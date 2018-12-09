【插畫】招財貓舉左右手，功能大不同

10 Seconds Class - 10秒鐘教室

招財貓的由來百百種，其中最廣為人知的，是類似白鶴報恩的奇幻故事。

江戶時代，一個有錢人家的男子，成天只知玩樂、賭博以及陪他的貓「小玉」玩，很快的，家產都被他敗光了。當他走投無路時，小玉竟叼著一個金幣回來。男子欣喜若狂，卻把金幣拿去賭博，又輸得一蹋糊塗。

「小玉啊，再給我一個金幣吧！」果不其然，隔天小玉又叼著一個金幣回來，但不知怎的，小玉看起來好像瘦弱了不少。男子覺得好奇，決定跟蹤小玉，看他到底是去哪裡找到金幣的。

第三天，男子尾隨小玉走進樹林，發現小玉在一座廟前停下，對著裡面說「拿走我的身體，給我金幣吧」，每說一次，天上就冒出一枚金幣，但小玉就更瘦弱了一點。

「住手啊！小玉！」男子衝上前去阻止，但卻來不及了，說到第三次時，小玉的身體再也承受不住而消失了，地上留下了三枚金幣，和一旁傷心欲絕的男子。

從此，男子整天拼命工作，賺到了錢也省吃儉用，最後整個家族又慢慢的興盛起來。為了紀念小玉，他在店門口擺著一樽手持金幣的貓雕像，其他店家看了也紛紛效仿，而擺放招財貓就這樣變成了日本當地的一個傳統囉！

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