國總統艾曼紐・馬克宏（Emmanuel Macron）才說，所有因為英國脫歐（Brexit）想要逃離倫敦的銀行家，將會在巴黎得到紅地毯式的歡迎。言猶在耳，紅地毯已經變成滿地的碎玻璃。

巴黎最昂貴的克勒貝爾大街（Avenue Kléber），也是馬克宏期待逃離倫敦銀行家即將進駐的時尚區。在上週末，每一家銀行都遭到攻擊，每一片商店窗戶都被打破，高級公寓華廈也沒逃過、每一輛停在該區的保時捷與賓士車都被放火。還有人想把錢投資在法國嗎？

馬克宏無疑很聰明，學業成績優異，屢屢得獎，在法國公務系統中平步青雲，扶搖直上，他還曾在羅斯柴爾德投資銀行（Rothschild & Cie）裡面做事，又在歐蘭德（François Hollande）任內擔任經濟部長，然後在39歲時再獲得法國最高的殊榮：總統寶座。

然而他的傲慢不可一世、對法國百姓的疏離、不體民瘼，可媲美瑪麗・安東尼（Marie Antoinette）。唯一不同的是，今日廷臣對他耳語的是：「總統大人，柴油太貴人民買不起。」馬克宏的回答是：「讓他們買特斯拉（電動汽車，Tesla）。」

我們超級市場附近圓環抗議的小老百姓對總統顯然頗不以為然。我們這裡的抗議屬於和平，少見暴力，雖然這裡的無政府主義者攻擊了村裡的加油站，讓它2天無油可加。然而到今天（12月3日）早上為止，南法通到西班牙的主要高速公路A9 ，已經關閉了72小時。

黃背心抗議運動可以嚇人，也可以很異想天開。在佩澤納斯（Pezenas）交流道，聚著無法通行的卡車司機，就有黃背心搬來一架鋼琴，彈琴娛眾。在拿邦（Narbonne），一位開裝載車的黃背心，抬高一輛正在燃燒的汽車，砸向路上的收費站。法國各大城市的貧民區氣氛都很緊張。警察都累慘了。但我可以保證，黃背心的抗議活動並沒有過去。

Photo Credit:Reuters/達志影像

黃背心運動的許多面向都很不清楚。穿上黃背心的人是誰？他們的訴求是什麼？這些人真的只因臉書上的貼文、政府調漲油稅，就決定要造反嗎？剛剛當上內政部長才幾個禮拜的卡斯達內（Christophe Castaner），已經變成全法最被憎恨的男人，他說暴力活動的始作俑者是極右。然而沒有任何證據顯示事實如此。就我個人的觀察，本週末右派份子都在家裡轉看各大新聞台，在網路上發表諷刺的評語。一位馬琳勒龐（Marine Le Pen）的粉絲很高興地告訴我：「我家的爆米花都吃完了。」他對於馬克宏慘遭人民羞辱，顯然大感激賞。

巴黎穿黃背心的人很多，然而他們真的是黃背心嗎？在法國改名為「黑群」（Black Bloc）的反法西斯運動（Antifa，激進左派）肯定出現在巴黎現場，在他們名牌的黑色制服上，再罩上一件嶄新的黃背心。而巴黎貧民區的伊斯蘭主義份子也沒缺席，雖然他們沒有穿黃背心：當某家香榭大道的商店窗戶被打破的時候，「Allahu Akbar」（真主至大）的口號數度高響。顯然不同政治取向、犯罪投機份子都在搭黃背心的便車，但如果馬克宏以為這樣就可以不去理會法國鄉間的民怨，他就錯了——我的鄰居們都上街頭分餅乾給開車族，許多人在儀表板放一件黃背心以表休戚與共。

黃背心運動沒有領袖。它的訴求也不一致，甚至太過天真。要跟這樣的運動進行交涉，當然不簡單。但反對黨的政治人物紛紛想要拉攏。馬琳勒龐與梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）都表態支持。連前總統歐蘭德都跑來，希望他東山再起的機會可以因為這樣而大增。但法國人民受不了的，不只是馬克宏，還有所有的政治人物。

另一方面，馬克宏的行動變得愈來愈詭異。上個週末，他又想辦法離開法國，跑到G20高峰會上，對川普（Donald Trump）說教環保、對穆罕默德・沙爾曼王儲（Mohammed bin Salman）開曉哈紹吉（Khashoggi）事件。在閉幕記者會上，他口若懸河地講了快一個小時，只在最後30秒提到巴黎正在發生的事情，說它們不可取，對於自己的國人沒有任何鼓勵、安慰、同情的話語。然後記者提問巴黎暴動的問題，他拒絕回答。

馬克宏返回巴黎後，馬上從機場趕到市中心，在匆促安排的媒體照像場合裡，他感謝警察與消防隊，但他們在值班12個小時後，顯然不怎麼高興看到他。他在保鑣的護衛下稍稍走動一下，沿路都被噓。

馬克宏也許贏得總統大選，但他是政治音痴。他只知一味堅持環保、拉攏綠色菁英，在法國點燃了一把野火，不但可能毀掉他所有的改革計畫，也損及他在國際上的地位。也許把他跟尼祿相比也非不當：在巴黎燃燒的時候，他只注意減碳目標這種小事（譯按：羅馬帝國皇帝尼祿在羅馬大火時拉琴自娛。喻不知輕重緩急）。

法國許多僵化的制度、不利資方請人的勞工法、稅務政策，都到了有必要改革的關頭，但馬克宏不但不能讓法國人一齊為了國家中興努力，反而讓所有人都團結起來反對他。權力已經從總統府流到了街頭。有人死亡，有人受傷。法國正在一個危險的地方。

文章來源：Why America Leaving the INF Treaty is China's New Nightmare（The Spectator）

本文經觀念座標授權刊登，原文發表於此

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