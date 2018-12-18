年過七旬的黃越綏：生活都是磨難，你告訴我有多悠閒都是騙人的

文：陳怡如｜圖片來源：日日寫真工作室、國際單親兒童文教基金會

聽黃越綏說話，很像閱讀一本經典小說，字字珠璣，金句連發，讓人忍不住每一句都想畫上記號，反覆賞讀。

說到婚姻，她鼓勵走過風雨的熟齡夫妻，要更懂得感恩。一起走過那麼長的時間不容易，找新伴還要適應比想像中困難。老伴再怎麼有些不順眼的地方，至少自己都有個底了。正所謂：「新同志不如老敵人」。

談到人生觀，她快語分享自己有「三氣」：「喜歡、在意的人我才跟你生氣；普通人、初見面的是客氣，討厭的、看不起你的就當空氣。」

若說世間有女俠，當女俠經歷歲月歷練，成了江湖中受人尊敬的大前輩，應該就是黃越綏的模樣——爽朗率性，又不失幽默，「別人問我會不會憂鬱，怎麼會呢？我都是讓人家憂鬱的人。」說完自己哈哈大笑。面對人生難題，她總能轉念將辛酸化為樂趣，正能量爆表。若問年過50如何「自得其樂」，黃越綏像是活生生的範本，身體力行實現這四個字。

70世代沒得選，是宿命；50+有選擇權，那就去做啊！

今年邁入71歲的她，也投注心力關注熟齡議題，最近開了新節目《前進高齡》，談熟齡長照問題。這天下了節目才剛坐定，她就分析起關於享樂的世代差異。在她的年代，結婚、生子是必然，養家責任重，50歲大多還在打拚，談不上享樂，尤其女性更是壓抑，快樂大多來自迎合成長環境—當父母的乖女兒、先生的好太太、子女的好媽媽、婆婆的好媳婦，周遭人的要求，變成女性要全力以赴達到的社會標準。

黃越綏比劃了身體，「順從、壓抑、犧牲、奉獻……，這些字都是我們那代刺青刺整排。」那不就跟岳飛一樣？「不只背，連手腳都有！」

但在兩性平權、社會更加開放自由的現在，50後的享樂人生開始成為可能，「以前沒得選擇，就只有是非題。這一代有選擇權的時候，是非題就模糊了。」也因此她認為，現在50歲的人，其實比60、70歲那代，更有條件去爭取自己的快樂。

男人真命苦、女人難自在？環境無法改變，就改變心境

人過中年，想要自得其樂，最容易受到什麼阻攔？

從事諮商工作30年，黃越綏看過各種疑難雜症，包含男女的中年問題。男性真命苦，家庭外是職場的轉型瓶頸，家庭內面臨孩子長大、妻子注意力放在小孩身上的失落感，「現在很多太太對兒子比對先生好，罵先生比罵兒子兇；男人好像沒路用，傳統印象中父親的威嚴幾乎沒有了。」

至於熟齡女性也難自在，一方面擔心經濟獨立挑戰，一方面又要在意兒女教育，還要應付周遭婆媳人際關係，如果夫妻激情不在，更容易出現各自的外遇問題。

Photo Credit: 國際單親兒童文教基金會 ​專業兩性與家庭諮商師黃越綏，可說著作等身，她在兩性、婚姻、親子等方面的見解精闢入裡。

人生下半場，面對的挑戰內外夾攻，如何在看似困難重重的生活裡，找到自己專屬的快樂？

其實，黃越綏自己也曾在50歲前後面臨重大轉變。她出生台南政治家庭，父親是民意代表，幼年家境富裕，小時家裡有長工、傭人，每天坐三輪車去上學。28歲嫁給華僑富商丈夫，隨夫移居菲律賓，當起貴夫人，整天周旋於高官顯達中。在協助丈夫事業之餘，也在菲律賓大學進修取得公共行政管理碩士，又赴美至哈佛大學修習心理諮商課程。

上流社會的生活過到40歲，卻遭變故。丈夫遭綁架亡歿，她帶著3個孩子回到台灣娘家，轉眼成了單親媽媽。她開始當講師、從事諮商工作，一肩挑起撫養3個小孩的重擔。50歲時，台灣民主風起雲湧，她開始投入社運、民運和婦運，化身政治戰將。她一直熱心公益，也在此時成立「單親兒童文教基金會」和幫助未婚媽媽的「麻二甲之家」，至今已協助超過10萬戶單親家庭，她笑稱自己兒孫滿堂，有200多位小孩叫她「先生嬤」。

Photo Credit: 國際單親兒童文教基金會 協助超過10萬戶單親家庭，黃越綏笑稱自己兒孫滿堂，有200多位小孩叫她「先生嬤」。

走過人生突變，她認為生命沒有劇本，因此從不預先規劃，但卻有一個人生哲學，「大環境不能改變，但小環境可以創造。」她口中的「小環境」，指的就是當下心情，隨時讓自己保持自在心境，即使現況不如人意，也能創造專屬於己的樂趣。

正能量要靠自己創造，看電視讓想像力狂奔

像她長期失眠，「人家叫我數羊，我鼠牛虎兔十二生肖全都數過了，連獅子、大象也都數進去，開了好幾座動物園都沒用。」

一開始她也擔心身體會出問題，但後來頓悟想開，失眠就失眠，有什麼好怕的！她又講了一句讓大家幽默大笑的話：「很少聽說因為失眠死掉的，那就跟它共存吧！反正人生早晚要長眠，之後都要永久睡眠了，現在能夠失眠是種福氣！」

別人說她胖，她也不在意。她認真分析，假設發生意外送到急診室不能進食，只有燃燒脂肪才可以維持生命，「知道可以多活一個星期，我就開心起來了！」

「我常說正向能量不是口號，是你要自己創造。」這種快樂來自生活點滴，跟好友相聚很開心、吃到好吃的食物也很開心，試著做件讓自己身心舒暢的事。

黃越綏自己的快樂秘訣出乎想像的簡單，就是在家看電視，她認為影像是讓想像力奔馳的靈感來源，「我是電視蟲，6歲就在電影院看電影看到睡著，還被叫起來。」3個小孩長住海外，她一人獨居在台，只要在家電視就開一整天，只有寫稿、讀書時才會關掉，她什麼都看，百無禁忌，唯一不看鬼片。

閒暇之餘也玩手遊，說起這個，她馬上低聲抱怨，「小遊戲也會玩到你很累耶！我40歲的女兒分數已經打到20幾萬，我7萬都跳不過，吼。」最後刪掉App，承認失敗。

幽默猶如心靈太極，他人惡意統統彈回去

黃越綏一路走來，始終保持這份自在率性，關鍵來自「幽默」，這一部分是天生，一部分來自家庭影響。她回憶，有次母親因瑣事數落父親，沒想到爸爸始終坐在搖椅上看報紙不動聲色，後來終於放下報紙去廚房倒水喝，媽媽見狀便說：「被人念的人聽到口渴，念人的不知道會不會口渴？」

父親退休後，兩老過著簡單的悠閒生活，弟弟黃越宏見狀，在家裡黑板寫了3個字，虧老爸得了「自閉症」，沒想到爸爸看到非但不生氣，反而大筆一揮改了半個字，用「自鬧症」回敬兒子，「果真薑還是老的辣！」黃越綏笑著說。

也是這股幽默，讓她總能創造自己的小環境，同時有著無畏別人目光的自信，「這個自信不是人家灌給你的，別人怎麼看我沒差，我怎麼看自己更重要。」童話裡皇后每天問魔鏡誰是世上最美的女人，她的版本是：「你如果不說我美，我就把你打破，看還有沒有魔鏡。」

她認為年過50，當生活模式、關係都已成固定，更是重新發現全新樂趣的好時機，「生活模式是一個形式，心境則是態度。」她認為，當你已能全盤掌握生活，在時間、金錢、健康、心情允許的情況下，去尋自己的夢，可能是幼年來不及實現的夢，可能是現在發現的夢，也可能是未來打算要去做的夢。

就像她從來沒有想過成為一個作家。在丈夫出事後，為了賺錢，她接了一間公司的上市人事規劃案，自掏腰包標會請了2個研究生幫忙，沒想到在上市前一個禮拜工廠失火，她不但沒有領到收入，還要付會錢。

「我真是悶到死，我跟老天說，『是祢不讓我養這3個小孩，我就跟祢抗爭，什麼事都不做。』」她每天窩在家裡看豬哥亮餐廳秀，整整頹廢了一個禮拜，直到家裡電話響起，竟是皇冠出版社來電，說要出版她寫的《婚姻靠經營》，從此開啟她著作等身的作家人生，但在這之前，她投稿給10家出版社全都石沉大海，「要尋夢就要努力，努力不一定如你預期，但如果不努力，就完全沒有結果。」

生死不由人，但生命價值可自己決定

Photo Credit: 日日寫真工作室

其實她的人生並非一帆風順，也曾年少憂鬱。母親跟外婆處不好，常有家庭紛爭，父親政壇失意、生意失敗，導致家裡破產，黃越綏從小就要背負家計，供6個弟妹讀書，最高紀錄同時兼5份差，累到回家狂掉眼淚。婚後又經歷丈夫意外，獨自撫養3個小孩。但她一生責任感重，總咬牙扛起一切，是這份自覺讓她撐過苦澀歲月。

「生活都是磨難，你告訴我生活有多悠閒基本上都是騙人的。生活的悠閒是你一路爭取到最後的成果，所以磨難有什麼了不起，就磨難呀！」責任扛久了蛻變為智慧，讓她灑脫看待人生風雨，看到比自己不幸的人，就覺得實屬幸運；看到比自己更幸福的人，只會羨慕和欣賞，而不生嫉妒之心，因為嫉妒是生恨跟生怨的開始。

「生死是由上天決定，由不得人，但在生死之間的生命是由你來決定，要重視生命的價值、重視自己存在的必要性、發現自己想做的事，不要把自己的價值建立在別人身上。」這是她給還在卡關中的人的建言。

雖然黃越綏從不規畫人生，但近來倒是對自己的喪禮有了新的想法。「我本來想說死了以後要低調，但我最近看到黑道好囂張，出山（殯）竟來了上千人。我一生民運、婦運、社運都沒有缺席，不來辦一個更大的怎麼可以，所以我改變心意，要擴大舉行，辦在國父紀念館，你們都要來參加！」連自己喪禮都能說得如此津津有味，幽默灑脫的黃式風格，果真夠味。

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航