《有時出走》：「聖地牙哥」的台語怎麼唸？

文：陳韻文

聖地牙哥的台語怎麼唸？三貂角怎麼唸，聖地牙哥的台語就怎麼唸。

很久很久以前，差不多是荷蘭人買下曼哈頓島又被英國人驅逐、努爾哈赤逝世而皇太極登基、北京王恭廠大爆炸……距今快400年前的那一年，西班牙人從菲律賓開船過來，在小島最東處登陸，以聖人遺骨埋葬之地為名取作聖地牙哥。此後北進雞籠，南入頭城，將小島北部納入帝國殖民版圖，直到十多年後被紅髮的荷蘭人驅走為止。

後來從西邊大陸搭船到小島生活的唐山人足跡漸漸遍佈到此，聖地牙哥，聖地牙哥，唸著唸著，就唸成了三貂角。

小島有時看著像個往大海彎腰敬禮的小胖子，三貂角就位於那前傾時露出的下巴上，這小胖子的戽斗十分驚人啊，長長地伸入海洋，把東海跟太平洋給割開了。

從台北去三貂角有走北海岸線的巴士可搭，一天4、5班，我第一次去時錯過了早上的2班，因此到這兒已經4點了。下車後，穿過防風林就是漁村，漁村叫做馬崗，除一般混凝土房屋外，還有許多用就地撿拾的石頭搭建而起的古屋，一台掛滿生活物資的小貨車停在空地，賣著菜。再往前幾步就到海邊，岸邊的圍牆寫著「無良心的財團滅村」。

Photo Credit：山岳出版

圍牆旁的階梯走上便直驅海洋，消波塊上有一隻毛色花白的貓，看著是野的，神態也倨傲得很。有幾個磯釣愛好者正在堤上釣魚，走近一看，幾隻河豚躺在地上，如球的身體一起一伏，在無水之地艱難地呼吸。釣魚人說，河豚是不吃的，釣到就先放旁邊。「把牠們關禁閉，以免又來吃餌。」

「這樣牠們還會活嗎？」「會哦，在陸地上可以活個5、6小時。」

天氣陰，海水遂呈一種深沉的灰藍。水位很滿，潮間帶零星有人立於海上垂釣，我看著看著走回堤邊，有個白影閃入眼角，是隻一身雪白的貓，跟我一樣盯著海上發呆。

我躡手躡腳地靠近，不小心踩斷了片木頭，白貓為之驚動，站起來跑了。牠越過石塊堆，越過牽牛花，越過一個個散落的人為垃圾。牠速度不快，有時竟還停下慢條斯理地伸個懶腰再繼續跑，吊足我胃口。牠頻頻回頭，與我四目相對時，我發現牠有一對金色瞳孔，泛著微微幽光，如雪地裡燃起的焰火。

再然後，牠躍進交錯的消波塊中，看不見了。

我走回村裡，運送物資的菜車剛剛開走，這裡家家戶戶前都鋪了石花菜曬著，紫色是剛放上的，黃色是已經要曬好的了，透出一陣陣混雜了海水、魚腥、陽光及柏油路的複雜氣味。

馬崗是個安靜的小漁村，即便是週末，也幾乎沒有甚麼人車。居民也安靜，卻不是閒著無事的寧謐。港邊有漁人在默默理船，矮平房前的柴犬趴著打哈欠，旁邊房屋廊下的居民朝著面海的方向聊天，還有一對中年男女在街角揮刀剁魚，漁村的午後像平靜的海洋底下那溫暖的洋流，脈脈流動。

Photo Credit：山岳出版

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遠遠看到一戶人家門口有好幾隻貓在嬉戲，把石花菜當成地毯在上走來走去，我湊近，牠們也不怕人，還有幾隻乾脆做貴妃狀趴在石花菜上與我對看。

有位阿伯在民屋門口整理漁網。網子鋪散橘色的大桶中，露出魚鉤掛在桶緣。阿伯將魚肉一片一片地掛上魚鉤，這些魚肉腥味甚濃，「是秋刀魚啊，會有大魚來吃的。」

「有沒有魚，這些放下海20分鐘就知道。」阿伯65歲了，在此討海50年，「囝仔時就開始做了，慣習慣習了。」

有幾隻小貓盯著魚，虎視眈眈。「不行喔，不能給牠們吃。」「一點點沒關係啦。」

「不可以啦。這些貓很聰明，被餵習慣了，知道這個不能吃，鉤子會割到嘴，啊港口的貓傻傻的，一不注意就跑過來，割到就受傷，很麻煩的。」

原來不是怕牠們吃，是怕牠們割傷了嘴，阿伯認真的緩和的語調充滿對野貓的溫柔。

漁網佈餌完成，阿伯將網子放上推車，掛在摩托車上，噗噗噗地騎走了，我追到港口，他上了船，要出海囉，我朝他揮手，他也朝我揮手，然後駛離港口。希望能捕個大魚回來，也讓貓咪們加點菜吧。

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書籍介紹

《有時出走： 島嶼抒情手記》，山岳文化出版

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作者：陳韻文

「說穿了，我想要說一個島嶼的故事，用我所能想像最美麗的方式。這本書，獻給那些我闖入的地方，唯有你們如此認真地生活，我們的小島才能如此美麗。」──陳韻文

旅行前，她是夢想家；旅行中，她是攝影師；旅行以後，她是記錄者。每一次旅行所累積的記憶都存於文字與影像之間，匯聚成詩，連綿成篇。

她踩著悠緩的舞步，在全島輿圖之間轉著圈圈前行，既像冒險家也像吟遊詩人。她說，旅行是與世界和解的方式──因為有些人事物，不會再遇見；而不再遇見，就永遠停留在最美的瞬間。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航