4萬以下薪資不得「面議」，會讓求職變得更困難嗎？

今天的這篇文章，我是針對前日通過的《就業服務法》條文，針對4萬以下的薪資如果再寫面議的話，業者將會被裁罰，有人問我這是一個好立法嗎？我來說說我的看法！

薪資 = 勞工的能力 + 業者的意願

我常說就業就是一種商業的行為，你有多少的價值，就會值多少的價格，就像有一間滷肉飯每每漲價，消費者在網路上幹譙到不行，但人家還是照樣開門做生意，每天仍是門庭若市。

這個就是一個很明顯的例子，薪資不是用硬性的法律來規定業者一定要給予一定程度的薪資，因為勞基法中沒有討論勞工的能力，很多求職者的能力與薪資不成比例，結果最後業者還要付資遣費讓他走人，對企業內的其他勞工也不公平，我多次點出這個問題，但仍沒有長官或立委敢出來討論，因此這種立法如果是涵蓋式的將求職者能力做一包，枉顧業者的意願，就只是一種選舉政策的考量與討好罷了。

修法之後，基本工資邏輯的遺毒卻仍存在

大多數的國家都會有類似基本工資的規定，但我之前也提過，基本工資不是不可以用，而是要針對特定年齡層，比如說24至26歲，50至60歲，初入職場、年老還要工作者理當要受這個保護，其他層級的，請問你不該用自己的能力來追求更好的待遇嗎？

我講這句話一定會被罵、被批評，不過政府的修法政策太過於傾向勞工，就很可能造成平衡失調。先給錢再出力？至少我出社會不是這個樣子的，到底是要保住基本薪還是要追求高薪，只能說基本工資的毒藥如果施用太多，整體薪資仍是不會有起色的！

法律應該要規範雙方，而不只是資方

法律是要同時的保障雙方與約束雙方，因為權利與義務是雙向的，雖然每次的立法看來都有利於勞工，但長遠來看其實皆不利於勞工，政府不用給薪資，反倒可以因為薪資的上漲，多增加勞健保費的稅收，這是哪門子的立法邏輯？勞檢政策調高罰鍰的結果是什麼？各位投訴的勞工們真的有拿到錢嗎？

最後，錢都入政府的口袋，反而看不到有利勞工的部分。說真的，我根本沒有從這一次的法案邏輯中看到任何有利於勞工的部分，如果只是又用老招，把手伸進去資方的口袋拿錢，結果就是資方又可以再度的巧立名目、另謀他法把錢從勞工身上找回來，又再度的陷入惡性的循環之中。

Photo Credit： pixababy CC 0

未來，工作會不會更加難找？

這個影響我已經看到了，也收到實際的求助案例，有些業者開始要求求職者面把包包放在外面，並且把合約條款簽完就直接收走，合約表面上寫月薪4萬，但實際卻內含勞健保及勞退及其他科間，就是這樣的修法，促使這種事情再度發生，政府如果還是埋頭繼續這麼搞下去，勞工將會直接的受害！

在我的觀念裡，勞基法講的是平衡，不是輸贏，文章寫了4年，還是看見這種邏輯充斥在立法政策中，找一群不專業、沒有工作過、學者來立法，勞工的未來真的是無保障，與各位分享。

延伸閱讀

本文經作者授權刊登，原文發表於冰與火的世界

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航